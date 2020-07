به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس در افق نسل بعدی کنسول‌های بازی‌های رایانه‌ای قرار دارند و خیلی از طرفداران بازی‌ها انتخاب کرده‌اند که چه کنسولی را تهیه کنند. این در حالی است که نینتندو سوئیچ و رایانه‌های شخصی هم کنسول‌های ارزشمندی برای بازی‌های نسل بعدی هستند. در ادامه با شما هستیم تا به مزایا و معایب هر کدام از کنسول‌های نسل بعد بپردازیم تا شما بتوانید کنسول خود را انتخاب کنید.

خوشبختانه، شرکت‌های سازنده بازی‌های رایانه‌ای تلاش زیادی کرده‌اند تا بازی‌های خود را از نظر خدمات قابل ارائه با تغییرات بنیادی ارائه دهند. پس، بدون بحث اضافه، به سراغ دلایلی می‌رویم که باید یک کنسول را انتخاب کنیم.

پلی‌استیشن، کنسولی قدرتمند با بازی‌های انحصاری فراوان

مزایا: کنسول پلی‌استیشن به قدری رشد کرده است که به عنوان محبوب‌ترین برند کنسول در جهان شناخته می‌شود. این مسئله به دلیل بازی‌های انحصاری این شرکت است که در بازار عرضه شده و عمده دلیل خرید این کنسول به خاطر این بازی‌ها است. بهترین مسئله در داشتن یک پلی‌استیشن این است که عناوین مورد انتظار دنیای بازی مانند The Last of Us 2 و Final Fantasy VII Remake به صورت انحصاری برای آن تولید می‌شوند. در نتیجه، اگر می‌خواهید بازی‌هایی را داشته باشید که دیگران هم آن را تجربه کرده‌اند، پلی‌استیشن را انتخاب کنید. این می‌تواند بدان معنا هم باشد که بازی‌های این کنسول در بازار دست دوم نیز ارزان‌تر ارائه خواهند شد.

معایب: پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل همیشه برای پلی‌استیشن یک مسئله مهم بوده است. پلی‌استیشن با ارائه بازی‌های PS3 با کیفیت بهتر روی PS4 این کار را انجام می‌داد و مشتریان خود را راضی نگه می‌داشت. بهترین کاری که می‌توانید با این کنسول انجام دهید، این است که یا یک نسخه کاملا بازسازی شده از بازی را روی PS4 تجربه کنید یا نسخه قدیمی و اصلی را روی PS3 بازی کنید. کنترلر‌های کنسول‌های پلی‌استیشن نیز محکم نیستند و PS4 به خاطر هواداران و بازی‌های انحصاری خود توانست به صدر جدول محبوب‌ترین کنسول‌ها بازگردد.

در حال حاضر، ما کیفیت ساخت PS5 و کنترلر‌های آن را نمی‌دانیم؛ بنابراین، باید ببینیم که آیا این مشکلات همچنان ادامه دارد؟

ایکس‌باکس، قدرتمند اما محدود

مزایا: اگر نرم‌افزار پلی‌استیشن به کیفیت بالای خود متکی باشد، پس از آن کتابخانه ایکس‌باکس به کمیت بازی‌هایی که می‌توانید روی این کنسول بازی کنید، افتخار می‌کند. همانطور که توسط مایکروسافت تائید شد، کنسول نسل بعدی این شرکت، Xbox Series X قرار است از بازی‌های جدید و قدیمی، از همان اولین روز‌های عرضه این کنسول پشتیبانی کند. این همچنین بدان معنا است که دیسک‌هایی که برای کنسول‌هایی مانند Xbox 360 و Xbox One عرضه شده، روی Xbox Series X هم خوانده خواهد شد. علاوه بر این، سرویس Xbox Game Pass یکی از ارزان‌ترین راه‌ها برای تجربه گیمینگ است و گیمر‌ها می‌توانند از انواع و اقسام بازی‌های ارائه شده توسط مایکروسافت لذت ببرند. از بازی‌های تازه‌ای که برای Xbox Series X ارائه شده‌اند تا بازی‌هایی که ماهی ۱۰ دلار برای آن‌ها پرداخت می‌شود، همگی در این دسته قرار دارند.

معایب: در حالی که پایه بازی‌ها در Xbox چندان ضعیف نیست، اما نسبت به پلی‌استیشن خیلی کمتر به نظر می‌رسد. پلی‌استیشن در ارائه بازی‌های انحصاری بسیار قوی عمل می‌کند و طرفداران زیاد خود را از همین طریق جذب کرده است. این در حالی است که ایکس‌باکس در ارائه بازی‌های انحصاری ضعیف‌تر عمل می‌کند و بازی‌های انحصاری مایکروسافت کیفیت لازم را ندارند. علاوه بر این، ایکس‌باکس به شدت روی عناوین ارائه شده توسط شرکت‌های شخص ثالث حساب ویژه‌ای باز می‌کند و بازی‌های انحصاری این شرکت موفقیت چندانی کسب نمی‌کنند.

