راهی بسیار ساده برای انتقال عکس و فیلم از فیسبوک به گوگل فوتوز

فیسبوک امکانات و ابزار‌های زیادی را برای کاربرانی که به دنبال ترک این پلتفرم هستند ارائه می‌دهد. مدتی است که فیسبوک امکان انتقال داده ها، عکس ها، پست‌ها و ... را به پلتفرم‌های دیگر از جمله Google Photos را برای کاربران خود فراهم کرده است.

این ویژگی قابلیت انتقال مستقیم تمام عکس‌های ارسال شده توسط کاربران به Google Photos را داراست. فیسبوک همچنین به کاربران پیشنهاد می‌دهد یادداشت‌ها و پست‌ها را مستقیماً به Google Docs منتقل کنند.

کاربران فیسبوک که می‌خواهند تمام داده‌های عکس و ویدئو‌های خود را در این پلتفرم به برنامه Google Photos منتقل کنند، می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:

فیسبوک را در رایانه خود باز کنید و با اطلاعات کاربری خود وارد شوید.

روی نماد نمایه از گوشه بالا سمت راست ضربه بزنید و به تنظیمات بروید.

در قسمت تنظیمات، از سمت چپ بر روی Your Facebook Information کلیک کنید.

روی دکمه View در مقابل گزینه Transfer a copy of your information کلیک کنید.

سپس بر روی گزینه Google Photos کلیک کنید.

در صفحه بعد، روی Choose what to transfer کلیک کنید و بررسی کنید که آیا انتخاب‌ها درست هستند یا خیر.

در اینجا می‌توانید انتخاب کنید که تمام عکس‌ها و ویدئو‌های فیسبوک یا از محدوده تاریخی و حتی یک آلبوم خاص منتقل شود.

در مرحله بعد، روی دکمه Connect کلیک کنید و با مشخصات ورود به حساب Google خود وارد شوید.

برای اتصال Google Docs به فیسبوک، با اعتبار Google خود وارد شوید.

به محض اتصال، لینک برای شروع انتقال در فیسبوک ظاهر می‌شود.

هنگامی که همه چیز تنظیم شد، روی دکمه Start Transfer کلیک کنید، سپس رمز عبور فیسبوک خود را برای ادامه روند وارد کنید.

پس از تکمیل انتقال، تمام عکس‌ها و ویدئو‌های شما به Google Photos منتقل می‌شوند.



انتقال داده به کاربران این امکان را می‌دهد که از اطلاعات فیسبوک خود در برخی پلتفرم‌های دیگر مانند گوگل درایو و دراپ باکس نسخه پشتیبان تهیه کنند.

منبع: صدی البلد