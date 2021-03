به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مجید حقی معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از راه‌اندازی سامانه‌ سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت در اپلیکیشن‌های مدیریت حساب اپراتور‌های تلفن همراه، به منظور کاهش مراجعات مردمی به دفاتر پیشخوان و نمایندگی‌های اپراتور‌ها خبر داد.

مجید حقی افزود: فاز اول سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم‌کارت با تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه دولت الکترونیک، به منظور کاهش مراجعه مردمی به دفاتر پیشخوان و نمایندگی‌های اپراتور‌ها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا و ایجاد تسهیل در ساماندهی سیم‌کارت‌های تحت مالکیت مشترکین راه‌اندازی شده است.

او درباره نحوه استفاده از این سامانه اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه تمامی مشترکین تلفن همراه می‌توانند با نصب آخرین نسخه اپلیکیشن اپراتور مورد نظرشان (همراه اول: My Mci، ایرانسل: My Irancell، رایتل: My Rightel، شاتل: My Shatel، سامانتل: My Samantel) در بخش مدیریت سیم‌کارت‌ها برای سلب مالکیت سیم‌کارت‌هایی که در آن اپراتور به نامشان ثبت شده، اقدام کنند.

حقی افزود: مشترکان سیم‌کارت‌های اپراتور‌های مجازی تلفن همراه (MVNO) مانند شاتل موبایل،‌ های وب، آپ تل و لوتوس نیز می‌توانند با مراجعه به وب سایت اپراتور مورد نظرشان از سیم‌کارت‌های تحت مالکیت خود مطلع شده و با انتخاب یکی از گزینه‌های "عدم نیاز به سیم‌کارت" یا "عدم اطلاع از صدور سیم‌کارت" پس از طی فرایند تعیین شده، برای سلب مالکیت سیم‌کارت اقدام کنند.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری تاکید کرد: پس از طی شدن فرایند سلب امتیاز، اشتراک سیم‌کارت به صورت قطعی از مالکیت مشترک خارج می‌شود.

