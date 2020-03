چهار نکته ساده و بسیار موثر برای ارتقای امنیت Gmail

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، از اطلاعات بانکی تا جزئیات زندگی شخصی می‌تواند محتوای ایمیل‌های یک شخص را تشکیل دهد، حتی درخواست تمدید و تعویض رمز‌ها نیز از این طریق صورت می‌گیرد. اگر کسی بتواند به ایمیلی شخصی دست پیدا کند می‌تواند سوءاستفاده‌های بسیاری را صورت دهد. حالا یک منبع امنیتی برای ایجاد آرامش و افزایش امنیت کاربران برنامه جیمیل چهار روش ساده را پیشنهاد کرده تا آن‌ها بتوانند در عرض ۱۰ دقیقه حساب کاربری خود را امن کنند.

روش‌های موثر در ایمن‌سازی ایمیل شخصی

استفاده از رمز عبور قدرتمند

خیلی از افراد عادت دارند تا هنگام انتخاب رمز مناسب برای ایمیل خود از حروف ساده و الگو استفاده کنند. اما استفاده از یک رمز عبور مشخص در چند حساب و سابت مختلف به مانند ابراز درخواست مستقیم برای هک شدن است. تنها چیزی که برای هک شدن این حساب‌ها لازم است ایراد امنیتی یکی از چند سایت مشخص شده است و از این طریق هکر‌ها می‌توانند با استفاده از اطلاعات لو رفته به تمامی حساب‌های کاربری دست پیدا کنند. برای ساخت یک رمز قدرتمند نیاز است که افراد از کلماتی که به صورت تصادفی تولید می‌شوند استفاده کنند و بهتر است که هر حساب کاربری رمزی متفاوت داشته باشد. کاربران می‌توانند با برنامه‌های مدیریت رمزها، پسورد‌های خود را همیشه حفظ کرده و به یاد داشته باشند. توصیه می‌شود افرادی که رمز‌های این چنینی ندارند در اسرع وقت برای تغییر رمز جیمیل خود اقدام کنند.

فعال‌سازی تایید صحت دو مرحله‌ای

بدون فعال‌سازی Two Step Verification و یا همان Two Factor Authentication هکر‌ها تنها به رمز نیاز دارند تا به حساب کاربران دست پیدا کنند. کاربران باید به یاد داشته باشند که اگر در تمامی حساب‌های خود از یک رمز مشخص استفاده کنند، به هکر‌ها این اجازه را می‌دهند تا با استفاده از فیشینگ در داده‌ها به رمزشان دست پیدا کنند. با استفاده از این رمز‌های دو مرحله‌ای هکر‌ها نه تنها به رمز اولیه نیاز دارند بلکه باید به یک عدد یا کلمه ۶ حرفی تصادفی نیز در مدت زمان مشخص دسترسی پیدا کنند. افراد می‎توانند با مراجعه به بخش امنیت حساب کاربری جیمیل این بخش را فعال کنند.

روش‌های تماس پشتیبان خود را بررسی کنید

این امکان وجود دارد که اشخاص پس از ساخت یک حساب کاربری در جیمیل، شماره مموبایل و یا ایمیل پشتیبان خود را تغییر داده باشند. در نتیجه بسیار مهم است که افراد برای اطمینان حاصل کردن از امنیت آینده حساب خود از روش‌های پشتیبان مطلع باشند. گفتنی است این نقاط ارتباطی راه‌هایی هستند که شرکت گوگل برای بازیابی حساب‌های افراد از آن برای ارسال مشخصات و اطلاعات استفاده می‌کنند. برای این کار افراد نیاز دارند تا در حساب خود بخش‌های Recovery Phone، Recovery Email و Security question را با اطلاعات لازم پر کنند.

آخرین اطلاعات فعالیت حساب کاربری چک شود

این امکان وجود دارد که یک هکر یا شخصی که پیش‌تر اطلاعات فرد را داشته، بدون آگاهی وی در حساب کاربری او فعالیت داشته باشد. برای مطلع شدن از حضور فردی دیگر در حساب کاربری اشخاص باید به پایین صفحه مراجعه کنند و قسمت Last account activity را چک کنند. پس از دیدن گزینه مذکور افراد می‌توانند با انتخاب گزینه Detail به جزئیات فعالیت حساب خود دسترسی داشته باشند. این بخش همچنین اطلاعات طریقه ورود و مکان شخص را نیز در دسترس قرار می‌دهد. افراد می‌توانند در صورت شناسایی یک حساب مزاحم با انتخاب گزینه Sign out all other Gmail Web sessions دسترسی هکر را به حساب خود قطع کنند.

