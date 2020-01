به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،هر ساله صد‌ها مدل خودروی جدید در سراسر جهان توسط کمپانی ریز و درشت خودروسازی تولید می‌شوند که هر یک شکل، ظاهر، قابلیت و قیمت متفاوتی دارد. در این میان برخی از خودرو‌ها به خاطر برخی از ویژگی‌هایشان متمایز از دیگر خودرو‌ها هستند و طرفداران بیشتری پیدا می‌کنند. در حالی که برای طبقه‌بندی بهترین خودرو‌ها فاکتور‌های مختلفی در نظر گرفته می‌شود، اما در ادامه قصد داریم شما را با ۲۵ مورد از زیباترین خودرو‌های ساخته شده در قرن بیست و یکم آشنا کنیم.

۲۵. BMW Z۸ (۲۰۰۳)

BMW Z۸ یک خودرو بسیار زیبا و باکلاس بوده و همانطور که در تصویر می‌بینید بسیاری از ویژگی‌های خودرو‌های مدرن را ندارد. با این وجود خودرویی زیبا به نظر رسیده و از عملکرد خوبی به عنوان یک خودرو کاربردی و یک خودرو لوکس دارد. از این مدل خودرو در فیلم «جهان کافی نیست» (The World is Not Enough) از سری فیلم‌های جیمز باند در سال ۱۹۹۹ به عنوان اتومبیل شخصیت باند استفاده شد.

۲۴. Porsche GT۲RS (۲۰۱۹)

نسخه ۲۰۱۹ این اتومبیل بیش از ۶۹۰ اسب بخار نیرو تولید می‌کند و در کمتر از ۲.۷ ثانیه سرعتش از صفر به ۶۰ مایل بر ساعت می‌رسد. بدون شک GT۲RS بهترین خودرو گروه خود در زمینه بالاترین شتاب است و در زمینه راحتی و خوشایند بودن رانندگی نیز نمره بسیار بالایی دریافت کرده است.

۲۳. Lexus LFA (۲۰۱۲)

وقتی که خودرو Lexus LFA برای اولین بار به صورت عمومی عرضه شد بسیار مورد توجه قرار گرفت. اعداد و ارقام این خودرو در زمینه نیروی تولیدی بسیار قابل توجه بوده و بسیاری آن را بهتر از بسیاری رقبای هم‌عصر خود می‌دانند. از لحاظ ظاهری و زیبایی شناختی نیز قابل درک است که چرا Lexus LFA در میان زیباترین خودرو‌های قرن اخیر قرار دارد.

۲۲. Saleen S۷ (۲۰۰۶)

با یک نگاه ساده، کاملاً مشخص است خودرو Saleen S۷ که در سال ۲۰۰۶ معرفی شد یک خودرو با قدرت بسیار بی‌نظیر است. هواکش‌های کناری و جلویی خودرو باعث شده بسیار شبیه آبشش‌های یک کوسه باشد. در واقع بین این خودرو و کوسه شباهت‌های بیشتری نیز وجود دارد، زیرا هر دوی آن‌ها با قدرت فراوان، اما بی‌صدا به گشت و گذار می‌پردازند. بخش بلندتر عقب خودرو به آن اجازه می‌دهد که بسیاری بزرگتر از آنچه که هست به نظر برسد. بسیاری از ظواهر زیبای این خودرو به شکل دست‌ساز ساخته شده و به همین دلیل به یک الگوی اصلی در میان خودرو‌های اسپرت شبیه است.

۲۱. Ferrari ۸۱۲ Superfast (۲۰۱۸)

عنوان این خودرو دقیقاً همان چیزی است که این خودرو برای نشان دادنش ساخته شده است. خودرو مدل Ferrari ۸۱۲ Superfast ۲۰۱۸ دارای حداکثر سرعت ۲۱۱ مایل در ساعت (۳۴۰ کیلومتر بر ساعت) بوده و بدنه آیرودینامیک آن به این خودرو باریک اجازه می‌دهد که در جاده‌ها با سرعتی باورنکردنی حرکت کند. حقیقتاً کمپانی فراری کار خارق‌العاده‌ای در زمینه ساخت این خودرو بسیار زیبا و وسوسه انگیز انجام داده است.

