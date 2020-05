پربازدیدهای دریچه فناوری؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر از علاقه‌مندان به اخبار فناوری و دستگاه‌های مدرن هستید و امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای مجازی در حوزه‌ دریچه فناوری نشده‌اید، در ادامه لینک ۱۰ خبر پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

آمار NetMarketShare نشان می‌دهد که سهم استفاده از ویندوز ۱۰ در ماه آوریل کاهش یافته در حالی که این روند برای مرورگر اج افزایشی بوده است.

به گفته مدیرعامل اپل، نسل جدید آیفون SE، دلیل جدید کاربران اندروید برای روانه شدن به سمت دستگاه‌های iOS خواهد بود.

اگر دوست ندارید که برای باز شدن پنجره‌ها در ویندوز ۱۰ صبر کنید تا بفهمید داخل آن‌ها چه خبر است، با این روش‌ها آشنا شوید.

شرکت سونی به تازگی اعلام کرده است که عامل فاش کننده اطلاعات بازی The Last of Us Part II به هیچ کدام از دو شرکت سونی یا ناتی داگ مربوط نمی‌شود.

شرکت اینتل با معرفی جدیدترین پردازنده خود مدعی شد آن‌ها قوی‌ترین نمونه حاضر در بازار هستند.

به تازگی یکی از افشاگران دنیای فناوری قیمت نسخه‌های مختلف آیفون ۱۲ را در صفحه توئیتری خود منتشر کرد.

در این گزارش فهرست کاملی از نام دستگاه‌هایی که به اندروید ۱۰ مجهز می‌شوند و زمان بروزرسانی آن‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهیم.

شرکت تسلا با انتشار متنی رسمی اظهار داشت خودرو‌های تمام هوشمند این مجموعه سال ۲۰۲۱ به بازار جهانی عرضه خواهد شد.

جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون که تمام سود فصل دوم سال ۲۰۲۰ را صرف هزینه‌های امنیت بهداشتی کارکنان و سرویس‌دهی آنلاین خود کرده‌اند.

