یک سیستم ایمنی سالم به ترکیبی متعادل از ویتامین‌ها و مواد معدنی و همچنین الگوی متناسب خواب و ورزش منظم نیاز دارد و توصیه می‌شود به جز در برخی موارد استثنا، بهتر است ویتامین‌ها و مواد معدنی را از غذاهای خود به جای قرص‌های مکمل دریافت کنید.

در ادامه نکاتی برای دریافت ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز برای تقویت سیستم ایمنی بدن به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان بهداشت "کلیولند" بیان می‌شود:

*ویتامین C: بیشتر افراد در مورد اهمیت نقش مصرف ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی بدن می‌دانند اما منابع این ویتامین حیاتی را به جز مرکباتی مانند پرتقال نمی‌شناسند. سبزیجاتی با برگ‌های سبز مانند اسفناج و همچنین کلم، فلفل دلمه‌ای، جوانه بروکسل، توت فرنگی و پاپایا نیز منابع بسیار خوبی برای این ویتامین هستند. در حقیقت، ویتامین C در غذاهای زیادی وجود دارد و بیشتر افراد با مصرف آن‌ها نیازی به مصرف مکمل‌ها نداشته باشند، مگر اینکه پزشک توصیه کرده باشد.

*ویتامین E: این ویتامین نیز مانند ویتامین C یک آنتی اکسیدان قوی است که به بدن کمک می‌کند تا از عفونت‌ها جلوگیری کند. بادام، بادام زمینی، فندق و تخمه‌ی آفتابگردان سرشار از ویتامین E هستند. همچنین اسفناج و کلم بروکلی نیز منبعی برای این ویتامین محسوب می‌شوند. ویتامین‌ E برای حدود 200 واکنش بیوشیمیایی بدن لازم است، از این رو برای عملکرد سیستم ایمنی بدن بسیار حائز اهمیت است. همچنین مصرف غذاهای سرشار از ویتامین B6 شامل موز، سینه مرغ کم‌چرب، ماهی‌های آب سرد مانند تن‌ماهی، سیب زمینی پخته شده و نخود نیز در کنار ویتامین E توصیه می‌شود.

*ویتامین A: برای دریافت این ویتامین باید به سراغ مواد غذایی رنگارنگ بروید. غذاهایی که دارای ترکیبات رنگارنگی به نام کاروتنوئید هستند شامل هویج، سیب زمینی شیرین، کدو تنبل طالبی و کدو حلوایی بوده و بدن کاروتنوئید آن‌ها را به ویتامین A تبدیل می‌کند. این مواد غذایی یک خاصیت آنتی اکسیدانی برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر عفونت دارند.

*ویتامین D: همان‌طور که بهتر است بیشتر ویتامین‌های خود را از مواد غذایی دریافت کنید اما ویتامین D ممکن است از این قاعده مستثنا باشد. شما می‌توانید میزان مصرف خود را از طریق غذاهایی مانند ماهی‌های چرب از جمله قزل آلا، ماهی خال‌خالی، ماهی تن و ساردین و غذاهای غنی شده مانند شیر، آب پرتقال و غلات افزایش دهید. بسیاری از افراد به سختی قادر به جذب ویتامین D از مواد غذایی هستند، بنابراین اگر کمبود ویتامین D دارید، در مورد مصرف مکمل‌های این ویتامین با پزشک خود مشورت کنید.

*فولات/فولیک اسید: فولات فرم طبیعی این ماده معدنی بوده و اسید فولیک فرم مصنوعی آن است که به دلیل فواید سلامتی آن اغلب به غذاها اضافه می‌شود. برای دریافت فولات بیشتر و به طور مرتب لوبیا و نخود فرنگی و همچنین سبزیجات دارای برگ‌های سبز را به بشقاب غذایی خود اضافه کنید.

همچنین برخی از مواد غذایی غنی شده با فولیک اسید از جمله نان‌های غنی شده، پاستا، برنج و سایر محصولات غلات 100 درصد سبوس در بازار موجود است که می‌توانید با چک کردن برچسب‌های روی این محصولات از غنی بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

*آهن: آهن که در جابجایی اکسیژن در سراسر بدن نقش مهمی دارد، به شکل‌های مختلفی وجود دارد. بدن می‌تواند به راحتی "آهن هِم" را که در گوشت بدون چربی مرغ‌ و بوقلمون وجود دارد جذب کند. همچنین غذاهای دریایی نیز سرشار از آهن هستند. شکل دیگری از آهن در لوبیا، کلم بروکلی و کلم نیز وجود دارد که البته جذب آن برای بدن سخت‌تر ولی ممکن است.

*سلنیوم: سلنیوم تاثیر به سزایی در تقویت سیستم ایمنی بدن به خصوص در کاهش سرعت واکنش بیش از حد بدن به برخی از انواع تهاجمی سرطان‌ دارد. سیر، کلم بروکلی، ماهی ساردین،​​تن ماهی، آجیل برزیلی و جو از منابع مهم سلنیوم به شمار می‌روند.

*روی: روی در مرغ و ​​گوشت قرمز بدون چربی، لوبیای پخته شده، ماست ، نخود فرنگی، صدف و خرچنگ وجود دارد. روی باعث کند شدن پاسخ ایمنی و کنترل التهاب در بدن می‌شود.

همچنین پزشکان توصیه کرده‌اند در صورت عدم دسترسی به برخی از مواد غذایی می‌توانید از نوع منجمد آن‌ها استفاده کنید و نگرانی از بابت این نوع مواد غذایی نداشته باشید.

منبع: ایسنا

