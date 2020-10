عارضه جانبی استفاده بیش از حد سرکه سیب

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سرکه سیب به عنوان یک محصول مفید شناخته می‌شود، اما برخی افراد از عوارض جانبی استفاده بیش از حد از آن اطلاعی ندارند. اگرچه مردم خواص سلامتی بسیاری را به این محصول نسبت می‌دهند، اما مصرف بیش از حد آن می‌تواند به واکنش‌های ناخواسته‌ای منجر شود که حتی یک خطر سلامت محسوب شوند.

اگرچه می‌می توانید سرکه سیب را در رژیم غذایی خود جای دهید، اما کارشناسان مصرف متعادل و گاه به گاه آن را توصیه می‌کنند، زیرا در حال حاضر شواهد کافی درباره ایمنی و اثربخشی این ماده طبیعی وجود ندارند.

سرکه سیب چیست؟

سرکه سیب یک محصول ارگانیک است که از ترکیب سیب با مخمر حاصل می‌شود. طی این روند، مخمر قند‌های موجود در سیب را به الکل تبدیل می‌کند. سپس، الکل با کمک باکتری‌ها به اسید استیک تبدیل می‌شود.

این اسید به عنوان یک «اسید ضعیف» طبقه بندی می‌شود و مسئول بسیاری از آثار مفید سرکه سیب است. اما سرکه سیب حاوی آب و ریزمغذی‌های دیگر نیز است.

بنابر پژوهشی که در نشریه Critical Reviews in Food Science and Nutrition منتشر شد، اسید استیک موجود در سرکه سیب به متابولیسم لیپید و کاهش خطر چاقی و دیابت نوع ۲ کمک می‌کند. پس چرا نباید در مصرف این محصول طبیعی زیاده‌روی کرد؟

عوارض جانبی استفاده بیش از حد از سرکه سیب

اگرچه به عنوان یک محصول سالم شناخته می‌شود، استفاده بیش از حد از سرکه سیب می‌تواند محرکی برای عوارض جانبی چشمگیر باشد. از این رو، شما باید همواره آن را با احتیاط مصرف کنید و به میزان زیاد آن را مصرف نکنید. در صورت امکان، بهتر است سرکه سیب با آب رقیق شود.

سرکه سیب می‌تواند تخلیه معده را به تاخیر بیندازد

استفاده بیش از حد از سرکه سیب می‌تواند علائم گاستروپارزی (فلج معده) را تشدید کند. این شرایطی شایع در افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ است. گاستروپارزی شامل نقص در عملکرد اعصاب معده می‌شود که تخلیه این اندام را دشوار می‌سازد.

آنچه روی می‌دهد این است که سرعت خروج غذا از معده و ورود آن به بخش پایینی دستگاه گوارش کند می‌شود. در نتیجه، این شرایط جهش در سطوح قند خون را کاهش می‌دهد، اما موجب کاهش سرعت جذب مواد مغذی در جریان خون نیز می‌شود.

از علائم آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حالت تهوع

سوزش سردل

اتساع شکم

سرکه سیب می‌تواند موجب ناراحتی گوارشی شود

سرکه سیب برای برخی افراد می‌تواند تحریک کننده معده و دلیل ناراحتی آن باشد. اگرچه مطالعات اسید استیک را با افزایش احساس سیری مرتبط می‌دانند، برخی فرضیه‌ها نشان می‌دهند که این اثر از سوء هاضمه‌ای که به واسطه آن رخ می‌دهد، سرچشمه می‌گیرد.

بنابر مطالعه‌ای کنترل شده که در نشریه the International Journal of Obesity منتشر شد، گروهی از شرکت کنندگان یک نوشیدنی حاوی ۲۵ گرم سرکه سیب را مصرف کردند. در پایان، آن‌ها اشتهای کمتر خود را گزارش کرده، اما همچنین به احساس ناخوشایند حالت تهوع نیز اشاره داشتند.

بیشتر بخوانید

سرکه سیب با سطوح پایین پتاسیم و تحلیل استخوان مرتبط است

در حال حاضر، مطالعات کنترل شده کافی درباره ارتباط سرکه سیب و سطوح پتاسیم خون انجام نشده اند. همچنین، پژوهش‌های کافی درباره پیوند احتمالی بین آن با افزایش تحلیل استخوان وجود ندارند. با این وجود، مطالعه‌ای موردی چنین آثاری را نشان داده است.

