به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قرارداد‌های هالیوودی می‌توانند به دعوایی باورنکردنی و بیرحمانه تبدیل شوند. بازیگران و مدیر برنامه‌های آنان برای بدست آوردن آخرین دلار از قیمت پیشنهادی خود تلاش می‌کنند، در حالی که استودیو‌ها همان طور که انتظار می‌رود برای کاهش دادن هزینه‌ها تا سر حد ممکن چانه می‌زنن.

وقتی پای پرداخت دستمزد ستاره‌های بزرگ به خاطر قدرت ستارگی شان به میان می‌آید، استودیو‌ها باید انتظار ریخت و پاش میلیون‌ها دلار برای گرفتن پاسخ بله از ستاره مورد نظر خود برای بازی در فیلمشان را داشته باشند، صرفنظر از اینکه بعد از انتشار فیلم عملکرد آن در باکس آفیس چه بوده و سودده باشد یا خیر. بیشتر اوقات این سرمایه گذاری نتیجه می‌دهد، به ویژه وقتی که برای تداوم حضور ستارگان در یک فرانچایز، دستمزد آن‌ها نیز افزایش یافته و در طرف مقابل سوددهی فیلم تضمین می‌شود.

اما گاهی اوقات دستمزد پیشنهادی استودیو‌ها کمتر از آن چیزی است که ستارگان فکر می‌کنند ارزشش را دارند و در نتیجه آن بازیگران تصمیم به کناره گیری از پروژه می‌گیرند که البته معادل اخراج شدن است. تقاضا‌های بزرگ از جانب بازیگران برای دنباله‌ها معمولاً دلیل این کناره گیری‌ها و اخراج هاست، هر چند گاهی اوقات نیز ستارگان ارزش خود را برای یک فیلم بدون دنباله و معین بیش از حد دست بالا می‌گیرند. برخی از این مشکلات حتی به شکایت‌های حقوقی نیز منتهی می‌شوند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با بازیگرانی آشنا کنیم که حرص و طمع زیادشان بر سر دستمزد باعث شد نقش‌های سینمایی را از دست بدهند.

تام کروز برای فیلم Salt

شاید سخت باشد نسخه تام کروز را در فیلم Salt با بازی آنجلینا جولی تصور کرد، اما فیلمی که زمانی عنوان آن Edwin A. Salt بود، به خاطر دستمزد بالایی که تام کروز طلب کرده بود به طور کلی بازنویسی شد. داستان به سل ۲۰۰۸ باز می‌گردد و زمانی که تام کروز قرار بود با بازی در این فیلم که اسم بی مسما و نه چندان جذابی نیز داشت بیش از پیش در قالب نقش‌های اکشن فرو رود. به عنوان یکی از مشهورترین، محبوب‌ترین و البته گرانقیمت‌ترین ستارگان تاریخ سینما، تام کروز درخواست دستمزد ۲۰ میلیون دلاری کرده بود، رقمی که برای استودیو سازنده قابل قبول نبود. به گفته فیلیپ نویس، بازنویسی فیلمنامه از ایده‌ای گرفته شد که در ابتدا بسیار غیرقابل قبول و ناپذیرفتنی به نظر می‌رسید، اما خیلی زود مشخص شد که ایده‌ای فوق العاده است.

اگر چه نمی‌توان گفت که نتیجه فیلم با بازی تام کروز می‌توانست به اندازه نسخه آنجلینا جولی موفق و پرفروش باشد، اما می‌توان ادعا کرد تیمی که چنین اکشن پرهیجانی ساخت می‌توانست همین قضیه را در صورت موافقت تام کروز برای بازی در فیلم تکرار کند. این فیلم بیش از پیش جولی را به شهرت رساند و او را به یک بازیگر نقش اول گرانقیمت تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۰ همزمان با انتشار فیلم Salt، تام کروز بازی در فیلم Knight and Day را پذیرفت که در نهایت فروشی تقریباً مشابه Salt در باکس آفیس داشت. با این وجود، شخصیت Salt به یک شخصیت نمادین در کارنامه بازیگری جولی تبدیل شد و کروز در اضافه کردن یک شخصیت محبوب و منحصربفرد جاسوس به رزومه خود ناکام ماند.

