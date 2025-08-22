باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امیری مدیرکل ثبت احوال لرستان اظهار کرد: خوشبختانه در سال گذشته در زمینه ازدواج استان رتبه ششم در کشور داشته و ۱۲ هزار و ۷۹۴ مورد واقع ازدواج ثبت شده است.

امیری بیان کرد: درصد طلاق در سال گذشته کاهش داشتیم و استان رتبه ۱۴ کشوری را دارد.

وی گفت: هم چنین در واقعه ازدواج ۴ هزار و ۵۴۵ مورد ثبت شده که در هرشبانه روز ۳۷ مورد اتفاق افتاده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان بیان کرد: میانگین سن ازدواج برای مردان ۲۸/۸ و برای زنان ۲۳/۷ بوده است.

امیری افزود: هم چنین در بحث طلاق یک هزار و ۳۳۳ مورد ثبت شده که میانگین سن مردان ۳۸/۹ و برای زنان ۳۴/۴ سال بوده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان افزود: شهرستان‌های کوهدشت، رومشکان و دلفان بیشترین نرخ ازدواج و شهرستان‌های ازنا، الیگودرز و پلدختر کمترین میزان ثبت ازدواج را داشتند.

امیری تأکید کرد: شهرستان‌های خرم آباد، دورود و بروجرد بیشترین آمار طلاق و شهرستان‌های رومشکان، الیگودرز و سلسله کمترین آمار طلاق را داشتند.

مدیرکل ثبت احوال لرستان گفت: نرخ جمعیت استان لرستان چند سالی هست نرخ کاهشی داشته است و در دهه ۶۰ پیک جمعیت را داشتیم، اما به دلایل سیاست گذاری‌ها رشد جمعیت در راستای کاهش جمعیت این نرخ کاهش پیدا کرد.