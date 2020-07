۴ خواص اعجاز انگیز آب و لیموترش برای حفظ سلامتی

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، خوردن آب حاوی تکه‌های لیمو می‌تواند فواید زیادی برای سلامت بدن داشته باشد.

بر این اساس، فواید نوشیدن آب با لیمو بسیار بیشتر از فواید دیگر آب‌های طعم داری است که با میوه‌ها درست می‌شود. محققان معتقدند خوردن آب حاوی لیموترش به صورت روزانه تاثیرات مثبتی بر سلامتی بدن دارد.

۴ مورد از مهمترین فواید این نوشیدنی از این قرار است:

۱- تامین شدن ویتامین C بدن

موسسه ملی سلامت آمریکا تایید کرده است با خوردن آب حاوی لیمو ترش بخش زیادی از نیاز روزانه بدن به ویتامین C تامین می‌شود. یک لیموترش به طور معمول حاوی ۳۰ میلی گرم ویتامین C است. از همین رو مصرف آن ۳۳ درصد از ویتامین C مورد نیاز روزانه یک فرد بزرگسال مرد و ۴۰ درصد نیاز یک زن را تامین می‌کند.

ویتامین C برای ترمیم بافت آسیب دیده بدن، تقویت سیستم ایمنی و ارتقای جذب آهن در بدن ضروری است.

۲- کاهش وزن

آب و لیموترش به دلیل آنکه طعم دار و در عین حال کم کالری است، بهترین جایگزین برای نوشیدنی‌های ناسالم همانند نوشابه، چای سرد و آب میوه‌های صنعتی است. این نوشیدنی‌ها حاوی شکر، مواد مصنوعی و نگه دارنده هستند که علاوه بر چاقی، برای سلامت بدن نیز مضر هستند. با مصرف آب و لیموترش می‌توان با جذب کمتر کالری در بدن باعث کاهش وزن شد.

در تحقیقاتی که در مجله علمی سلامت آمریکا به چاپ رسیده است، مشخص شد افرادی که به جای نوشیدنی‌های پرکالری از آب و نوشیدنی‌های بدون کالری استفاده کرده اند، در مدت ۶ ماه بیش از ۲ درصد وزن کم کرده اند.

۳- جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه

اسید‌های موجود در لیموترش می‌تواند مانع از ایجاد سنگ کلیه شود. اسید سیتریک موجود در لیموترش با شکستن کلسیم در کلیه ها، آن را با ادرار دفع می‌کند. مطالعاتی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، نشان می‌دهد سطح اسید سیتریک در ادرار افرادی که از مخلوط ۴ لیمو با دو لیتر آب استفاده کرده اند به صورت قابل توجهی بالا رفته است.

سطح بالای اسید سیتریک در ادرار باعث جلوگیری از ایجاد سنگ کلیه شده و یا دستکم مانع از بزرگ شدن سنگ‌های موجود در کلیه می‌شود.

۴- تازه شدن تنفس

اسید سیتریک موجود در لیمو ترش می‌تواند باعث از بین رفتن باکتری‌هایی شود که باعث تنفس بد می‌شود. اگر چه مصرف زیاد آب و لیمو می‌تواند برای سیستم تنفسی مضر باشد، اما مصرف اندازه این نوشیدنی با از بین بردن باکتری‌های مضر، بوی بد تنفس را از بین می‌برد.

گفتنی است نباید در مصرف آب و لیموترش زیاده روی کرد. باید بین یک تا دو لیوان از این محلول در هر وعده غذایی و یک لیوان در بین هر وعده مصرف کرد. در ضمن، لزومی ندارد به هر آبی که قرار است در طول روز بنوشید، لیمو اضافه کنید. اسید سیتریک موجود در لیموترش می‌تواند عوارض منفی برای سلامت بدن داشته باشد، از این رو نباید در خوردن آن زیاده روی کرد.

سازمان دندانپزشکی آمریکا تایید کرده است اسید سیتریک موجود در لیموترش می‌تواند به دندان‌ها آسیب بزند. به همین دلیل هم تاکید می‌شود بهتر است محلول آب و لیمو را با نی بنوشید. همچنین اگر زخمی در دهان خود دارید باید از خوردن لیموترش خودداری کنید، زیرا می‌تواند منجر به بدتر شدن زخم شود.

