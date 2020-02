عرضه بازی My Friend Pedro برای کنسول PS4

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از عناوین بسیار کم حجم که کمتر کسی فکر می‌کرد بتواند به موفقیت برسد بازی My Friend Pedro بود. این عنوان توسط استودیو DeadToast Entertainment ساخته شده و در سال گذشته برای کنسول Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شد؛ عنوان My Friend Pedro به وسیله موتور بازی سازی Unity ساخته شده و در دسته عناوین اکشن و ماجراجویی قرار می‌گیرد.

در این عنوان گیمر بازی را به کمک دکمه‌های جهتی و ماوس کنترل می‌کند و مانند سایر عناوین اکشن دارای گرافیک یا ویژگی خاصی نیست. بازی My Friend Pedro به صورت دو بعدی ساخته شده و گیمر با اولین ورود خود به بازی با موزی مواجه خواهد شد که قصد راهنمایی گیمر در بازی را دارد و به نوعی گیمر باید کارهایی را انجام دهد که این موز یا همان پدرو از او می‌خواهد.

سازنده این بازی در آن سعی کرده است خلاقیت نسبتا خوبی به کار ببرد و گیمر می‌تواند در محیط بازی با استفاده از قابلیت اسلوموشن که از ابتدای بازی با آن مواجه خواهد شد، صحنه‌های جالبی را خلق کند. از ویژگی‌های اصلی این بازی می‌توان به شیرجه زدن شخصیت اصلی داستان بازی و منحرف کردن گلوله به وسیله ماهیتابه اشاره کرد.

اما شرکت سازنده به تازگی خبر از عرضه این بازی برای کنسول PS4 را داده است و قصد دارد این عنوان محبوب را برای کنسول شرکت سونی نیز عرضه کند. این خبر توسط وب سایت PEGI و با اضافه شدن کنسول PS4 سایر کنسول‌های پشتیبانی کننده از این بازی اعلام شد؛ شرکت سازنده بازی My Friend Pedro هنوز تاریخ عرضه این بازی را اعلام نکرده است اما از آن‌جایی که PEGI نام PS4 را در صفحه این بازی اضافه کرده است باید در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد عرضه آن برای کنسول PS4 باشیم.

بیشتر بخوانید: ظاهر شدن شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو در تصاویر تبلیغاتی

این عنوان هم اکنون برای کنسول‌های Xbox One، نینتندو سوییچ و پلتفرم کامپیوتر در دسترس گیمرها قرار دارد و به زودی نیز به کنسول ps4 خواهد آمد.

انتهای پیام/