اغلب بازی‌های انحصاری ایکس‌باکس روی رایانه‌های شخصی هم عرضه می‌شوند و ایکس‌باکس فقط برای بازی‌هایی مانند Kingdom Hearts می‌ماند که به تنهایی روی کنسول ایکس‌باکس قابل بازی کردن است. در نهایت، بازی‌هایی مانند Final Fantasy VII وجود دارد که پس از یک سال از انحصار پلی‌استیشن خارج می‌شود و بدین ترتیب، ایکس‌باکس از ارائه چنین بازی‌هایی عقب می‌ماند و دارندگان ایکس‌باکس به فروش کنسول خود روی می‌آورند.

نینتندو، پادشاه بازی‌های انحصاری

مزایا: کنسول نینتندو پادشاه بازی‌های انحصاری از جمله Super Mario ،Zelda ،Pokemon و Super Smash Bros است. میراث نینتندو یکی از قدیمی‌ترین‌های تاریخ بازی است.کنسول نینتندو سوئیچ یک کنسول واقعا منحصر به فرد است و هرگز کسی گزینه بازی کردن عناوین سه گانه مانند Doom: Eternal و Breath of The Wild را به صورت حضوری و یا از طریق تلویزیون انتخاب نکرده است. بازی‌های نینتندو نیز برای بازی‌هایی که روی مبل انجام می‌دهیم، عالی هستند و سوئیچ وسیله‌ای عالی برای حمل در مهمانی‌ها است تا حوصله‌مان سر نرود.

معایب: سرویس‌های آنلاین نینتندو بسته به بازی‌ها، هنوز هم نوع خاصی نیستند و هیچ راهی مطمئن برای تجربه یکپارچه‌سازی چند نفره آنلاین ندارند. همچنین، موارد مربوط به کنترلر در مورد Joy-Cons وجود دارد که خریدن یک نسخه جدید یا حتی رفع خرابی آن می‌تواند گران باشد. حالا که در مورد هزینه صحبت شد، باید به مسئله دیگری که باعث ضعف نینتندو شده، اشاره شود. بازی‌های انحصاری نینتندو بدون شک بهترین بخش درباره این کنسول هستند، اما این بازی‌ها در قیمت خود افت نمی‌کنند و حتی پس از گذشت سال‌ها از عرضه آن‌ها، قیمت پایینی نخواهند داشت. علاوه بر این، بازی‌هایی که با کیفیت بالا برای کنسول‌های دیگر عرضه می‌شوند، هرگز برای نینتندو سوئیچ منتشر نمی‌شوند.

رایانه‌های شخصی، قدرتمندترین دستگاه برای بازی

مزایا: اگر می‌خواهید بازی‌های خود را با بهترین کیفیت از نظر اجرا و جزئیات گرافیکی بازی کنید، می‌توان گفت رایانه‌های شخصی بهترین انتخاب هستند. بازی‌ها روی رایانه‌های شخصی معمولا ارزان‌تر هستند و در حراج‌ها Steam و Epic Games به صوت رایگان هم عرضه می‌شوند. یکی از بهترین بهانه‌هایی که می‌توان برای انتخاب رایانه شخصی برای بازی‌ها آورد، این است که به راحتی می‌توان بازی‌های دوران کودکی را روی آن نصب و بازی کرد. در ضمن، اگر قصد دارید بازی‌های بتل رویال را به راحتی بازی کنید و آن‌ها را مدام به‌روز نگه دارید، رایانه شخصی بهترین انتخاب است.

معایب: رایانه‌های شخصی هنوز از لحاظ تهیه سخت‌افزار و به‌روز نگه داشتن آن‌ها برای بازی‌های جدید، گران‌ترین نوع کنسول هستند. در حالی که کنسول‌ها می‌توانند از ۵ تا ۶ سال بازی‌ها را پشتیبانی کنند، توانایی رایانه‌ها برای پشتیبانی از بازی‌های جدید کاملا بستگی به کارت گرافیک یا حافظه رم آن دارد. اگر نمی‌خواهید از ارتقای دائمی کیس رایانه شخصی خود سردرد بگیرید، بهتر است کنسول را انتخاب کنید. یکی از راه‌هایی هم که می‌توان یک رایانه مخصوص گیمینگ داشت، تهیه لپ‌تاپ گیمینگ است که باز هم این لپ‌تاپ‌ها دارای تاریخ انقضا بوده و بسیار گران‎تر از کنسول‌‎ها هستند. دیگر مسئله‌ای هم که رایانه‌ها شخصی با آن درگیر هستند، ارائه نشدن بازی‌های انحصاری برای آن‌ها است و دارندگان آن‌ها باید حسرت عناوین انحصاری نینتندو و God of War را بخورند.

جمع‌بندی

روی هم رفته، انتخاب بین کنسول‌های بازی یا رایانه شخصی به سلیقه شخصی، ترکیب بازی‌هایی که از آن‌ها لذت می‌برید، چیزی که می‌خواهید با دوستانتان بازی کنید، بودجه مورد نظرتان و در برخی موارد، به حس وفاداری به یک برند بازمی‌گردد. اگر پول کافی برای خرید دارید، ترکیب دو کنسول از میان محصولات معرفی شده، می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد چرا که هم می‌توانید از محصولات انحصاری لذت ببرید و هم بازی‌های کنسول‌های دیگر را تجربه کنید.