۲۰. Bugatti Super Sport (۲۰۱۱)

بوگاتی وقتی که پای طراحی به میان می‌آید ابایی از طراحی‌های نامتعارف ندارد. نیمه بالایی این خودرو به رنگ مشکی درخشان پلاتینیومی است و در قسمت کناری پایین خودرو نیز شاهد درخشندگی رنگ نارنجی هستیم. بدین ترتیب این خودرو ظاهر بسیار جذابی پیدا می‌کند که هر کسی را شیفته خود می‌سازد.

۱۹. Cadillac CTS.V (۲۰۱۸)

نمونه اولیه «سوپر سدان» این خودرو باعث شد که توجه بسیاری به این خودرو ساخت کادیلاک جلب شود. در این خودرو می‌توان همچنان آن ویژگی‌هایی که کادیلاک را به یک خودرو افسانه‌ای تبدیل کرد را دید. با این وجود مدل Cadillac CTS.V از گشتاور، شتاب و سرعت بسیار بالایی برخوردار بوده و گفته می‌شود که حداکثر سرعت آن در حدود ۲۰۰ مایل در ساعت (۳۲۲ کیلومتر بر ساعت) است.

۱۸. Ferrari ۵۹۹ GTO (۲۰۱۲)

این خودرو بسیار جذاب در ابتدا برای مسابقات اتومبیلرانی طراحی نشده بود، اما به عنوان قدرتمندترین خودرو غیرمسابقه‌ای و جاده‌ای که تاکنون توسط کمپانی فراری ساخته شده شناخته می‌شود. این مدل حتی نسبت به مدل افسانه‌ای Enzo نیز برتری‌هایی دارد. وقتی که رنگ قرمز آلبالویی را به این خودرو اضافه کنید تصور خودرویی زیباتر از آن در حال خرامیدن در یک خیابان بسیار دشوار می‌شود.

۱۷. Audi R۸ (۲۰۱۲)

تنها در یک کلمه می‌توان این خودرو را توصیف کرد: واوووو. این جعبه انرژی به راحتی یکی از بهترین و زیباترین مدل‌های یک دهه اخیر کمپانی Audi است. این خودرو بسیار قدرتمند نسبت به بسیاری از رقبای همکلاس خود از قدرت، سرعت و کلاس بسیار بالایی برخوردار است.

۱۶. BMW i۸ (۲۰۱۸)

در‌های پروانه‌ای به سرعت توجه شما را به این خودرو جلب خواهند کرد. خودرو کوپه مدل BMW i۸ یک خوردو هیبریدی است و علیرغم این ویژگی یک خودرو اقتصادی و با کیفیت بسیار بالا به شمار می‌آید. این مدل یکی از بهترین و جذاب‌ترین مدل‌های خودرو کمپانی بی ام دبلیو در سال‌های اخیر بوده است.

۱۵. McLaren ۷۲۰S (۲۰۱۹)

خودرو McLaren ۷۲۰S که در سال ۲۰۱۹ معرفی شد یک ابرخودرو فوق‌العاده است. کابین خودرو به کابین یک جت جنگنده در آستانه بلند شدن از روی زمین شبیه است. البته با توجه به این که این خودرو از محصولات مک لارن است، ۷۲۰S ترکیبی دیوانه کننده از سرعت و قدرت به شمار می‌آید که تنها در مدت ۵.۳ ثانیه سرعت آن از صفر به ۱۰۰ مایل بر ساعت (۱۶۰ کیلومتر بر ساعت) می‌رسد.

۱۴. Aventador S (۲۰۱۹)

خودرو Aventador S که در سال ۲۰۱۹ توسط لامبورگینی معرفی شده مانند گلوله سریع بوده و سرعت آن در تنها ۲.۷ ثانیه از صفر به ۶۰ مایل بر ساعت (۹۶ کیلومتر بر ساعت) می‌رسد. این خودرو مجهز به موتور V.۱۲ بوده و حداکثر سرعت آن ۲۱۷ مایل بر سرعت (۳۵۰ کیلومتر بر ساعت) اعلام شده است. طراحی این خودرو نیز متفاوت بوده و خطوط و منحنی‌های آن بسیار تند و تیز بوده و نزدیکی خودرو به زمین باعث شده که شتاب و ثبات بالایی در سرعت‌های زیاد داشته باشد. جالبتر اینکه قیمت این خودرو کمتر از ۴۰۰.۰۰۰ دلار است.

