عدم حضور سونی در مراسم GDC

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شیوع ویروس در سراسر جهان باعث شده تعطیلی بسیاری از مراکز و فروشگاه‌ها شده و روز به به روز به آمار افرادی که به این بیمار مبتلا شده‌اند در حال افزایش است. به تازگی نیز شرکت سونی خبر لغو کلیه‌ی مراسمات خود از جمله مراسم GDC را داده که علت آن جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس در سراسر جهان است. شرکت سونی درباره این تعطیلی اعلام کرد:" برای شیوع کمتر ویروس کرونا تنها راهی که برای ما قابل اجرا بود، لغو کلیه تجمعات بود". سونی همچنین اعلام کرد که از لغو این مراسم بسیار متاسف بوده، اما برای این شرکت مهم‌‎‌ترین بحث، موضوع سلامت کارکنانش است و تا زمانی که ویروس کرونا کنترل نشود، احتمال لغو مراسمات این شرکت وجود خواهد داشت.

چدی پیش نیز حضور سونی در مراسم PAX East رد شد که باعث ناراحتی بسیاری از گیمر‌ها شد چرا که قرار بود سونی در این مراسم امکان آزمایش عنوان بسیار بزرگ شرکت سونی یعنی بازی The Last of Us ۲ در این مراسم وجود داشت.

پس از سونی شرکت فیسبوک نیز خبر عدم حضور خود در این مراسم را اعلام خود کرد که دلیل این شرکت نیز ماننده تمامی شرکت‌های غایب در مراسم مذکور شیوع ویروس کرونا بود. به این ترتیب در مراسم GDC هیچ کدام از شرکت‌های بزرگ حضور نخواهند داشت؛ مراسم GDC قرار است از ۱۶ تا ۲۰ مارس و در سانفرانسیسکو برگزار شود، اما بسیاری از شرکت‌ها اعلام کردند که در این مراسم حصور نخواهند داشت و بنابر این احتمال لغو برگزاری این مراسم بسیار بالا است. از طرفی هم مسئولین برگزار کننده مراسم GDC اعلام کردند که تمامی تجیزات موجود در این مراسم به طور دائم ضد عفونی خواهند شد، اما ظاهرا این حرف مسئولین GDC هیچ تاثیری در حضور شرکت‌های غایب نخواهد داشت.

طبق آخرین آمار تاکنون بیش از ۷۵۰۰۰ نفر در جهان ه ویروس کرونا دچار شده‌اند که از این میان حدود ۲۰۰۰ نفر آن‌ها جان باختند.

