تصمیم مایکروسافت برای حذف تجربه File Explorer از ویندوز ۱۱

مایکروسافت در حال برنامه ریزی برای کاهش تعداد تنظیمات File Explorer (فایل اکسپلورر) در ویندوز ۱۱ است.

این غول فناوری اعلام کرده است که به عنوان بخشی از این طرح، برخی از تنظیمات قدیمی در قسمت Folder Options در File Explorer حذف خواهند شد.



این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ما در حال حذف برخی از تنظیمات منسوخ شده در قسمت Folder Options در File Explorer به عنوان بخشی از تلاش برای کاهش حجم تنظیمات برای File Explorer هستیم.

بسیاری از این تنظیمات قدیمی هستند و توسط کاربران در ویندوز ۱۱ استفاده نخواهند شد.



مهمترین تنظیماتی که در File Explorer ویندوز ۱۱ حذف خواهند شد:

- - Conflict hide merge folders.

- Always show icons, never thumbnails.

- Show file icon on thumbnails.

- Show file type information in folder hints.

Hide protected operating system files.

Display drive letters.

Show popup description for folder and desktop items.

Shows NTFS encrypted or compressed files in colo.

Use the Share Wizard.

New focus session widget for clock app.

علاوه بر این، مایکروسافت اعلام کرده است که ابزار جدیدی از Focus Session را به عنوان بخشی از به‌روزرسانی برنامه ساعت از طریق فروشگاه مایکروسافت ارائه خواهد کرد. این ابزار برای مشترکین Windows Insider در کانال‌های Canary و Dev در دسترس خواهد بود.



مایکروسافت همچنین در حال ارتقای Windows Ink است تا به کاربران اجازه دهد کتابت را مستقیماً در قسمت‌های ویرایش فعال کنند. علاوه بر این، این شرکت همچنین در حال کار بر روی بهبود دقت فناوری تشخیص حرکت خراش برای شرایطی است که کاربران نیاز به انجام تنظیمات دارند.

منبع: الیوم السابع