دانشمند یک درصد حوزه ریاضی، پژوهشگر برتر سال جاری کشور شد

مصطفی عباس‌زاده، دانشیار گروه ریاضی کاربردی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر برگزیده جوان در بیست و پنجمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور در سال جاری شد.

عباس‌زاده، متولد سال ۱۳۶۷ در شهرستان کاشان، پس از اتمام دوره دکتری تحت راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی دهقان، از سال ۱۳۹۷ به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر فعالیت خود را آغاز کرده است.



وی انتشار ۱۷۱ مقاله علمی نمایه‌شده در پایگاه ISI، ۱۱ مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی، شاخص اچ ایندکس ۴۲ و بیش از ۵۰۰۰ ارجاع علمی، را در کارنامه علمی‌خود به ثبت رسانده است.

این محقق کشور در حوزه ریاضی کاربردی و شاخه‌های بین‌رشته‌ای همچون فیزیک و مهندسی در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به عنوان دانشمند پراستناد پایگاه clarivate شناخته شده و از سال ۲۰۲۰ تا کنون نیز به عنوان یکی از دانشمندان یک درصد و دو درصد برتر جهان بر اساس پایگاه دانشگاه آکسفورد معرفی شده است.

عباس‌زاده علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، عضویت در هیئت تحریریه مجلات معتبر داخلی و خارجی از جمله:

• Algorithms،

• Computational Methods for Differential Equations (CMDE)،

• Journal of Mathematical Modeling (J. Math. Model.)،

• AUT Journal of Mathematics and

Computing را در کارنامه خود دارد.

عضویت در کمیته علمی چندین کنفرانس بین المللی خارجی از دیگر فعالیت‌های وی به شمار می‌رود.

وی همچنین با کشور‌های مختلف از جمله آمریکا، کانادا، چین، اتریش، آلمان، اندونزی و انگلیس در قالب پروژه‌های تحقیقاتی مشترک همکاری دارد و تاکنون موفق به اجرای موفقیت آمیز یک پروژه صنعتی است.

منبع: دانشگاه امیرکبیر