۵ مرحله برای استفاده از دستیار Google در iPhone

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از کاربران آیفون ترجیح می‌دهند برنامه‌های iOS پیش فرض اپل را رها کنند و از برنامه‌های جایگزین Android Google، از جمله دستیار دیجیتال Siri استفاده کنند. Google Assistant دستیار صوتی گوگل است. این سرویس نسخه‌ توسعه یافته دستیار قبلی اندروید یعنی Google Now می‌باشد که حتی بدون پرسش هم می‌تواند اطلاعات موردنیاز را در اختیار کاربر قرار دهد. Google Assistant با سیری اپل، الکسای آمازون و کورتانای مایکروسافت در رقابت است.

اگر کاربر دستگاه‌های اپل هستید و ترجیح می‌دهید از Google Assistant به جای Siri در آیفون خود استفاده کنید و نمی‌دانید به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط این شرکت برای سیستم عامل iOS چه کاری باید انجام دهید ادامه این خبر را بخوانید.

مراحل فعال کردن دستیار دیجیتال Google در iPhone

مرحله اول: برنامه Google Assistant را از طریق App Store به صورت رایگان در iPhone خود دانلود کنید. پس از بارگیری، برنامه دستیار هوشمند Google را باز کرده و سپس روی دکمه «عکس فوری» در پایین سمت چپ صفحه کلیک کنید.

مرحله دوم: از صفحه جدید، گزینه «Add Ok Google to Siri» را انتخاب کرده و دکمه «Add to Siri» را فشار دهید. این پیام فقط پس از حذف سایر اعلان‌ها در این صفحه ظاهر می‌شود.

مرحله سوم: صفحه جدیدی نمایش داده می‌شود که شامل عبارات سفارشی استیم است که به دستیار سیری اضافه شده که نشان می‌دهد هنگام گفتن «Ok Google»، عملکرد «Hey Google» اجرا می‌شود. سپس، هر زمان که از دستیار پیش فرض Apple استفاده کنید و بگویید «Ok ، Siri» گوگل از شما می‌پرسد: «مایلید از Google چه چیزی بپرسید؟»

مرحله چهارم: دستور یا سوالی را که می‌خواهید بپرسید را Siri به طور خودکار به سمت برنامه هوشمند دستیار Google هدایت می‌کند و وقتی Google Assistant در صفحه ظاهر می‌شود، نتایج به شما نشان داده می‌شوند.

مرحله پنجم: با کلیک روی دکمه میکروفن در برنامه دستیار Google یا راه اندازی Siri و گفتن «Ok Google» می‌توانید دوباره امتحان کنید.

