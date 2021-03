افرادی که با کمک ایده های مجازی میلیاردر شدند+ تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،به طور معمول درصد بالایی از استارت اپ‌ها با شکست مواجه می‌شوند، اما یک چیز مشترکی که استارت اپ‌های موفق داشتند یک ایده‌ی درخشان بود.

لری پیج و سرگی برین دانشجوی پی اچ دی در استنفورد بودند که برای اولین بار با ایده‌ی یک موتور جستجو به دنیای تکنولوژی آمدند، اما ایده‌ی آن‌ها با موتور‌های جستجوی دیگری که داخل بازار بودند تفاوت داشت. موتور آن‌ها شماره و ارتباط لینک‌های بین صفحات را بررسی می‌کرد، نه فقط کلمه‌های کلیدی آن‌ها را. موتور جستجوی گوگل حالا تسلط کامل بر بازار دارد و بالای ۶۶میلیارد دلار هم ارزش. گوگل حالا درگیر تجارت‌های دیگری هم شده. او محبوب‌ترین پلت فرم موبایل در دنیا را ساخته (اندروید) و محبوب‌ترین وب سایت فیلم در دنیا را هم تحت تصاحب خود دارد (یوتیوب). او همچنین انواع پروژه‌های آتی را مانند عینک گوگل مورد آزمایش قرار می‌دهد. دارایی پیج و برین حالا تقریبا ۳۰ میلیارد دلار است.

مارک زاکربرگ هم دانشجوی کارشناسی دانشگاه هاروارد بود که با ایده‌ی “داغ هست یا نه” نوعی از وب سایت را راه اندازی کرد که آن را Facemash نام گذاری کرد. زاکربرگ از این سایت آموخت که تکنولوژی چگونه می‌تواند بین مردم ارتباط برقرار کند و یک وب سایت راه اندازی کرد و آن را thefacebook.com نامید. بعد‌ها او نامش را به Facebook تغییر داد و در کمتر از یک دهه آن را به یک شرکت ۲۵۰میلیارد دلاری تبدیل کرد. دارایی زاکربرگ حالا بالای ۳۵میلیارد دلار است.

مایکل بلومبرگ به عنوان تاجر وال استریت در سال ۱۹۷۰ کار می‌کرد. مایکل سریعا به اطلاعات مالی شرکت‌ها پی برد و تمایل پیدا کرد در این زمینه فعالیت داشته باشد. بلومبرگ یک تجارتی را راه اندازی کرد که اطلاعات مالی مهم را با سرعت از طریق پایانه‌های کامپیوتر‌های شخصی ارائه می‌داد. بلومبرگ سالیانه بالای ۸میلیارد دلار درآمد دارد. در حال حاضر یکی از قدرتمندترین رسانه‌ها و شرکت‌های اطلاعات مالی در دنیا است. دارایی خالص بلومبرگ تقریبا ۳۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

جف بزوس در اوایل ۱۹۹۰ در شرکت وال استریت کار می‌کرد که کم کم مصمم شد تا شرکت خودش را راه اندازی کند. سرانجام او ایده‌ی کتاب فروشی آنلاین را ثبت کرد. امروزه آمازون هرچیزی را می‌فروشد ازجمله کتاب ها، مبلمان، ابزار و حتی نوشیدنی ها. ارزشش حدود ۲۰۰ میلیارد دلار به همراه ۸۸ میلیارد دلار فروش سالیانه است. دارایی خالص بزوس هم بالای ۳۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

در جنوب شیکاگو بزرگ شد. لاری الیسون دوران کودکی سختی داشت، دو دفعه از کالج اخراج شد. اما یکدفعه او در سن ۲۲ سالگی در اواسط ۱۹۶۰ به سمت کالیفرنیا حرکت کرد. او با یک گزارش آی بی ام درباره‌ی زبان برنامه نویسی پایگاه داده مواجه شد که SQL نامیده شده بود. به گفته نشریه IBM: الیسون پایگاه داده‌ی SQL را گرفت و اوراکل را ایجاد کرد که می‌تواند روی کامپیوتر‌های غیر IBM هم اجرا شود. بعد از چند سال اوراکل موفق شد و محبوب‌ترین پایگاه داده فروخته شد. حالا ارزش اوراکل ۱۹۵ میلیارد دلار و البته الیسون یکی از ثروتمندترین افراد دنیا با دارایی خالص ۶۵ میلیارد دلار است.

در سال ۱۹۷۵ بنیان گذاران مایکروسافت، بیل گیتس و پل آلن با یک آگهی برای Altair ۸۸۰۰ مواجه شدند، یکی از اولین اشکالات میکرو کامپیوترها. آن‌ها یک زبان برنامه نویسی به نام BASIC را ساختند که تبدیل به یک کد بنیادی برای Altair ۸۸۰۰ شد. به زودی مایکروسافت یک سیستم عملیاتی به نام DOS را ساخت و مجوز آن را از IBM گرفت. چند سال بعد مایکروسافت ویندوز را ساخت که رابط گرافیکی بسیار بالاتری نسبت به DOS داشت. از آن زمان به بعد مایکروسافت یکی از بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی شد و به بازار‌های نرم افزار و کامپیوتر مسلط شد. اون یک تجارت ۳۷۰ میلیارد دلاری متشکل از سرور‌های پویا و مرکز‌های داده و همچنین بازی‌های ویدیویی و تلفن‌های همراه است. بیل گیتس ثروتمندترین انسان در دنیا با دارایی خالص نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار است.

مارک بنیوف یک ایده‌ی انقلابی داشت که او Salesforce را در سال ۱۹۹۸ میلادی تاسیس کرد.

