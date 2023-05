استفاده از روش‌های مفرح و متفاوت می‌تواند این فرآیند را لذتبخش کند و کمک کند به اهداف زبانی خود بیشتر نزدیک شوید.

۱- از اپلیکیشن‌های آموزش زبان استفاده کنید

وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های آموزش زبان همه برای مفرح کردن یادگیری زبان هستند. برخی آن‌ها را ساده‌ترین راه برای یادگیری زبان می‌دانند. با تبدیل کردن کار یادگیری به چیزی شبیه به بازی‌های موبایلی می‌توانید به خودتان انگیزه دهید. این کار همچنین باعث می‌شود امر یادگیری برای شما تداعی گر موفقیت و پاداش باشد.

۲- از شبکه‌های اجتماعی محلی استفاده کنید

گرچه شبکه‌های اجتماعی بزرگ مانند توییتر و اینستاگرام در همه‌ی نقاط دنیا محبوب هستند، اما برخی کشور‌ها شبکه‌های اجتماعی مخصوص به خود را هم دارند.

۳- دوستان جدید پیدا کنید

یادگیری زبان امری اجتماعی، حتی اگر به تنهایی در حال یادگیری باشید. پیدا کردن دوستان جدید برای صحبت با آن‌ها به زبانی که در حال یادگیری اش هستید، هم کار یادگیری را مفرح می‌کند و شما را از یک گروه برخوردار می‌کند که با آن‌ها می‌توانید بر روی زبان جدید خود کار کنید. مثلاً می‌توانید در گروه‌های فیسبوکی عضو شوید که اعضای آن مشغول یادگیری همان زبان جدید شما هستند. بعد از آن، بسته به شرایط می‌توانید ملاقات‌های حضوری یا مجازی با آن‌ها ترتیب دهید.

۴- از بازی‌های ویدئویی چند نفره بهره بگیرید

اگر اهل بازی‌های ویدئویی هستید می‌توانید از بازی‌های چند نفره‌ی مورد علاقه‌ی خود برای برقراری ارتباط با بازیکن‌های دیگر از سرتاسر دنیا کمک بگیرید. این کار را می‌توانید با تغییر زبان خود در بخش تنظیمات بازی انجام دهید. حتی می‌توانید پیش از شروع، بازی استریمر‌های Twitch را تماشا کنید تا ایده‌ای از اینکه بازی چگونه خواهد بود پیدا کنید.

۵- زبان تلفن همراه خود را تغییر دهید

این روز‌ها همه‌ی ما زمان زیادی را پای تلفن همراه خود صرف می‌کنیم. با تغییر تنظیمات زبان تلفن همراه زمان مواجهه‌ی زبانی خود را در زندگی روزمره تان افزایش خواهید داد. در ابتدا شاید دشوار به نظر برسد، اما کلمات زیادی یاد خواهید گرفت.

۶- با دستور پخت زبان اصلی آشپزی کنید

یادگیری درباره‌ی یک فرهنگ جدید می‌تواند با آشنایی با غذا‌های جدید و مهیج همراه باشد. می‌توانید بعضی از آن‌ها را خودتان در خانه درست کنید. اگر اگر دستور پخت غذا‌ها را به زبان اصلی بخوانید، هم تمرینی می‌شود برای خواندن (Reading)، هم لغات جدید یاد می‌گیرید و هم با جزئیات فرهنگی زیادی آشنا می‌شوید.

۷- ویدئو‌های آموزشی ببینید

تماشای ویدئویی‌های آموزش انجام یک کار یا ساخت یک چیز که به ویدئو‌های DIY (Do It Yourself/ خودت انجام بده) معروف اند، یک راه خوب برای سنجش مهارت درک مطلب (Comprehension) است. همراهی تصاویر با لغات می‌تواند به شما کمک کند لغات جدیدی را از طریق کانتکست (Context) یاد بگیرید.

۸- از مطالعه و شنیدن اخبار بین المللی بهره بگیرید

خواندن اخبار بین المللی و گوش دادن به آن‌ها روشی عالی برای استفاده از زبان جدید در زندگی روزمره هستند. متن اخبار نوشتاری و گفتاری، هر دو به نحوی طراحی می‌شود که برای مخاطبان ساده و قابل فهم باشند. هر چه بیشتر متوجه شوید، بیشتر از وقایع دیگر نقاط دنیا باخبر خواهید شد.

۹- پادکست گوش کنید

اگر اهل پادکست باشید این شیوه مخصوص شما است. گوش دادن به پادکست‌هایی که هدف آن‌ها آموزش زبان است می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. وقتی زبان تان بهتر شد به سراغ پادکست‌هایی بروید که درباره‌ی موضوعات دیگر، اما به زبان جدید شما هستند.

۱۰- فیلم و سریال ببینید

پیدا کردن فیلم و سریال‌های بین المللی در اینترنت کار دشواری نیست. ابتدا با زیرنویس زبان خودتان آن‌ها را تماشا کنید و بعد که زبان تان بهتر شد می‌توانید با زیرنویس زبان اصلی یا حتی بدون زیرنویس ببینید. علاوه بر این می‌توانید فیلم‌ها و سریال‌های مورد علاقه‌ی خود را با دوبله‌ی زبان جدیدتان ببینید (درصورت موجود بودن).

۱۱- زندگی تان را تعریف کنید

شاید روش عجیبی به نظر برسد، اما می‌توانید صحبت به زبان جدیدتان را حتی زمانی که تنها هستید هم تمرین کنید. کار‌های روزمره یا اتفاقاتی که طی روز برایتان رخ داده را با صدای بلند برای خودتان تعریف کنید. با این کار احساس راحتی بیشتری نسبت به کلماتی که به زبان می‌آورید پیدا خواهید کرد و به صحبت کردن درباره‌ی کار‌هایی که بیشتر اوقات انجام می‌دهید، عادت می‌کنید.

۱۲- کتاب بخوانید

کتابخوانی شاید برای همه کار مفرحی نباشد، اما به خاطر داشته باشید که قرار به استفاده از ادبیات ثقیل نیست. هر چه لغات زبان جدید شما را داشته باشد، قابل استفاده است. رمان‌های تصویری و کتاب‌های کمیک برای زبان آموزان مبتدی مفرح هستند و آن‌ها را به ادامه‌ی یادگیری تشویق می‌کنند. ترجمه‌ی رمان‌های سبک و مورد علاقه تان به زبان جدیدتان هم گزینه‌ی مناسبی است. حتی می‌توانید از کتاب‌های کودکان استفاده کنید. این کتاب‌ها نه تنها ساده هستند، بلکه چیز‌های زیادی می‌توانید از آن‌ها درباره‌ی عرف و ارزش‌های یک فرهنگ یاد بگیرید.

۱۳- خاطره نویسی کنید

خاطره نویسی به زبان جدید خود، شیوه‌ای ساده برای گره زدن زبان به زندگی روزمره است. یک مزیت دیگر این روش این است که می‌توانید به عقب برگردید و سیر پیشرفت تان را ببینید. در ابتدا تا می‌توانید کار را ساده پیش ببرید، بعد که زبان تان بهتر شد، خروجی پیچیده تری خواهید داشت.

۱۴- با حیوان خانگی تان صحبت کنید

اگر از بلند صحبت کردن به زبان جدیدتان می‌ترسید، صحبت با حیوان خانگی تان راهی ساده برای داشتن یک تمرین بدون قضاوت است. درست است که حیوان خانگی تان توانایی پاسخ به شما را ندارد، اما مزیت این روش این است که دیگر خبری از ترس از اشتباه نخواهد بود.

منبع: روزیاتو