۱۳. Ford GT (۲۰۰۶)

علیرغم این که این خودرو حدود ۱۴ سال عمر دارد، اما کابین داخلی آن هنوز هم مدرن باقی مانده است. در واقع، بسیاری مدل Ford GT را دارای خلاقانه‌ترین کابین داخلی در تاریخ تولید خودرو می‌دانند. از دیدگاه طراحی نیز ماهیت کلاسیک این خودرو با ظاهر میانه خودرو که شبیه خودرو‌های مسابقه‌ای قدیمی است جذابیت دوچندانی به آن بخشیده است.

۱۲. Lamborghini Diablo (۲۰۰۱)

لامبورگینی برای دهه‌ها خودرو‌های زیادی در کلاس جهانی ساخته است و مدل Diablo که در سال ۲۰۰۱ عرضه شد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جایگاه بالا و زیبایی‌های منحصربفرد خودرو‌های ساخت لامبورگینی را فریاد می‌زند. Diablo یک نمونه اولیه از خودرو‌های اسپرت و از آن خودرو‌هایی است که توجه و حسادت بسیاری را به خود جلب می‌کند. اگر چه در این تصویر قابل مشاهده نیست، اما این مدل نیز از یک جفت در پروانه‌ای بسیار زیبا برخوردار است.

۱۱. Ford GT (۲۰۱۹)

نمونه ۲۰۱۹ خودرو Ford GT یک انتخاب بی‌نقص برای ویراژ دادن در جاده‌های خلوت است. با نمای نقره‌ای زیبای خود، این خودرو زیبایی بی‌رقیبی دارد و پیچ و خم‌های زاویه‌دار اطراف بدنه انگار از سنگ گرانیت ساخته شده‌اند. صفحه باریک پشت خودرو مانند یک شبه باله عمل کرده که در لغزیدن خودرو و حرکت آرام آن در هر نوع زمینی به آن کمک می‌کند.

۱۰. Porsche ۹۱۸ Spyder (۲۰۱۵)

با این خودرو وارد کلاس خودرو‌های بسیار پرقدرت شدیم. مدل ۹۱۸ Spyder پورشه که در سال ۲۰۱۵ عرضه شد دارای توان ۸۸۷ اسب بخاری بوده، حداکثر سرعت آن به ۲۱۱ مایل بر ساعت (۳۴۰ کیلومتر بر ساعت) رسیده و در کمتر از ۲.۲ ثانیه سرعت آن از صفر به ۶۰ مایل بر ساعت می‌رسد. این اعداد و ارقام بسیار خیره کننده هستند و این جدای از ظاهر آینده‌نگرانه‌ای است که برای این خودرو در نظر گرفته شده است.

۹. Ferrari ۴۵۸ Speciale (۲۰۱۵)

سیستم تعلیق این خودرو بسیار متفاوت و متمایز است. بدین ترتیب مسیریابی و ثبات خودرو Ferrari ۴۵۸ Speciale در پیچ‌های تند و جاده‌های منحنی‌شکل فوق‌العاده است. از دیدگاه طراحی نیز جلوی منحنی‌شکل و مدور خودرو بسیار جذاب و شبیه خودرو‌های مسابقه‌ای است.

۸. Ferrari Enzo (۲۰۰۳)

فراری همیشه خودرو‌هایی با زیبایی خیره کننده تولید می‌کند و مدل Enzo که در سال ۲۰۰۳ عرضه شد نیز از این قاعده مستثنی نیست. از تکنولوژی فرمول یک در ساخت این مدل استفاده شده و ساختار «تونل بادی» آن مستقیماً توسط لورنزو راماچیوتی، طراح مشهور خودرو، طراحی شده است. دماغه آن نیز زاویه‌ای بسیار دقیق و مناسب داشت که خودرو را در مسیر مستقیم هدایت می‌کند. این شکل ظاهری آینده‌نگرانه و در‌های پروانه‌ای بر کلاس بالای خودرو و جذابیت آن می‌افزاید.

