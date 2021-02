۱۰ فیلم جذابی که سینماهای ایالات متحده را به تسخیر خود درآوردند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرغم این واقعیت که فیلم‌های بسیار خوب و باکیفیتی در سراسر جهان ساخته می‌شوند، این فیلم‌ها کار بسیار سختی برای جلب توجه مخاطبان انگلیسی زبان داشته و این دسته از مخاطبان به ندرت به سراغ تماشای فیلم‌هایی می‌روند که زبانی غیر از انگلیسی دارند.

در واقع اکثر سینمارو‌ها دوست ندارند دیالوگ‌های شخصیت‌های فیلم را به صورت زیرنویس خوانده و این موضوع آن‌ها را از تماشای فیلم باز می‌دارد. اما این موضوع باعث شده که بسیاری از تماشای تعدادی از شاهکار‌های تاریخ سینما محروم شوند.

با این وجود برخی فیلم‌های غیرانگلیسی زبان آنقدر قدرت و محبوبیت یافته اند که حتی سینما‌های آمریکا را نیز به تسخیر خود درآورده اند، از Breathless تا Yojimbo و La Dolce Vita. بهترین نمونه فیلم‌های غیرانگلیسی زبانی که به چنین جایگاه بین المللی دست یافتند، فیلم Parasite ساخته بونگ جون هو فیلمساز کره‌ای است که در اسکار نود و دوم تاریخ ساز شده و به اولین فیلم غیرانگلیسی زبانی تبدیل شد که جایزه بهترین فیلم سال را بدست می‌آورد. در ادامه این مطلب می‌خواهیم شما را با ۱۰ فیلم غیرانگلیسی زبانی آشنا کنیم که مخاطبان آمریکایی را شیفته خود ساختند.

۱۰- Parasite (۲۰۱۹)

علاوه بر تاریخ ساز شدن در اسکار، فیلم Parasite یک موفقیت بزرگ تجاری در سراسر جهان بود. این فیلم در باکس آفیس آمریکای شمالی بیش از ۵۳.۴ میلیون دلار فروش کسب کرده و در دیگر نقاط جهان نیز ۲۰۵.۴ میلیون دلار فروش داشته که فروش کلی آن در سراسر جهان را به ۲۵۸.۷ میلیون دلار رساند. بدین ترتیب، Parasite با فاصله‌ای بسیار زیاد، پرفروش‌ترین فیلم کارنامه هنری بونگ جون هو بود. پیش از Parasite، هیچ یک از فیلم‌های این کارگردان نامدار کره‌ای به فروش بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری دست نیافته بود. بررسی طبقات اجتماعی در این فیلم چیزی بود که مخاطبان را در سراسر جهان به خود جلب کرد، زیرا این فیلم به شیوه‌ای موثر ضعف‌های دنیای سرمایه داری و توزیع نامتوازن ثروت در نقاط مختلف جهان را به تصویر می‌کشید.

۹- Hero (۲۰۰۲)

فیلم Hero که با الهام از تلاش برای ترور شاه خین در سال ۲۲۷ پیش از میلاد مسیح در چین ساخته شده بود، بزرگ‌ترین فیلم تاریخ چین است که در سال ۲۰۰۲ به سینما‌ها آمده و به سرعت به بزرگ‌ترین موفقیت تجاری سینمای چین تبدیل شد. استودیو میراماکس حق انتشار این فیلم در ایالات متحده را خریداری کردند، اما دو سال آن را منتشر نکردند. در نهایت کوئنتین تارانتینو مدیران این استودیو را متقاعد کرد تا فیلم را در سینما‌های آمریکا اکران کنند و بدین ترتیب بود که فیلم Hero به اولین فیلم چینی که در صدر باکس آفیس سینما‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد، تبدیل شد.

۸- Like Water For Chocolate (۱۹۹۲)

فیلم Like Water for Chocolate که بر اساس یک رمان رئالیستیک تحسین شده به همین نام نوشته لارا ازکویول نویسنده مکزیکی ساخته شده بود داستان زنی را روایت می‌کند که پس از اینکه از ازدواجش با مرد رویاهایش جلوگیری می‌شود استعداد خود در آشپزی را کشف می‌کند. این فیلم با فروش ۲۱.۶ میلیون دلاری توانست رکورد فیلم I Am Curious (Yellow) را شکسته و به پرفروش‌ترین فیلم غیرانگلیسی زبان در باکس آفیس آمریکای شمالی تبدیل شود.

