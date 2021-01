استفاده از تبلت سامسونگ به عنوان نمایشگر رایانه ممکن شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به روزرسانی نرم افزار One UI 3.1 سامسونگ اخیرا در تبلت‌های Galaxy Tab S7 و +S7 در کره جنوبی آغاز شده است و به زودی انتظار می‌رود در سایر مناطق نیز در دسترس قرار گیرد. سامسونگ در تلاش است تا تبلت‌های پرچم‌دار خود را حتی برای بهره‌وری بهتر، دو ویژگی قابل توجه را با به روزرسانی One UI 3.1 (از طریق Neowin) به این تبلت‌ها وارد کند. این ویژگی دقیقا مانند این است که کاربران iPad می‌توانند از ویژگی Sidecar استفاده کنند تا تبلت خود را به نمایشگر ثانویه برای MacBook خود تبدیل کنند. کاربران Galaxy Tab S7 می‌توانند از ویژگی One UI's Extended Mode با رایانه شخصی خود استفاده کنند.

امکانات و کاربردهای One UI سامسونگ وقتی این ویژگی فعال شود حالت Extended حالت Galaxy Tab S7 یا +S7 را به عنوان یک نمایشگر ثانویه بی‌سیم در رایانه شخصی Windows ۱۰ کاربر نشان می‌دهد. بنابراین کاربران می‌توانند از تبلت گلکسی خود به عنوان یک نمایشگر ثانویه سبک و قابل حمل در هر زمان استفاده کنند و این امر باعث افزایش بهره‌وری آن‌ها به ویژه هنگام حرکت می‌شود. در کنار امکان ادامه استفاده از برنامه‌ها از تبلت گلکسی خود به تلفن گلکسی، این ویژگی بهره‌وری محور به کاربران Galaxy Tab S7 اجازه می‌دهد تا از صفحه کلید تبلت خود با هر دو دستگاه استفاده کنند. اشتراک بی‌سیم صفحه کلید به ویژه برای چند وظیفه‌ای که در حال کار بر روی سندی در رایانه شخصی خود هستند و تمایل به ارسال پیام سریع از تلفن هوشمند خود را دارند، می‌تواند بسیار مفید باشد. با فشار دادن کلیدهای Cmd و Lang روی صفحه کلید به سرعت بین دو دستگاه Galaxy جابجا می‌شوید. این ویژگی می‌تواند در کنار ویژگی‌های دیگری که در تلاش‌های سامسونگ برای ساده سازی سیستم عامل One UI خود در بین دستگاه ها ارائه شده است، مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه Galaxy Buds Pro دارای ویژگی Auto Switch است که به طور خودکار هدفون‌های بی‌سیم را با هر دستگاهی که فرد از آن استفاده می‌کند، جفت خواهد کرد. در هر صورت انتظار می‌رود که بروزرسانی One UI 3.1 باعث بهبود ثبات و امنیت Galaxy Tab S7 و +S7، همراه با ویژگی‌های کوچکتر شود. نرم‌افزار One UI 3.1 همچنین به سایر دستگاه‌های پرچم‌دار گلکسی مانند سری جدید Galaxy S21 نیز اضافه خواهد شد.