مارکوس چونگ برای دنباله‌های فیلم The Matrix

شخصیت تانک با بازی مارکوس چونگ نقش مهمی در قسمت اورجینال فیلم The Matrix داشت و این بحث دستمزدی او بود که این بازیگر را از بازگشت به دنباله‌های فیلم بازداشت که البته در نهایت با شکایت حقوقی نیز همراه شد. در شکایت چونگ در سال ۲۰۰۳، ادعا شده بود که تهیه کنندگان در قرارداد کتبی قول بازی در دنباله‌ها را به او داده اند و وقتی مذاکرات در مورد دستمزد به بن بست رسیده تلاش کرده اند به شهرت و اعتبار او صدمه زده و باعث پایان یافتن حرفه بازیگری او شده اند. چونگ برای حضورش در دنباله‌های این فیلم درخواست رقم قابل توجه یک میلیون دلار را کرده بود، اما استودیو تنها حاضر به پرداخت ۴۰۰،۰۰۰ دلار بود. هیچ طرفی حاضر نبود رقم خود را تغییر دهد و بدین ترتیب بود که شخصیت چونگ از سناریو دنباله‌ها حذف شده و برادرش لینک با بازی هارولد پرینیو جایگزین او شد. در داستان نیز چنین گفته شد که شخصیت تانک کشته شده است.

چونگ در فوریه ۲۰۱۸ مستندی در این مورد در کانال یوتیوبی خود منتشر کرد که در آن یک سری اتفاقات عجیب و غریب که در هنگام ساخت فیلم The Matrix رخ داده بود را شرح داد، از جمله این ادعا که کیانو ریوز از انیماتور‌های فیلم مقداری پول کش رفته و بعد از اینکه واچوفسکی‌ها تلاش کرده بودند او را «تروریست» جا بزنند از آن‌ها درخواست غرامت کرده بود. بدون شک حرفه چونگ بعد از نپذیرفتن پیشنهاد ۴۰۰،۰۰۰ دلاری تهیه کنندگان The Matrix به پایان رسید و آخرین فیلمی که وی در آن حضور یافت نیز در سال ۲۰۰۵ بود. همچنین او با اعتراف به اینکه در هنگام ساخت فیلم یک نشست خبری را به اشوب کشیده، از دفتر تهیه کنندگان غذا کش رفته و واچوفسکی‌ها را عصبانی کرده، اعتبار شخصیتی خود را نیز زیر سوال برد.

بروس ویلیس برای فیلم Expendables ۳

فرانچایز The Expendables به خاطر داشتن ستارگان بزرگ اکشن و منفجر کردن و تیراندازی‌های بزرگش شناخته می‌شود، اما دستمزد درخواستی بروس ویلیس بدین معنا بود که Expendables ۳ یک ستاره اکشن کمتر خواهد داشت. بر اساس شنیده ها، استودیو سازنده حاضر بود برای تنها ۴ روز فیلمبرداری یک دستمزد قابل توجه ۳ میلیون دلاری به ویلیس بدهد، اما ویلیس حاضر نبود یک دلار از درخواست ۴ میلیون دلاری خود نیز پایین بیاید و بدین ترتیب بود که وی حضور در فیلم را نپذیرفت. ۳ میلیون دلار برای تنها ۴ روز کاری شبیه یک سرقت در روز روشن است، اما ویلیس به انجام آن راضی نشد.

سیلوستر استالونه نیز در عرض تنها سه روز ویلیس را از فیلم اخراج کرده و هریسون فورد را جایگزین او کرد. استالونه در توییتی با اعلام این خبر، نوشت: «ویلیس اخراج شد… هریسون فورد آمد. خبر فوق العاده! سال‌ها منتظر این موضوع بودم! طمع کار و تنبل… یک فرمول قطعی برای خراب کردن یک حرفه». اگر چه کمتر کسی به این موضوع باور دارد که ویلیس پس از رد کردن پیشنهاد بازی در فیلم Expendables ۳ با خراب شدن رزومه و حرفه اش مواجه شده، اما استالونه وقتی پای صحبت کردن درباره افراد طمع کار در زمینه دستمزد در میان باشد حرف هایش را قورت نمی‌دهد. شاید بهتر بود ویلیس سه میلیون دلارش را می‌گرفت و چند روز غرولندش را می‌کرد.

هیلاری داف برای دنباله‌های Lizzie McGuire

سریال Lizzie McGuire یکی از اولین جهش‌های دیزنی از ستاره‌های کمتر شناخته شده به ماجراجویی‌های بزرگ سینمایی بود و بعد از موفقیت نسخه اصلی به فکر ساخت دنباله‌ها نیز افتادند، اما هیلاری داف به دلیل پیشنهاد ناکافی که در مورد دستمزد به او داده شده بود مذاکرات برای حضور در ادامه این فرانچایز را ترک کرد. بعد از اخراج داف از پروژه‌های دیزنی در سال ۲۰۰۳، مادر او، سوزان، در صحبت با رسانه‌ها گفت: «دیزنی فکر می‌کرد که ما را به هر پیشنهادی که خودش بخواهد راضی کند و موفق نشدند. ما از دنباله کناره گیری کردیم. آن‌ها هم ساخت دنباله را نادیده گرفتند». برای داشتن نگاهی دقیق‌تر به تقاضاها، گفته می‌شود که دیزنی می‌خواست علاوه بر دنباله، یک سریال تلویزیونی نیز برای هدف قرار دادن مخاطبان بالغ‌تر از روی سریال اورجینال بسازد.

