خلق آثار هنری توسط یک ربات!

پس از این که ربات گفت و گوگر و نویسنده ChatGPT تمام دنیا را با توانایی‌های خود شوکه کرد، پژوهشگران دانشگاه کارنگی ملون یک ربات مجهز به هوش مصنوعی ساختند که می‌تواند تنها با پیام‌های متنی ساده یا عکس و موسیقی، آثار هنری استثنایی را روی بوم نقاشی خلق کند.

نام این ربات موسوم به «فریدا» (FRIDA) مخفف ابتدای کلمات عبارت «چارچوب ابتکار و رباتیک برای توسعه هنر» (the Framework and Robotics Initiative for Developing Arts) است و می‌تواند نقاشی‌های منحصر به فردی را با استفاده از عکس‌ها، ورودی‌های انسانی یا حتی موسیقی خلق کند. نتیجه نهایی تا حدودی شباهت به یک نقاشی با انگشت دارد.

در حالی که بیشتر ربات‌های هوش مصنوعی نمود فیزیکی ندارند، FRIDA این طور نیست و به شکل یک بازوی رباتیک است.

ربات فریدا بر خلاف ربات‌های مشابه، قلم زدن‌های خود را در لحظه تجزیه و تحلیل می‌کند و بر اساس آن تنظیمات را انجام می‌دهد.

دکتر پیتر شالدنبراند از دانشگاه کارنگی ملون گفت: فریدا یک سیستم نقاشی رباتیک است، اما هنرمند نیست.

وی افزود: فریدا ایده‌هایی برای برقراری ارتباط ایجاد نمی‌کند. فریدا سیستمی است که یک هنرمند می‌تواند با آن همکاری کند. هنرمند می‌تواند اهداف سطح بالایی را برای فریدا مشخص کند و سپس فریدا می‌تواند آن‌ها را اجرا کند.

محققانی که در ایجاد فریدا دخیل بوده‌اند، معتقدند هنر آن هیجانی و امپرسیونیستی (برداشت‌گرایانه) است.

اگر نگران این هستید که هوش مصنوعی ممکن است شما را از کار بیکار کند، نباید نگران باشید، چرا که ژان اوه از اعضای این گروه پژوهشی می‌گوید: ما می‌خواهیم خلاقیت انسانی را از طریق فریدا ارتقاء دهیم. به عنوان مثال، من شخصاً می‌خواستم یک هنرمند باشم. اکنون می‌توانم در واقع با فریدا برای بیان ایده‌هایم در نقاشی همکاری کنم.

جیم مک‌کان، یکی دیگر از اعضای این گروه پژوهشی گفت: فریدا پروژه‌ای است که تقاطع خلاقیت انسان و رباتیک را بررسی می‌کند. فریدا از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند که برای انجام کار‌هایی مانند تصاویر زیرنویس و درک محتوای صحنه و استفاده از آن برای مولد بودن هنری ایجاد شده‌اند.

سازندگان فریدا این ربات را ابزاری برای افزایش خلاقیت انسان می‌دانند. طبق مقاله تحقیقاتی که منتشر شده است، فریدا یک ابتکار رباتیک با ارائه راه‌های شهودی برای انسان به منظور بیان ایده‌های خود با استفاده از زبان طبیعی یا تصاویر نمونه برای ارتقای خلاقیت انسان به جای جایگزینی با آن است.

محققان امیدوارند که در آینده روزی مهارت فریدا را تقویت کنند و توانایی‌های آن را به مجسمه‌سازی گسترش دهند.

منبع: آی ای