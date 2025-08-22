مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به شرایط عرضه دام، پیش بینی می‌شود که ازدیاد تقاضا برای خرید در ایام پایانی صفر تغییری در قیمت نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به افزایش عرضه دام و کشتار دام های مولد پیش بینی می شود که در ماه های آتی شرایط بازار دام و گوشت با نوساناتی روبروشود.

وی قیمت هرکیلو بره نر ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارتومان و میش ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزارتومان اعلام کرد.

صدردادرس ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی،کمبود علوفه و نهاده قیمت دام سقوط کرده است، اما با این وجود قیمت هرکیلو لاشه درب کشتارگاه ۵۸۰ هزارتومان است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به افزایش عرضه پیش بینی می شود که تقاضا به هر میزانی که بالا رود، قیمت دام در ایام‌پایانی صفر تغییری ندارد.

 

 

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