Salesforce به عنوان یک سرویس برای فروشنده‌ها شروع به کار کرد، اما حالا او یک نرم افزار متفاوت برای بازاریابی، سرویس مشتری و حتی تجزیه و تحلیل ترافیک است. او یکی از سریع‌ترین شرکت‌های تجارت نرم افزار است و تاکنون در فروش به مبلغ ۵میلیارد دلار دست یافته و دارایی بنیوف هم حدود ۳.۸ میلیارد دلار است. او همچنین سرمایه داری قوی در تکنولوژی ابری قلمداد می‌شود که در حال حاضر یکی از داغ‌ترین بخش‌های تکنولوژی است.

مارک کوبان یکی از اولین کارآفرینان اینترنت در سال ۱۹۹۰ میلادی بود و شرکت Broadcast.com را بر اساس ایده‌ی ارائه برنامه‌های ماهواره‌ای سفارشی در سراسر وب ساخت. او بعد‌ها Broadcast.com را به مبلغ ۵.۷ میلیارد دلار به یاهو فروخت. Broadcast.com مدت زیادی پابرجا نماند، اما در این شکی نیست که کوبان (حالا دارایی او حدود ۳ میلیارد دلار است) یکی از موفق‌ترین خودساخته‌های کارآفرینان تکنولوژی برای همیشه است. او همچنین صاحب Dallas Mavericks و شروع کننده‌ی یک سرمایه گذاری فعال است. نقش او در “Shark Tank” هم او را به یک شخصیت محبوب تلویزیونی تبدیل کرد.

«جک ما» بعد از بازدید از آمریکا در سال ۱۹۹۵ گرفتار اینترنت شد. طولی نکشید که او دو محصول اینترنتی راه اندازی کرد که هر دو با شکست مواجه شد. جک به عنوان سومین ریسکش علی بابا را شروع کرد، یک فروشگاه اینترنتی که صادر کنندگان می‌توانستند لیست محصولاتشان را ارسال کنند بنابراین مشتری‌ها می‌توانستند مستقیما از آن‌ها خرید کنند. علی بابا موفق شد و از سال ۱۹۹۹ با پیشنهاد ۵میلیون دلاری توسط Goldman Sachs و ۲۰ میلیون دلاری از Softbank روبرو شد، ولی حدود ۱۵ سال بعد علی بابا تبدیل به یکی از قدرت‌های فروش اینترنتی در سرتاسر جهان شد و حالا بالای ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد. دارایی خالص جک هم بالای ۲۴ میلیارد دلار است.

جان کوم با شریک خود برایان آکتوم خواستند یک نوع برنامه شبیه به دفترچه تلفن، ولی با قابلیت‌های نشان دادن وضعیت افراد (آفلاین و یا آنلاین بودن) بسازند. این برنامه می‌توانست چیز‌هایی مانند موقعیت مکانی یا آب و هوایی افراد یا وضعیت آنلاین بودن یا نبودن را نشان دهد. واتس اپ بعد‌ها تکامل یافت و در سال ۲۰۱۴ واتس اپ به قیمت ۱۹ میلیارد دلار توسط فیس بوک خریداری شد و حالا ماهانه بالای ۸۰۰ میلیون کاربر فعال دارد. ثروت کوم هم بالای ۶.۸ میلیارد دلار برآورد شده است.

جری یانگ و دیوید فیلو دانشجویان دانشگاه استنفورد بودند که ایده‌ی ساخت راهنما برای وب سایت‌ها به ذهنشان رسید. آن‌ها “Jerry and David’s Guide to the World Wide Web ” را راه اندازی کردند. در طول یک سال پس از راه اندازی تبدیل به یکی از محبوب‌ترین وب سایت‌های دنیا شد. آن‌ها نام وب سایتشان را به یاهو تغییر دادند که امروزه یکی از بزرگ‌ترین پرتال‌های وب در دنیا است. یاهو بالای ۳۸ میلیارد دلار ارزش دارد. ثروت خالص یانگ ۲ میلیارد دلار برآورد شده. فیلو هم در هیئت مدیره‌ی یاهو ماند و ارزش خالص او حدود ۳ میلیارد دلار است.

در حالی که مایکل دل دانشجوی دانشگاه تگزاس بود، متوجه شد که یک راه برای دور زدن فروشندگان برای فروش مستقیم کامپیوتر‌ها به مصرف کنندگان وجود دارد. او یک شرکت با نام Dell راه اندازی کرد که در آن هر قطعه از کامپیوتر به صورت سفارشی مونتاژ می‌شد و با قیمت بسیار پایین فروخته می‌شد. Dell شش میلیارد دلار در سال اول فروشش به دست آورد. طولی نکشید که فروش خود را منفجر کرد و در سال ۲۰۰۱ بزرگ‌ترین شرکت کامپیوترساز دنیا شد. Dell در سال ۲۰۱۳ با پرداخت حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار شرکتش را به صورت خصوصی در آورد. حالا ثروت او حدود ۱۸ میلیارد دلار است.

نیک وودمن موسس GoPro به عنوان یک موج سوار مشتاق می‌خواست به موج سواران کمک کند تا در هنگام موج سواری عکس‌های بهتری از خودشان بگیرند. برای اولین بار نیک دوربینش را بر روی یک ماشین مسابقه‌ای کار گذاشت و GoPro کار خودش را شروع کرد. GoPro بعد از یک سال بسیار محبوب شد و ارزش آن به ۷.۸ میلیارد دلار رسید. ثروت خالص وودمن حدود ۲.۵ میلیارد دلار است.

