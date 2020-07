پربازدید‌های فضای مجازی؛

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر امروز موفق به رصد اخبار سرویس فضای‌مجازی در حوزه‌های فناوری، دانلود، اخبار داغ، سیاسیون و هنرمندان و ورزشکاران در فضای‌مجازی نشده‌اید، در ادامه لینک خبر‌های پربازدید از نگاه کاربران را برای شما به نمایش گذاشته‌ایم.

سید جواد رضویان با انتشار تصویری مفهومی در صفحه اینستاگرامی‌اش به مردم توصیه کردن که حتما از ماسک استفاده کنند.

شیائومی از دو لپ‌تاپ جدید خود با نام‌های RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II به صورت رسمی رونمایی کرد.

نجاح محمدعلی با انتشار توئیتی در حساب کاربری خود برای شهید سلیمانی ابراز دلتنگی کرد.

شرکت ناتی داگ به تازگی اعلام کرد که برای ساخت بازی The Last of US 2 از اسکن سه بعدی استفاده کرده است.

برنامه Alarm Clock for Heavy Sleepers Full 4.9.4 یکی از برنامه‌های ساعت هوشمند برای دستگاه‌های اندرویدی است.

تصاویر پس‌زمینه ۲۰ تیر را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

شرکت لامبورگینی با برداشتن سقف Sian Roadsrer هیبریدی، آن را به قوی‌ترین اتومبیل کروک خود تبدیل کرد.

در بسته هفتگی دریچه (شماره ۲۷۹)، بهترین نرم‌افزار‌های هفته گذشته از دید شما کاربران گرامی را قرار داده‌ایم.

نرم افزار 7.62 Photo Grid با نزدیک به ۵۰۰ میلیون کاربر از سراسر دنیا، جزو پرطرفدارترین نرم افزار‌های ویرایش عکس جهان است.

طبق روال هر هفته، کاربران توئیتر در شب جمعه هشتگ‌هایی را به یاد سردار دل‌ها در صفحات خود داغ کردند.