۷. Pagani Zonda S (۲۰۱۰)

این خودرو ایتالیایی بسیاری را به یاد فیلم «۲۰۰۱: یک ادویسه‌ی فضایی» می‌اندازد. چراغ‌های جفتی فرورفته این خودرو در هر طرف از آن با یک دماغه بسیار منحصربفرد با نوک برجسته ترکیب شده است. کابین داخلی نیز به زیبایی طراحی شده و دارای یک پنجره شبیه زیردریایی است. در کل Pagani Zonda S یکی از خودرو‌های بسیار متفاوت تولید شده در قرن اخیر است.

۶. Ferrari LaFerrari (۲۰۱۷)

برای نشان دادن خاص بودن این خودرو، ویژگی‌های منحصربفرد آن تنها به اطلاع معدود افرادی رسیده که برای داشتن این خودرو انتخاب شده و از قبل سفارش آن را داده‌اند. علاوه بر این قیمت پیش‌فروش این خودرو بسیار پیشرفته بین ۲ تا ۴ میلیون دلار بودوه است. LaFerrari در کمتر از سه ثانیه سرعت خود را از صفر به ۶۰ مایل بر ساعت می‌رساند و شکاف‌ها و هواکش‌های متعدد روی بدنه آن به خوبی با موتور قدرتمند ۱۲ سیلندری آن هماهنگ هستند.

۵. Koenigsegg Regera (۲۰۱۸)

یک سال پیش، این خودرو در کمتر از ۳۰ ثانیه به سرعت خیره‌کننده ۲۴۸ مایل بر ساعت (۴۰۰ کیلومتر بر ساعت) رسید. وقتی که در‌های زیبای پروانه‌ای را به این قدرت و سرعت فوق‌العاده اضافه می‌کنید، Koenigsegg Agera R به نماد قدرت، سرعت و زیبایی تبدیل می‌شود.

۴. Lamborghini Centenario (۲۰۱۷)

خودرو Lamborghini Centenario که در سال ۲۰۱۷ عرضه شد بیشتر شبیه یک زنبور زرد رنگ مرگبار است که در حال پرسه زدن و در جستجوی دشمن است. این خودرو دارای یک موتور V.۱۲ بوده و از قدرت بالایی برخوردار است. چراغ‌های افقی جلوی خودرو بسیار زیبا بوده و سوراخ‌ها، شبکه‌ها و باله‌های اطراف آن نیز به شکل خاصی طراحی شده‌اند.

۳. Aston Martin DB۹ (۲۰۰۸)

خودرو Aston Martin DB۹ که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد نماد واقعی کلاس و شخصیت بوده و از زیبایی خاصی برخوردار است. شبکه‌های بلند آلومینیومی و ردیفی باعث شده که قسمت جلوی خودرو زیبایی و جذابیت خاصی داشته باشد. پهنای قابل توجه خودرو شرایط را برای چراغ‌های برجسته فراهم کرده که برای سفر‌های طولانی در طول شب مناسب هستند. علاوه بر این، در‌هایی که شبیه بال قو هستند نیز زیبایی خاصی را در کنار چرخ‌های آلومینیومی ایجاد می‌کند. خودرو DB۹ استون مارتین بدون شک یکی از زیباترین خودرو‌هایی است که در چند دهه اخیر دیده‌ایم.

۲. McLaren P۱ (۲۰۱۴)

بعد از فراتر از یک قرن که از تولید اولین خودرو‌ها گذشته می‌توانیم ببینیم که مدرن‌سازی خودرو‌ها تا چه اندازه پیشرفت کرده است. در مورد McLaren P۱ باید گفت که تنها ۳۷۵ دستگاه از آن ساخته شده و با خودرویی روبرو هستیم که از فیبر کربن ساخته شده و به همین دلیل زیبایی و درخشندگی متفاوتی دارد.

۱. Pagani Huayra BC (۲۰۱۵)

این خودرو بسیار شبیه یک گربه‌سان وحشی در جنگل است که خود را برای پریدن روی شکار از همه جا بیخبر خود آماده می‌کند. خودرو Pagani Huayra BC به طور کامل از فیبر کربن ساخته شده که در تعداد کمی از خودرو‌های مدرن دیده می‌شود.

