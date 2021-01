چگونه در قرنطینه خطر اضافه وزن را کاهش دهیم؟

بیشتر بخوانید



او تصریح کرد: برای تقویت دستگاه ایمنی بدن باید به اندازه کافی از منابع پروتئینی و ریزمغذی‌ها استفاده کرد. بهترین منبع پروتئینی ارزان "حبوبات" است که همراه با غلات ارزش غذایی معادل گوشت دارد.



مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: انواع نوشابه‌ها و آبمیوه‌های صنعتی، آب نبات، شکلات، نوشیدنی‌های شیرین مثل شربت ها، انواع مربا و انواع شیرینی‌های خشک و‌ تر حاوی مقادیر زیادی مواد قندی هستند لذا باید از افراط در مصرف آن‌ها دوری کرد.

بیشتر بخوانید



اباصلتی اظهار کرد: مصرف غذا‌های پرچرب، پرنمک و شیرین خطر ابتلا به ویروس کرونا را افزایش می‌دهد لذا در زمان خرید مواد غذایی باید به نشانگر‌های رنگی تغذیه‌ای روی بسته‌بندی آن‌ها توجه شود. توجه به نشانگر رنگی تغذیه‌ای محصولات غذایی تضمین خریدی سالم تر و دستگاه ایمنی قوی تر برای پیشگیری از کرونا است.

او افزود: با مصرف روزانه حداقل پنج واحد سبزی و میوه شامل دو عدد میوه و سه وعده سبزی، ویتامین C مورد نیاز بدن تامین می‌شود؛ می‌توان برای تامین ویتامین C مورد نیاز بدن از میوه‌های فصل همچون انواع مرکبات که غنی از این نوع ویتامین هستند نیز استفاده کرد. بطور مثال یک عدد پرتقال و یا دو عدد نارنگی متوسط ویتامین C مورد نیاز روزانه را تامین می‌کند.مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر لزوم تامین میزان لازم ویتامین D برای افراد بالای ۱۲ سال، ادامه داد: کمبود ویتامین دی با ایجاد عوارضی همچون کاهش قدرت دستگاه ایمنی بدن باعث ایجاد بیماری‌های مختلف از جمله کرونا می‌شود؛ بنابراین مصرف یک قرص ۵۰ هزار واحدی ویتامین D در هر ماه برای گروه سنی نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه می‌شود. مصرف هر دو ماه یک عدد مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D هم به تقویت دستگاه ایمنی بدن و پیشگیری از بیماری کمک می‌کنداباصلتی بر مصرف حداکثر ماهانه یک قرص ویتامین دی تاکید و بیان کرد: مصرف بیشتر آن عوارض سوء دارد. مصرف ویتامین D برای کودکان نیز باید طبق تجویز پزشک باشد.او تصریح کرد: بر اساس آخرین بررسی که حدود هفت سال پیش انجام شده است، ۸۷ درصد جمعیت بزرگسال در خراسان رضوی دچار کمبود ویتامین دی هستند که این رقم در دختران تا ۹۰ درصد هم می‌رسد.مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: کمبود ویتامین دی با توجه به سبک زندگی و کمتر در معرض نور آفتاب بودن که در تولید ویتامین دی نقش دارد، در جامعه ایران همانند سایر کشور‌ها شیوع بسیار دارد لذا طرح‌های "مکمل یاری ویتامین دی" بدین منظور در حال اجرا است.