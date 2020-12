شرکت BioWare چهار بخش از داستان Dragon Age 4 را منتشر کرد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود آن که دو تن از کارمندان قدیمی و تاثیرگذار BioWare به تازگی این شرکت را ترک کرده‌اند اما مجموعه مذکور سعی داشته به فعالیت خود برای توسعه عنوان Dragon Age 4 ادامه دهد. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده از این مجموعه، عنوان Dragon Age 4 در مراسم آنلاین The Game Awards باری دیگر به نمایش عمومی در می‌آید تا به صورتی دقیق‌تر معرفی شود.

شرکت BioWare طی پستی در حساب کاربری توئیتر خود از طرفداران سری بازی‌های Dragon Age درخواست کرد تا رویداد آنلاین The Game Awards را از دست ندهند. این شرکت همچنین تصمیم گرفت اطلاعات جدیدی از بخش داستانی بازی خود با طرفداران در میان بگذارد. این بخش‌های داستانی اکنون با عناوین The Next One، Ruins of Reality، The Wake و Minrathous Shadow در فضای مجازی برای کاربران قرار گرفته‌اند تا افراد در صورت تمایل آن‌ها را بخوانند.

زمان عرضه بازی Dragon Age 4

BioWare در حالی تلاش دارد طرفداران را به آینده بازی Dragon Age 4 امیدوار کند که تهیه کننده قبلی این عنوان، مارک داراه اظهار داشته بازی Dragon Age 4 بدون حضور او در شرکت موفق نخواهد بود و با شکست مواجه می‌شود. همان‌طور که قبلا اشاره شده، خروج مارک داراه به همراه مدیر ارشد BioWare، یعنی کیسی هادسون صورت گرفت و این شرایط نگرانی بسیاری از طرفداران را با خود به همراه داشت. گفتنی است؛ عنوان Dragon Age 4 ابتدا سال ۲۰۱۸ معرفی شد اما شرکت BioWare از آن زمان تاکنون اطلاعات زیادی را در اختیار کاربران و گیمرها قرار نداده است. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ مدیرعامل شرکت BioWare اظهار داشت که آن‌ها سعی دارند فعالیت گسترده‌ای برای توسعه بازی Dragon Age 4 داشته باشند در نتیجه زمان احتمالی عرضه این عنوان بعد از آوریل سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