در حالی که داف تا آن زمان برای هر اپیزود تنها ۱۵،۰۰۰ دلار دستمزد گرفته بود، برای اپیزود‌های بعدی درخواست دستمزدی ۱۰۰،۰۰۰ دلاری داشته و برای نسخه سینمایی نیز ۵ میلیون دلار دستمزد خواسته بود. در مقابل دیزنی پیشنهاد ۳۵،۰۰۰ دلار برای هر اپیزود و ۴ میلیون دلار برای نسخه سینمایی را به داف ارائه کرد، همراه با پیشنهاد ۵۰۰،۰۰۰ دلار جایزه در صورتی که فیلم اول با موفقیت همراه شود، پیشنهادی که با مخالفت داف و پایان مذاکرات همراه شد. در حالی که هنوز هم ساخت دنباله Lizzie McGuire در سرویس دیزنی پلاس با مشکلات مواجه است، به نظر می‌رسد که شبح گذشت مشکل ساز و پر از دست انداز لیزی هنوز هم تولید این دنباله را دچار دردسر کرده است. هنوز هم مشخص نیست که آیا بالاخره شاهد ساخت سریال دنبال Lizzie McGuire برای مخاطبان بزرگ‌تر خواهیم بود یا خیر.

شان کانری برای فیلم‌های James Bond

بسیار شبیه دانیل کریگ، به نظر می‌رسد که باند مرحوم نیز مشکلی با افشای این واقعیت برای رسانه‌ها نداشت که وی نیز تنها در قبال دستمزد‌های میلیون دلاری حاضر بود کت و شلوار شیک جیمز باندی را به تن کند. بعد از اینکه پیش از انتشار فیلم You Only Live Twice، در انظار عمومی فاش کرد که از بازی در این نقش خسته کننده ناراضی است و درخواست پول بیشتری برای بازگشت به این نقش دارد، همگان به این نتیجه رسیدند که پایان شان کانری در نقش جیمز باند فرا رسیده است. در آخرین فیلم، استودیو دستمزدی ۷۵۰،۰۰۰ دلاری به شان کانری داده بود و می‌دانست که بدون افزایش دستمزد کار سختی برای راضی کردن کانری برای بازگشت به این نقش خواهد داشت.

استودیو سازنده تلاش کرد تا در مورد دستمزد با کانری مذاکره کند، اما از قبل نیز با گزینه جایگزین او، جرج لازنبی، برای فیلم جدید این مجموعه با عنوان On Her Majesty’s Secret Service به توافق رسیده بودند، کسی که به خاطر شانه خالی کردنش از زیر بار تعهد به این شخصیت پیش از انتشار فیلم نیز بسیار خبرساز شد و همبازیش در فیلم، دیانا ریگ، نیز وسواس و خودشیفتگی او را غیرقابل باور و غیرقابل تحمل توصیف کرده بود. کانری اعلام کرد که بدون دریافت ۱ میلیون دلار به اضافه درصدی از درآمد فیلم حاضر به بازگشت به نقش جیمز باند نخواهد بود، عددی که در مقابل دستمزد ۵۰ میلیون دلاری دانیل کریگ برای No Time to Die و بعد از اینکه گفت دیگر در این نقش بازی نمی‌کند، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. وقتی پای جیمز باند در میان باشد، پول حرف اول و آخر را می‌زند، اما تهیه کنندگان نمی‌خواستند اجازه دهند کانری حرف خود را به کرسی بنشاند و در نهایت لازنبی را جایگزین او کردند.

