باشگاه خبرنگاران جوان- شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد گردهمایی برخی شخصیت‌های افغانستان در اسلام‌آباد یک فعالیت اندیشکده است و دولت هیچ نقشی در سازماندهی آن ندارد.

وی افزود این رویداد علنی و شفاف بوده و نباید با موضع دولت اشتباه گرفته شود.

این نشست که قرار بود ۲۵ و ۲۶ سپتامبر، با حضور حدود ۳۶ چهره سیاسی، فعالان مدنی و زنان افغان، در پاکستان برگزار شود به علت مسائل صدور ویزا به تعویق افتاده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین حضور پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان را مانع توسعه روابط دوجانبه، تجارت و اتصال منطقه‌ای دانست و خواستار پاسخ طالبان به نگرانی‌های پاکستان شد.

وی تأکید کرد عملیات‌های ضدتروریستی در پاکستان کاملاً داخلی و توسط نیروهای پلیس و ارتش انجام می‌شود، هرچند همکاری اطلاعاتی با کشورهای دوست وجود دارد.

نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، با اشاره غیرمستقیم به میزبانی اسلام‌آباد از نشست مخالفان این گروه گفت: «آغازکنندگان این بازی با زیان‌های بزرگ مواجه خواهند شد.»

خلیلزاد نیز اقدام پاکستان برای میزبانی این نشست را «غیرمسئولانه و تاسف‌برانگیز» خوانده و حمایت اسلام‌آباد از مخالفان طالبان را اقدامی «ناپخته و تحریک‌آمیز» توصیف کرده بود.

خلیلزاد همچنین سازمان استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) را برگزارکننده اصلی این نشست دانسته و هشدار داد که پاکستان در حال تکرار «اشتباهات گذشته» و قرار دادن افغان‌ها در مقابل یکدیگر است.

نشریه نیوز۱۸ نیز گفت این اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن طالبان و تغییر موازنه نفوذ در کابل صورت می‌گیرد.

افراسیاب ختک، سیاستمدار برجسته پاکستانی، در واکنش به برگزاری نشست مخالفان طالبان در اسلام‌آباد، این رویداد را با سیاست‌ این کشور در زمینه اخراج زنان و جوانان مهاجر افغان را که برای آموزش در پاکستان هستند، مقایسه و شدت محکوم کرد و آن را پوششی برای مداخله در امور افغانستان دانست.

نشست اسلام آباد که قرار است در پاکستان برگزار شود، اولین نشست علنی احزاب و جریان‌های متکثر افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان خواهد بود و چهره‌های شناخته‌شده‌ای مانند نصیراحمد اندیشه، مصطفی مستور، فوزیه کوفی و زهرا جویا در آن حضور خواهند داشت.

پیش از این ماریا سلطان، رئیس «انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی (SASSI)» تأکید کرده بود که هدف اصلی نشست، گفت‌وگو پیرامون صلح، ثبات و آینده افغانستان است و این ابتکار «سیاسی یا ضد طالبان» توصیف نمی‌شود. او افزود: «این نشست فرصتی است تا افغان‌ها در مورد اوضاع کشورشان تبادل نظر کنند و به یک موضع مشترک برسند.»