این مطالعه موردی که در نشریه Nephron منتشر شد، نشان داد زنانی که برای مدت زمانی طولانی مقادیر زیاد سرکه سیب را مصرف می‌کردند مجبور به بستری شدن در بیمارستان با سطوح پتاسیم کم و تغییر در شیمی خون خود بودند.

این زنان حدود ۲۵۰ میلی لیتر سرکه سیب رقیق شده در آب را برای بیش از ۶ سال مصرف می‌کردند. پوکی استخوان و از دست رفتن مواد معدنی استخوان‌های آن‌ها نیز تشخیص داده شد. همچنین، پزشکان به این نکته اشاره داشتند که اسید اضافه می‌تواند تشکیل استخوان جدید را کاهش دهد.

سرکه سیب می‌تواند موجب فرسایش مینای دندان شود

مصرف بیش از حد غذا‌ها و نوشیدنی‌های اسیدی می‌تواند موجب تخریب مینای دندان شود. در شرایطی که مطالعات بیشتر درباره آثار نوشابه‌های گازدار و آبمیوه‌ها در این زمینه انجام شده اند، اما شواهدی درباره آسیب ناشی از اسید استیک به مینای دندان نیز وجود دارند.

پژوهشی که در نشریه Clinical Laboratory منتشر شد، نشان داد که سرکه می‌تواند موجب از دست رفتن بین ۱ تا ۲۰ درصد از مواد معدنی دندان پس از چهار ساعت شود. اما این مطالعه در محیط آزمایشگاه و نه دهان، جایی که به نظر می‌رسد بزاق می‌تواند به کاهش اسیدیته کمک کند، انجام شده بود.

در هر صورت، توصیه کلی این است که از مواجهه مستقیم دندان‌ها با سرکه سیب رقیق نشده پرهیز شود.

سرکه سیب ممکن است موجب سوختگی گلو شود

استفاده بیش از حد از سرکه سیب می‌تواند موجب بروز سوختگی در مری شود. یک بررسی که در نشریه Acta Paediatrica منتشر شد و در آن آثار مصرف مایعات مضر به صورت تصادفی توسط کودکان بررسی شده بود، این نتیجه گیری را ارائه کرد.

پژوهشگران دریافتند که اسید استیک از سرکه رایج‌ترین اسیدی بود که موجب سوختگی در گلو شده است. از این رو، آن‌ها آن را «ماده سوزش‌آور قوی» نامیدند که باید از دسترس کودکان دور باشد.

سرکه سیب می‌تواند موجب سوختگی پوست شود

برخی افراد ادعا می‌کنند که استفاده از سرکه سیب روی پوست فواید خاصی دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد استفاده بیش از حد و رقیق نشده از این ماده نتیجه‌ای عکس به همراه دارد.

در یک گزارش موردی که در نشریه The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology منتشر شد، یک دختر ۱۴ ساله پس از دنبال کردن دستورالعملی حاوی سرکه سیب به پوست بینی خود آسیب رسانده بود. در موردی دیگر، پسری ۶ ساله پس از این که مادرش برای مبارزه با عفونت از سرکه سیب روی پای وی استفاده کرده بود دچار سوختگی پوست شده بود.

به نظر می‌رسد این خطرات پس از رقیق کردن سرکه سیب با آب کاهش می‌یابند. با این وجود، پیش از استفاده از سرکه سیب در بخش بزرگی از پوست توصیه می‌شود ابتدا آن را روی بخش کوچکی آزمایش کرده تا از عدم بروز واکنش‌های ناخواسته اطمینان حاصل شود.

سخن پایانی

عامل کلیدی برای پرهیز از آثار ناخواسته‌ای که در بالا به آن‌ها اشاره شد، پرهیز از استفاده بیش از حد از سرکه سیب است. در مقادیر متوسط و رقیق شده، کارشناسان سرکه سیب را به عنوان محصولی بی خطر و مفید برای بیشتر افراد در نظر می‌گیرند.

با این وجود، پیش از استفاده منظم از سرکه سیب بهترین گزینه مشورت با یک پزشک است. به خاطر داشته باشید که این محصول گاهی اوقات می‌تواند با دارو‌ها تداخل ایجاد کند. از این رو، زمانی که دارو‌های تجویزی را مصرف می‌کنید باید از مصرف سرکه سیب پرهیز کنید یا پیش از مصرف با پزشک خود صحبت کنید.

منبع: عصر ایران

انتهای پیام/