تیلور لاتنر برای فیلم‌های متعدد

به عنوان یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین ستارگان نوجوان اوایل دهه ۲۰۱۰، تیلور لاتنر به دنبال دستمزد‌های قابل توجه بود. بعد از اینکه گفته شد وی برای دو فیلم نهایی فرانچایز Twilight بیش از ۲۵ میلیون دلار دستمزد دریافت کرده بود، لاتنر ستاره‌ای پرتقاضا در میان تهیه کنندگان بود که می‌خواستند از شهرت و محبوبیت او نهایت استفاده را ببرند، اما مجبور بودند برای راضی کردنش سر کیسه را حسابی شل کنند. فیلم‌هایی که لاتنر قرار بود بعد از Twilight در آن‌ها بازی کند شامل فیلم Stretch Armstrong و همچنین David and Goliath در کنار دواین جانسون بودند که به ترتیب وی برای آن‌ها دستمزد ۷.۵ و ۱۰ میلیون دلاری را طلب کرده بود. اما موفقیت فرانچایز‌های بزرگ همیشه به معنای موفقیت در دیگر پروژه‌ها نیست، زیرا فیلم اکشن او در سال ۲۰۱۱ با عنوان Abduction نتوانست سینمارو‌ها و منتقدان را راضی کند و تنها ۹۰ میلیون دلار فروش در برابر بودجه ۳۵ میلیون دلاریش داشت که ۵ میلیون دلار از آن نیز سهم دستمزد لاتنر بود که عدد قابل توجهی بود.

بعد از این شکست تجاری، استودیو‌ها به این باور رسیدند که لاتنر ارزش این همه ولخرجی را ندارد و بدین ترتیب تمام پروژه‌های بزرگ با بازی او را بایگانی کردند، از جمله پروژه‌هایی که در دوران حضور او در Twilight، مراحل اولیه تولید خود را سپری می‌کردند. بدون شک این طمع و زیاده خواهی بود که ستاره بخت لاتنر را کور کرد. یکی از تهیه کنندگان سینمایی که قرار بود او را استخدام کند در این باره گفته است: «اولین فیلم او خیلی خوب نبود و این موضوع رقم درخواستی او در آن زمان را توجیه نمی‌کرد». از این رو، ظاهراً زمانی که مشخص شده بود فیلم‌های او پرفروش نیستند نیز لاتنر دست از درخواست دستمزد‌های بالا برنداشته بود. در ادامه لاتنر به بازی در سریال‌های کوچکتر، اما موفق‌تر رضایت داد.

کاترین هیگل برای فیلم Valentine’s Day

با توجه به اینکه این موضوع که کاترین هیگل به عنوان بازیگری که کار با او لذت بخش است چندان مورد قبول سلبریتی‌های هالیوودی نیست، خیلی عجیب است که دستمزد‌های درخواستی او نیز به اندازه نقش هایش ناخوشایند هستند. بدنبال درگیری‌های لفظی مشهور او با جاد آپاتو کارگردان Knocked Up بعد از انتشار آن، هیگل به عنوان بازیگری که کار با او بسیار سخت است نامی برای خود دست و پا کرده و خیلی سریع پیشنهاد‌های کاری به او به پایان رسیدند، در حالی که جدایی او از Grey’s Anatomy در سال ۲۰۱۰ تقریباً آخرین حضور موفق او در سینما و تلویزیون بود تا اینکه در سال ۲۰۱۸ در یکی از نقش‌های اصلی سریال Suits حضور یافت.

علیرغم اینکه فیلم مورد توجه منتقدان قرار نگرفت، اما Valentine’s Day در سال ۲۰۱۰ یک موفقیت تجاری بزرگ بود و می‌توانست ستاره هیگل در قلمرو کمدی رمانتیک که به خاطر آن مشهور شده بود را زنده نگه می‌داشت. هیگل برای این فیلم درخواست دستمزد قابل توجه ۳ میلیون دلاری کرده بود که بسیار بیشتر از دستمزد دیگر بازیگران فیلم، از جمله تیلور سویفت، بردلی کوپر، آن هاتاوری و حتی تیلور لاتنر بود. یک سال بعد هیگل در دنباله این فیلم با عنوان New Year’s Eve بازی کرد که بدون شک در نتیجه توافق دو طرف بر سر دستمزد تحقق یافت. اما در مورد Valentine’s Day پاسخ تهیه کنندگان به دستمزد درخواستی او منفی مطلق بود.

