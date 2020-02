به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، از زمانی که شرکت سونی اطلاعات سخت افزاری نسل بعدی کنسول خود را در فضای مجازی منتشر کرد، اخبار دنیای عناوین رایانه‌ای وارد بخش جدیدی شد و هر کس با برداشت خود، اطلاعاتی احتمالی از نسل بعدی کنسول‌ها را منتشر می‌کرد. اما در کنار گیمرها و افراد علاقه‌مند به بازی‌های رایانه‌ای نسبت به خبر منتشر شده از سوی سونی واکنش نشان دادند و همه آن‌ها اعلام کردند که نسل بعدی کنسول‌ها می‌تواند انقلابی بزرگ در این صنعت برپا کند. پس از انتشار خبر ساخت نسل بعدی کنسول‌‎ها بسیاری از سازندگان اعلام کردند که در حال کار برای عنوانی متناسب با نسل آینده کنسول‌ها هستند و برخی دیگر از سازندگان نیز خبر از عرضه آخرین عناوین خود برای نسل بعدی کنسول‌ها دادند.

یکی از جدیدترین عناوین نسل فعلی کنسول‌ها بازی The Division 2 است. این عنوان محبوب توسط شرکت یوبیسافت و در ادامه نسخه قبلی این عنوان ساخته شده که کمتر از یک سال از عرضه آن می‌گذرد و قرار است در آینده‌ای نزدیک نیز یک بسته الحاقی با نام Warloads of New York برای آن عرضه شود. چند وقتی است که شایعاتی مبنی بر عرضه این عنوان برای نسل بعدی کنسول‌ها در فضای مجازی منتشر شده بود و این موضوع ذهن بسیاری از گیمرها را درگیر خود کرده بود.

اما به تازگی شرکت یوبیسافت در پاسخ به این شایعه اعلام کرده است که فعلا هیچ برنامه‌ای برای عرضه این بازی روی کنسول‌های آینده ندارد و قرار نیست تا اطلاع ثانوی این بازی روی پلتفرم دیگری اجرا شود. ظاهرا شرکت یوبیسافت سعی کرده است تمام تمرکز خود را روی بهبود و ارتقا بازی The Division 2 برای نسل فعلی کنسول‌ها گذاشته است.

بازی The Division 2 در حال حاضر برای کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر در دسترس گیمرها قرار دارد و گیمرها می‌توانند این عنوان محبوب را از طریق فروشگاه‌های مربوط به کنسول خود دریافت کنند.

