به گزارش حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر، نامزد‌های هفتادو هشتمین دوره جوایز گلدن گلوب معرفی شدند. فیلم سینمایی «منک» ساخته دیوید فینچر در بخش سینمایی و سریال «تاج» در بخش سریالی هر کدام با ۶ نامزدی در بیشترین شاخه‌ها نامزد دریافت جایزه شده اند.

بیشترین نامزدی‌ها در رتبه بعدی به «دادگاه شیکاگو ۷» آرون سورکین با ۵ نامزدی و «پدر»، «عشایر» و «زن جوان نوید دهنده» با ۴ نامزدی تعلق گرفته است.

نامزد‌ها در ۲۵ شاخه تلویزونی و سینمایی اعلام شده اند که به طور کلی نتفلیکس با ۴۲ نامزدی (۲۲ مورد در بخش فیلم‌ها و ۲۰ نامزدی تلویزیونی) موفق‌تر از بقیه بوده و کمپانی آمازون هم با هفت نامزدی گشت سر آن قرار دارد.

نامزد‌ها به صورت مجازی و توسط برندگان سابق گلدن گلوب، سارا جسیکا پارکر و تاراجی هنسدون اعلام شدند. در حالی نامزد‌های گلدن گلوب اعلام شد که روز گذشته تایید شد تینا فی و ایمی پولر اجرای مراسم اهدای جوایز را بر عهده دارند.

سال گذشته جایزه بهترین فیلم درام به «۱۹۱۷» و کمدی یا موزیکال به «روز و روزگاری در هالیوود» رسید. در ادامه نامزد‌های بخش‌های مهم این رویداد را می‌بینید.

بهترین فیلم درام

عشایر (Nomadland)

منک (Mank)

پدر (The Father)

زن جوان امید دهنده (Promising Young Woman)

دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial of the Chicago ۷)

بهترین فیلم موزیکال یا کمدی

بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

همیلتون (Hamilton)

موسیقی (Music)

پالم اسپرینگز (Palm Springs)

پروم (The Prom)

بهترین کارگردانی

امرالد فنل (Promising Young Woman)

دیوید فینچر (Mank)

کلوئی ژائو (Nomadland)

رجینا کینگ (One Night in Miami)

آرون سورکین (The Trial of the Chicago ۷)

بهترین بازیگر مرد – درام

ریز احمد، صدای متال

چادویک بوزمن، بلک باتم ما رینی

آنتونی هاپکینز، پدر

گری اولدمن، منک

طاهر رحیم، موریتانیایی

بهترین بازیگر زن– درام

وایولا دیویس، بلک باتم ما رینی

آندرا دی، ایالات متحده علیه بیلی هالیدی

فرانسیس مک‌دورمند، عشایر

کری مالیگان، زن جوان آینده‌دار

ونسا کربی، تکه‌های یک زن

بهترین بازیگر مرد – موزیکال یا کمدی

ساشا بارون کوئن، بورات ۲

جیمز کوردن، پروم

لین مانوئل میراندا، همیلتون

اندی سمبرگ، پالم اسپرینگز

دو پاتل، تاریخچه شخصی دیوید کاپرفیلد

بهترین بازیگر زن – موزیکال یا کمدی

ماریا باکالووا، بورات ۲(B

کیت هادسون، موسیقی

میشل فایفر، خروج فرانسوی

رزمند پایک، خیلی اهمیت می‌دهم

آنیا تیلور جوی، اما

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

ساشا بارون کوئن، دادگاه شیکاگو ۷

دنیل کالویا، یهودا و مسیح سیاه

جرد لتو، چیز‌های کوچک

بیل ماری، رو به زوال

لزلی اودوم جونیور، یک شب در میامی

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

گلن کلوس، مرثیه هیل‌بیلی

الیویا کلمن، پدر

جودی فاستر، موریتانیایی

آماندا سایفرید، منک

هلنا زنگل، اخبار جهان



بهترین فیلم خارجی زبان

یک دور دیگر (ANOTHER ROUND) دانمارک

لا یورونا (LA LLORONA) گواتمالا/فرانسه

زندگی پیش رو (THE LIFE AHEAD) ایتالیا

میناری (MINARI) آمریکا

هر دوی ما (TWO OF US) فرانسه/آمریکا

بهترین انیمیشن بلند

کرود‌ها ۲ (The Croods ۲)

به‌پیش (Onward)

روی ماه (Over the Moon)

روح (Soul)

گرگ‌سواران (Wolfwalkers)

