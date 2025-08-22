باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی - بحران آب و تغییر اقلیم، امروز نه‌تنها کشاورزی ایران بلکه امنیت غذایی جهان را تهدید می‌کند.

ایران با قرار گرفتن در یکی از کم‌آب‌ترین کمربندهای زمین، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر در الگوی کشت و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشاورزی است.

در این میان، گلخانه‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای اساسی مطرح‌اند؛ فضایی بسته و کنترل‌شده که علاوه بر صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف آب، ظرفیت بالایی در تولید محصولات باکیفیت و صادرات‌محور دارد.

استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، ظرفیت تبدیل‌شدن به پایلوت ملی کشت‌های گلخانه‌ای را دارد.

اکنون شهرستان بروجرد با طرحی گسترده در حوزه احداث شهرک‌های گلخانه‌ای، گام بلندی برای تحقق این هدف برداشته است.

بروجرد، مرکز گلخانه‌ای لرستان

قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد تأکید کرد:بروجرد ظرفیت تبدیل‌شدن به مرکز گلخانه‌ای لرستان را دارد اما متاسفانه گلخانه‌ها در این شهرستان توسعه لازم را پیدا نکرده و تقریباً به‌ صورت سنتی هدایت می‌شوند.

وی با اشاره به سهم شهرستان در سند راهبردی افزود:سهم بروجرد در سند راهبردی دو ساله، ۴۳ هکتار است و در برنامه چهارساله حدود ۲۰۰ هکتار گلخانه تعریف شده است. با توجه به تنش آبی موجود، کشاورزی باید به سمت احداث گلخانه پیش رود، چرا که تولید در گلخانه‌ها قابلیت صادرات دارد و ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند.

به گفته فرماندار بروجرد، ۱۰ کارگروه تخصصی برای اجرای این سند تشکیل شده و دانشگاه‌ها نیز به‌طور مستقیم در روند احداث گلخانه‌ها ورود خواهند کرد

نگاه استانی به توسعه گلخانه‌ها

پیام عالیخانی چگنی، مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی لرستان نیز با تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری در حوزه آب گفت:بحران آب و کاهش منابع آبی چالش بسیار بزرگی برای همه کشورها محسوب می‌شود. بنابراین باید سیاستی مبنی بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب در پیش بگیریم و این کار شدنی نیست جز با احداث شهرک‌های گلخانه‌ای.

وی از آماده بودن زمین‌های متعددی برای احداث گلخانه خبر داد و اظهار داشت:در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ۲۰ هکتار، در دانشگاه آیت‌الله بروجردی ۸ هکتار، در مرکز تحقیقات ۵ هکتار و در بخش خصوصی دو قطعه ۵۰ هکتاری و ۲۰ هکتاری آماده احداث شهرک گلخانه‌ای است. پس از بررسی و اخذ استعلامات، در کمترین زمان ممکن مجوزها صادر خواهد شد.

صدور مجوز ۲۴ ساعته؛ پایان بروکراسی فرسایشی

یکی از موانع همیشگی سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، روند طولانی و پیچیده صدور مجوزهاست.

عالیخانی این مانع را برطرف‌شده دانست و تأکید کرد:برای تسریع روند سرمایه‌گذاری، مجوزهای لازم برای احداث گلخانه در کمتر از ۲۴ ساعت صادر خواهد شد. واحدهای گلخانه‌ای با مساحت بیش از ۷ و نیم هکتار نیز دیگر گرفتار بروکراسی پیچیده نخواهند شد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی افزود:واحدهایی که به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسند، برای دریافت تسهیلات بانکی معرفی می‌شوند تا روند کار سرعت بیشتری بگیرد.

ضرورت تغییر الگوی کشت در لرستان

نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با تأکید بر اهمیت تغییر الگوی کشت در استان گفت:لرستان حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌کند که ۷۷ درصد آن زراعی است. اما تنها ۲۳ درصد از اراضی استان آبی هستند و همین اراضی ۷۵ درصد تولیدات را به خود اختصاص داده‌اند. این نشان می‌دهد که نهاده آب، اصلی‌ترین عامل در کشاورزی استان است.

او با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی بارندگی در سال زراعی جاری افزود:باید با استفاده از روش‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای و توسعه گلخانه‌ها، راندمان مصرف آب را افزایش دهیم. در همین راستا، احداث ۴۰ هکتار گلخانه جدید در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ قرار گرفته است.

بروجرد در آستانه جهش سبز

برگزاری جلسات متعدد، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، آماده‌سازی بیش از ۱۰۰ هکتار زمین، صدور مجوزهای ۲۴ ساعته و همراهی دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، همگی نشانه‌هایی روشن از آغاز فصلی تازه در کشاورزی بروجرد و لرستان است.

این شهرستان اگر بتواند با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری از حمایت‌های استانی و ملی، طرح‌های گلخانه‌ای را به‌سرعت عملیاتی کند، نه‌تنها مشکل کم‌آبی را تا حد زیادی مدیریت خواهد کرد، بلکه به یکی از قطب‌های صادرات محصولات کشاورزی کشور تبدیل خواهد شد.

به نظر می‌رسد بروجرد در آستانه جهشی سبز ایستاده است؛ جهشی که می‌تواند الگویی موفق برای سایر شهرهای ایران در عبور از بحران آب و حرکت به سمت کشاورزی پایدار باشد.