کریسپین گلوور برای دنباله‌های Back To The Future

داستان جدایی کریسپین گلوور از تیم سازنده Back To The Future بسیار مشهور است و حتی منجر به شکایتی حقوقی شد که به ماجرایی بسیار بزرگ مربوط به نمایش دادن بازیگر در برابر دوربین شد. بر اساس گزارش ها، گلوور از سناریو Back to the Future Part II چندان راضی نبوده و برای تکرار نقش خود درخواست دستمزدی یک میلیون دلاری کرده بود در حالی که استودیو سازنده در ابتدا به او ۱۵۰،۰۰۰ دلار دستمزد را پیشنهاد کرد. برای درک رقم درخواستی گلوور باید بدانید که توماس اف ویلسون که نقش بیف تنن را بازی می‌کرد، در قسمت دوم فیلم ۳۵۰،۰۰۰ دلار دستمزد دریافت کرد، در شرایطی که شخصیت او نقش بسیار کلیدی تری در داستان نسبت به شخصیت گلوور داشت. در ادامه استودیو با دستمزد درخواستی گلوور مخالفت کرده و ادامه کار را بدون او پیش برد. به گفته گلوور، وی انتظار داشت تهیه کنندگان بازیگر دیگری را به جای او استخدام کنند که به گفته خودش به دلیل قانونی بودن، هیچ مشکلی با آن نداشت.

اما سازندگان فیلم به جای این کار، با گریم سنگین یک بازیگر دیگر او را به شکل شخصیت گلوور در فیلم قبلی درآوردند تا مخاطب فکر کند واقعاً گلوور در فیلم حضور دارد، موضوعی که با شکایت گلوور همراه شد. گلوور مدعی شده بود که استیون اسپیلبرگ با جفری وایزمن بازیگر جایگزین وی صحبت کرده و در حالی که به خاطر گریم‌های سنگین فکر می‌کرده او گلوور است، به وایزمن چنین گفته است: «آهای کریسپین، کاری می‌کنم یک میلیونت را بگیری». در حالی که گلوور نتوانست در ادامه این فرانچایز موفق حضور داشته باشد، پیشنهاد آخر به او ۷۶۰،۰۰۰ هزار دلار بود که مورد موافقت گلوور قرار نگرفت. این عدد هنوز هم یک میلیون دلار درخواستی گلوور نبود، اما این زیاده خواهی باعث شد که حرفه گلوور در آینده به طور کلی در مسیری متفاوت پیش برود.

ترنس هاوارد برای دنباله‌های Iron Man

این یکی کمی مبهم است، زیرا جایگزینی ترنس هاوارد در دنیای سینمایی مارول به عنوان شخصیت جیمز رودس بیشتر به مسائل حقوقی باز می‌گردد تا طمع کار شدن بازیگر. هاوارد برای بازی خود در این نقش در فیلم اصلی Iron Man نزدیک به ۳.۵ میلیون دلار دستمزد گرفت و نقش مهمی در قرار گرفتن رابرت داونی جونیور در نقش اصلی فیلم داشت. به هاوارد قول داده شده بود در صورت ساخت دنباله، دستمزد او به ۵ میلیون دلار افزایش یابد، اما بعد از قطعی شدن ساخت دنباله، تهیه کنندگان به او گفتند که نقشش در این دنباله کاهش یافته و دستمزد کمتری نسبت به چیزی که قبلاً توافق شده بود را به او پیشنهاد دادند. جان فاورو و جاستین ثرو به عنوان نویسنده سناریو فیلم ظاهراً از همکاری خود با هاوارد در نسخه اصلی چندان راضی نبودند و برای کاهش دشواری‌ها در دنباله، تصمیم گرفتند نقش او را کاهش دهند، بدون اینکه قصدی برای کاهش دستمزد بازیگران دنباله داشته باشند.

در واقع رقمی که به هاوارد پیشنهاد شد بسیار پایین‌تر از رقم مورد توافق قرار گرفته قبل بوده که با مخالفت او و مدیر برنامه هایش مواجه شد. در نتیجه روز بعد دان چیدل جایگزین ترنس هاوارد شد. سال‌ها گذشته و هاوارد همچنان از نقش خود در آوردن داونی جونیور به این فرانچایز سخن گفته و می‌گوید: «در واقع این من بودم که به او ۱۰۰ میلیون دلار دادم که در واقع به معنای یک ضرر ۱۰۰ میلیون دلاری برای من بود به این خاطر که می‌خواستم از یک نفر دیگر مراقبت کنم». اگر چه تجربه ناخوشایند همکاری با هاوارد برای فاورو و ثرو نقش مهمی در بازنویسی سناریو دنباله داشت، اما به نظر می‌رسد که کناره گیری هاوارد از ادامه حضور در این فرانچایز با توجه به کاهش قابل توجه دستمزدش، موجه باشد. در مقابل، چیدل هنوز هم نقشی کلیدی در دنیای سینمایی مارول دارد و این بدان معناست که اگر هاوارد با دستمزدی کمتر در این فرانچایز می‌ماند شاید این روز‌ها شرایط بسیار بهتری داشت و می‌توانست آن کاهش دستمزد را جبران کند.

