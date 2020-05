به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت اپل در حال حاضر یکی از پرطرفدارترین شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند در جهان است که طراحی ظاهری و سیستم‌عامل این گوشی‌ها باعث فروش حداکثری آن‌ها در بازار می‌شود. اما به دلیل بالا بودن قیمت این گوشی‌ها بسیاری از کاربران نمی‌توانند هر ساله گوشی خود را تعویض کنند و هر کاربر محصولات اپل به طور میانگین حداقل سه سال از گوشی خود استفاده می‌کند و پس از آن تصمیم به خرید گوشی جدید می‌گیرد؛ اما در گوشی‌های این شرکت قابلیت‌هایی وجود دارد که شاید بسیاری از کاربران شیوه عملکرد آن‌ها را ندانند و یا تاکنون از این قابلیت‌ها استفاده نکرده باشند؛ در ادامه قصد داریم تعدادی از قابلیت‌های نسبتاً کم آشنا برای کاربران را معرفی کنیم:

قابلیت Do Not Disturb

یکی از کارآمدترین قابلیت‌های سیستم‌عامل iOS قابلیت Do Not Disturb است، این قابلیت می‌تواند هنگام خواب یا انجام کارهایی که به تمرکز بسیار بالا نیاز دارد توسط کاربر مورد استفاده قرار گیرد. قابلیت Do Not Disturb تمامی اعلان‌های ورودی به گوشی همراه را غیرفعال خواهد کرد اما هیچ اعلانی از دست نخواهد رفت و هنگامی که کاربر گوشی خود را از این حالت خارج کند، شاهد کلیه پیام‌های ورودی به گوشی خواهد بود.

لازم به ذکر است که روشن بودن این حالت کلیه صداهای تلفن همراه را قطع خواهد کرد و فعال بودن این حالت تفاوتی با خاموش بودن تلفن همراه نخواهد داشت. علاوه بر این کاربر می‌تواند در بخش تنظیمات این قابلیت اعلان‌های مربوط به تماس‌های مکرر را فعال کند تا در صورتی که یک فرد بیش از تعداد مشخصی با کاربر تماس گیرد، گوشی با تماس مجدد آن کاربر زنگ خواهد خورد.

درشت کردن فونت گوشی

بسیاری از افراد که از بیماری‌های مربوط به بینایی رنج می‌برند، با فونت گوشی‌های اپل مشکل دارند و برای خواندن یک متن باید چند بار تلاش کنند. اما برای حل کردن این مشکل کافی است کاربر به بخش تنظیمات مراجعه کرده و روی بخش Display & Brightness ضربه زند و سپس وارد قسمت Text Size شود؛ در این قسمت کاربر نواری در اختیار خواهد داشت که با افزایش دادن آن می‌تواند سایز فونت گوشی خود را افزایش دهد.

علاوه بر این در صورتی که فونت گوشی برای کاربر نازک است، می‌تواند با انتخاب گزینه Bold Text از فونتی قطورتر استفاده کند.

اضافه کردن تعداد بیشتری شناسه اثرانگشت به گوشی

برخی از کاربران تصور می‌کنند تنها یک شناسه اثرانگشت را می‌توانند برای گوشی خود تنظیم کنند، در حالی که گوشی‌های دارای حسگر اثرانگشت شرکت اپل از ۵ شناسه مختلف پشتیبانی می‌کنند. برای تنظیم تعداد بیشتری شناسه اثرانگشت کافی است کاربر وارد تنظیمات شده و روی بخش Touch ID & Passcode ضربه بزند، سپس کد تنظیم شده برای تلفن خود را وارد کرده و از طریق بخش Add a fingerprint یک شناسه جدید به گوشی خود اضافه کند.

لازم به ذکر است که در صورت ثبت شناسه انگشتی که در گذشته به گوشی شده است، گوشی به‌طور خودکار پیغامی مبنی بر تکراری بودن شناسه نمایش خواهد داد و از ثبت آن اثرانگشت خودداری می‌کند.

