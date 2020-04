احتمال عرضه بروزرسانی جدید برای بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild یکی از عناوین محبوب عرضه شده برای کنسول نینتندو سوییچ است که در زمان عرضه خود توانست به فروشی باور نکردنی دست پیدا کند. این بازی در سال ۲۰۱۷ وارد بازار شد و توانست هم از سوی منتقدان و هم از سوی گیمرها به امتیازات بسیار بالایی دست پیدا کند که برای یک عنوان رایانه‌ای آن هم برای یک عنوان انحصاری کنسول نینتندو بی سابقه است. در این عنوان کمترین میزان ایراد و نقص وجود داشت؛ این بازی در ادامه همان داستان همیشگی عنوان زلدا ساخته شده است.

اما به تازگی شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که اعلام می‌کند این بازی قرار است بروزرسانی جدید دریافت کند و در آن داستانی جدید اما در ادامه داستان کلی این مجموعه به آن اضافه شود. داستان این بروزرسانی نیز قرار است درباره همان شخصیت Hyrule باشد که تعداد زیادی از گیمرها با آن آشنایی دارند.

همچنین گفته می‌شود سیاه چاله‌های موجود در این بازی، در بروزرسانی آینده آن شکلی طبیعی‌تر به خود بگیرند و گیمر با اولین ورود خود به بازی به طور کامل شگفت زده خواهد شد. با این حال تمامی این موارد فعلا در حد شایعه‎‌‌ای که شرکت سازنده بازی نسبت به آن هیچ واکنشی از خود نشان نداده و مشخص نیست چه زمانی قرار است درباره جزییات این بروزرسانی یا حتی زمان عرضه آن اطلاعاتی منتشر شود.

اما از آنجایی شایعات فعلی موجود رد فضای مجازی توسط یکی از افراد آگاه منتشر شده است می‌توان حدس زد که در آینده‌ای نزدیک شرکت نینتندو خبر عرضه بروزرسانی جدید خود برای عنوان بسیار محبوبش را اعلام کند؛ با این حال برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره فعلا باید منتظر ماند.

