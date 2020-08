مشخصات Moto E7 Plus فاش شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، گوشی Moto E7 Plus موتورولا هفته پیش در سایت Geekbench دیده شد و ما آن‌جا متوجه شدیم که این دستگاه از اندروید ۱۰ استفاده می‌کند و درون آن یک تراشه ۸ هسته‌ای وجود دارد که به وسیله ۴ گیگابایت رم همراهی می‌شود. اکنون تصویر جدیدی از این دستگاه در توئیتر توسط یکی از افشاگران قابل اعتماد دنیای فناوری منتشر شده است که به ما اطلاعات بیشتری از Moto E7 Plus می‌دهد.

این تصویر فاش می‌کند که دستگاه جدید موتورولا از تراشه اسنپدراگون ۴۶۰ SoC استفاده می‌کند، البته این مسئله در ماه ژانویه گذشته اعلام شده بود. این تراشه به وسیله یک رم ۴ گیگابایتی همراهی می‌شود و حافظه داخلی دستگاه مذکور ۶۴ گیگابایت خواهد بود؛ البته ممکن است نسخه‌های دیگری نیز برای پیکربندی حافظه داخلی و رم وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید

دوربین تعبیه شده برای گوشی جدید موتورولا

در بخش عکسبرداری، Moto E7 Plus دارای یک دوربین دوگانه خواهد بود که از ویژگی Night Vision پشتیبانی می‌کند. ما می‌دانیم که دوربین اصلی دارای یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی خواهد بود، اما هنوز کاربرد ماژول ثانویه نامشخص است.

گوشی Moto E7 Plus دارای یک باتری عظیم ۵۰۰۰ میلی‌آمپری است، اما هنوز اطلاعاتی درباره سرعت شارژ آن مشخص نشده است. تصاویری که پیشتر از این دستگاه فاش شده به ما از وجود یک ناچ قطره‌ای روی نمایشگر خبر می‌دهد. همچنین ما از محل قرارگیری حسگر اثر انگشت در پشت دستگاه مطلع هستیم و پورت موجود زیر این گوشی نیز Type-C است. هنوز موتورولا چیزی درباره E7 Plus نگفته است، اما از آن‌جایی که E6 Plus سال گذشته در ماه سپتامبر معرفی شد، ممکن است به زودی نسل جدید آن را مشاهده کنیم. موتورولا در سال گذشته عملکرد نسبتا خوبی داشته و حتی یک گوشی تاشو ساخته است.

انتهای پیام/