استفاده از شناسه Face ID جایگزین

ممکن است برخی از کاربران استفاده کننده از آیفون X و بالاتر، هنگام باز کردن قفل گوشی خود با مشکل مواجه شوند، برای حل شدن این مشکل کافی است کاربر به بخش تنظیمات رفته و روی Face ID & Passcode ضربه بزند، سپس کد تنظیم شده برای تلفن خود را وارد کرده و از طریق بخش Set Up An Alternate Appearance یک شناسه چهره جایگزین برای گوشی خود تنظیم کند.

لازم به ذکر است که هنگام تنظیم مجدد شناسه، کاربر باید تمامی مراحل تنظیم چهره را از ابتدا انجام دهد.

غیرفعال کردن تنظیم نور خودکار صفحه

یکی از مشکلات تمامی آیفون‌ها ظرفیت پایین باتری آن‌ها است که عوامل مختلفی روی سرعت خالی شدن آن‌ها تأثیر می‌گذارند؛ یکی از قابلیت‌هایی که باعث مصرف بسیار بالای باتری می‌شود قابلیت تنظیم نور خودکار صفحه است. این قابلیت با توجه به نور محیط، میزان روشنایی صفحه نمایشگر را تنظیم می‌کند و برای انجام این کار یکی از سنسورهای گوشی را به‌طور دائم روشن نگه می‌دارد. برای غیرفعال کردن این قابلیت کافی است کاربر وارد تنظیمات شده و روی بخش Accessibility ضربه بزند، سپس از قسمت Display & Text Size قابلیت Auto-Brightness را غیرفعال کند.

در صورتی که کاربر قابلیت Auto-Brightness را غیرفعال کند باید روشنایی نمایشگر خود را به صورت دستی و از نوار Control Center تغییر دهد و نور نمایشگر به صورت خودکار تغییر نخواهد کرد.

قابلیت Dark mode

قابلیت «حالت تاریک» در آخرین نسخه از سیستم‌عامل iOS به آن اضافه شده است و فعال بودن آن تأثیر بسیار بالایی روی کاهش مصرف باتری خواهد داشت. این قابلیت علاوه بر کاهش مصرف باتری، از رسیدن آسیب به چشم هنگام کار کردن با گوشی در شب جلوگیری خواهد کرد. عملکرد این قابلیت به این صورت است که تمامی رنگ‌های سفید موجود در گوشی و نرم افزارهای پشتیبانی کننده از این قابلیت، به رنگ سیاه درخواهند آمد و باعث کاهش فشار وارد بر چشم هنگام کار با گوشی در شب می‌شود.

برای فعال‌سازی این قابلیت کافی است کاربران به بخش تنظیمات گوشی خود مراجعه کنند و وارد بخش Display & Brightness شوند، سپس گزینه مربوط به Dark mode را فعال کنند. همچنین این قابلیت در نوار Control Center نیز در دسترس کاربران قرار دارد.

قابلیت ویرایش Control Center

نوار Control Center یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین بخش‌های موجود در سیستم‌عامل iOS است که به کاربران امکان دسترسی سریع به بخش کنترل موسیقی، دسترسی به تنظیمات اینترنت و حتی چراغ قوه را می‌دهد. تمامی کاربران سیستم عامل iOS از این قابلیت استفاده می‌کنند اما تعداد کمی می‌دانند که این بخش از گوشی آن‌ها قابلیت ویرایش دارد و می‌توانند موارد جدید را به آن اضافه یا از آن حذف کنند.

برای دسترسی به بخش تنظیمات Control Center، کافی است کاربر وارد بخش تنظیمات شده و روی گزینه Control Center ضربه بزند، سپس از بخش Customize Controls نسبت به ویرایش کنترل سنتر اقدام کند.

بیشتر بخوانید: سه ماه اشتراک رایگان One Cloud برای خانواده جدید وان‌پلاس

فهرست این قابلیت‌ها بر اساس iOS 13 تنظیم شده‌ است و در صورتی که کاربر از نسخه قدیمی‌تر این سیستم‌عامل استفاده می‌کند ممکن است به برخی از این قابلیت‌ها دسترسی نداشته باشد.

گزارش از علی زحمت کش

انتهای پیام/