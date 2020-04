به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به طور کلی اخبار اصلی دنیای بازی‌های رایانه‌ای به معرفی و اخبار مربوط به عناوین بسیار بزرگ و مشهور محدود شده است و در بین اخبار مربوط به بازی‌ها‌ی رایانه‌ای، کمتر شاهد اخباری از بازی‌های جدید موجود در بازار هستیم. اما در این هفته قرار است تعدادی بازی جدید برای کنسول‌های PS4، Xbox One، نینتندو سوییچ و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود که در ادامه برخی از این بازی‌ها را معرفی می‌کنیم. همچنین در این هفته یک بسته الحاقی جدید برای عنوان مشهور Fallout 76 نیز عرضه خواهد شد.

بسته الحاقی جدید بازی Fallout 76، در ۱۴ آوریل در دسترس کاربران قرار می‌گیرد که مواردی مانند شخصیت‌ها، تجهیزات و ماموریت‌های جدید را به بازی اضافه خواهد کرد و در آن ایرادهای گزارش شده از سوی کاربران نیز به طور کامل برطرف شده است. این بسته الحاقی قرار است برای هر سه کنسول PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر به طور همزمان عرضه شود.

در ۱۵ آوریل این هفته نیز بازی جدیدی با عنوان Journey to the Savage Planet برای کنسول‌های شرکت مایکروسافت یعنی Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار می‌شود؛ این بازی درباره سفر به یک سیاره بیگانه است و گیمر در این سیاره به ماجراجویی می‌پردازد. دیگر عنوانی که قرار است در ۱۵ آوریل وارد بازار شود و به طور انحصاری برای کنسول Xbox One خواهد بود Space Engineers: Ultimate Edition نام دارد. این بازی بر اساس قوانین فیزیکی ساخته شده است و گیمر در آن به ساخت و ساز سازه‌های فضایی مشغول است.

بیشتر بخوانید: احتمال معرفی عضو جدید T-Roc از سوی شرکت فولکس واگن

در ۱۶ آوریل هم قرار است یک بازی برای دو کنسول Xbox One و نینتندو سوییچ وارد بازار شود که Save Your Nuts نام دارد و در سبک دو بعدی ساخته شده است. در این بازی که به صورت آنلاین طراحی شده است حداکثر هشت بازیکن می‌توانند با یکدیگر برای جمع آوری و کاشت بذر در کنار یکدیگر رقابت کنند.

انتهای پیام/