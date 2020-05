شرکت ناتی داگ نقشی در ساخت بازی The Last of Us 2 ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل هفته گذشت بود که اعلام شد قرار است بازی The Last of Us Part II در ۱۹ ژوئن وارد بازار شود، پس از مدتی به طور ناگهانی برخی از اطلاعات اصلی این بازی در فضای مجازی منتشر شد که برخی از بخش‌های اصلی بازی را فاش می‌کرد؛ پس از انتشار این اخبار شایعاتی منتشر شد که اعلام می‌کرد اطلاعات منتشر شده از این بازی توسط یکی از کارمندان ناتی داگ فاش شده است. اما به تازگی سونی اعلام کرده که بر اساس تحقیقاتی که این شرکت انجام داده، مشخص شده است که انتشار این اطلاعات از سوی هیچ کدام از کارکنان این شرکت نبوده است.

سونی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که توانسته است عامل اصلی نشر این اطلاعات را پیدا کند که طبق تحقیقات انجام شده از سوی سونی مشخص شد عامل فاش کننده این اطلاعات به هیچ کدام از دو شرکت سونی یا ناتی داگ وابسته نیستند. علاوه بر این سونی هنوز در حال انجام تحقیقات است تا بفهمد این فرد چگونه توانسته است به اطلاعات ناتی داگ دسترسی پیدا کند و اطلاعات اصلی بازی The Last of Us Part II را در فضای مجازی فاش کند.

تا پیش از این قرار بود بازی مذکور در ۲۹ می‌وارد بازار شود، اما شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد شرکت سونی از عرضه این عنوان انحصاری منصرف شود چرا که کاربران امکان خرید نسخه فیزیکی این بازی را نداشتند و از آنجایی که هنوز هم بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند به جای دانلود بازی‌ها از دیسک استفاده کنند، سونی نگران پایین آمدن میزان فروش خود شد و تصمیمی گرفت عرضه این بازی را به تاخیر بیندازد.

با وجود فاش شدن کامل اطلاعات مربوط به عنوان The Last of Us Part II، اما هنوز هم بسیاری از کاربران در انتظار این عنوان هستند و قصد تجربه آن را دارند که باید تا ۱۶ ژوئن صبر کنند.