۷- The Passion Of The Christ (۲۰۰۴)

فیلم The Passion Of The Christ ساخته مل گیبسون یک فیلم هالیوودی است، اما با توجه به فضای دینی که دارد، دیالوگ‌های فیلم به زبان لاتین، آرامی و عبری هستند. علیرغم اینکه این فیلم در تصاویر ترسناک به صلیب کشیده شدن مسیح را به تصویر می‌کشد و برخی آن را به داشتن پیام‌های ضد یهودی متهم کردند، این فیلم یک موفقیت بزرگ تجاری بود. با ۶۱۲ میلیون دلار فروش در باکس آفیس جهانی، The Passion Of The Christ به پرفروش‌ترین فیلم غیرانگلیسی زبان تا آن زمان (اگر چه اخیراً این رکورد توسط فیلم چینی Wolf Warrior ۲ شکسته شد) و پرفروش‌ترین فیلم با درجه بندی R در ایالات متحده و کانادا تبدیل شد.

۶- Crouching Tiger, Hidden Dragon (۲۰۰۰)

فیلم Crouching Tiger, Hidden Dragon یک فیلم حماسی سبک ووشیا ساخته آنگ لی است که یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های غیرانگلیسی زبان تاریخ سینما بوده و سینمارو‌های انگلیسی زبان را به خاطر سکانس‌های هنر‌های رزمی و جلوه‌های بصری منحصربفردش مجذوب خود ساخت و حتی مانع زبانی نیز نتوانست تماشاگران غیرچینی زبان را از تماشای آن بازدارد. به لطف بازاریابی شخص به شخص، این فیلم توانست بیش از ۲۱۳ میلیون دلار در سراسر جها نفروش داشت که ۸۵ میلیون دلار آن در خارج از چین بدست آمد.

۵- Life Is Beautiful (۱۹۹۷)

روبرتو بنینی در Life is Beautiful با رویکرد احساسی خود به زندگی در یک کمپ نگهداری از یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم جنجال‌های بسیاری آفرید، فیلمی که در آن یک کتابفروش یهودی از قوه تجسم خود برای کمک به فرار ذهنی پسرش از رنج‌های هولوکاست کمک می‌گیرد. رویکرد فیلم بنینی در ترکیب کمدی و درام مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و در نهایت فیلم در باکس آفیس جهانی به فروشی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دست یافت.

۴- Spirited Away (۲۰۰۱)

استویو جیبلی را می‌توان همان استودیو پیکسار ژاپن نامید، استودیو انیمه سازی مشهوری که شاهکار‌های زیادی در این ژانر پرطرفدار ساخته است. اکثر فیلم‌های ساخت این استودیو در بازار‌های جهانی مورد توجه قرار می‌گیرند، از جمله Ponyo و Howl’s Moving Castle، اما شناخته شده‌ترین و موفق‌ترین انیمه این استودیو در مقیاس جهانی انیمه Spirited Away است. این فیلم دومین انیمه پرفروش تاریخ است و تنها ۱۲ میلیون دلار کمتر از انیمه Demon Slayer: Mugen Train فروش داشت.

۳- Amélie (۲۰۰۱)

فیلم Amélie که پرفروش‌ترین فیلم فرانسوی در باکس آفیس ایالات متحده است، آدری توتو را در نقش یک گارسن تنها دارد که تصمیم می‌گیرد زندگی اطرافیان خود را بهبود بخشد. این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شده، اما رقابت را به فیلم جنگی No Man’s Land که نماینده سینمای بوسنی بود واگذار کرد.

۲- Pan’s Labyrinth (۲۰۰۶)

اگر چه انتشار این فیلم در ایالا متحده در ابتدا تنها سه هفته طول کشید، فیلم Pan’s Labyrinth در این مدت کوتاه بیشس از ۵.۴ میلیون دلار فروش داشت، اما در ادامه چنان پرطرفدار شد که بیش از ۳۷ میلیون دلار دیگر نیز در آمریکای شمالی فروخت و آن را به پنجمین فیلم غیرانگلیسی زبان پرفروش در ایالات متحده تبدیل کرد. گیرمو دل تورو استاد ارائه پیام‌های اجتماعی از طریق داستان‌های سینمایی است و استفاده Pan’s Labyrinth از یک روایت افسانه‌ای شبیه Alice’s Adventures in Wonderland برای به تصویر کشیدن فجایع دوران تسلط فرانکو بر اسپانیا یک مثال خوب در این باب است.

۱- Akira (۱۹۸۸)

Akira یک انیمه شاهکار و تاریخ ساز بود که در ابتدا در باکس آفیس ایالات متحده چندان عملکرد خوبی نداشت و فروش آن به سختی هفت رقمی شد، اما در بخش پخش خانگی بسیار پرطرفدار شده و جایگاه یک انیمه کالت کلاسیک را بدست آورد. این انیمه در بخش فروش ویدیویی بیش از ۹۰ میلیون دلار فروش داشته که یکی از پرفروش‌ترین تولیدات غیرانگلیسی در بخش خانگی به شمار می‌آید. Akira اولین انیمه‌ای بود که این ژانر شاهکار ژاپنی را به غرب و جهانیان معرفی کرد.

