سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات درباره نشست اسلام آباد گفت پاکستان هرگونه نقش در برگزاری نشست مخالفان طالبان را رد می کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد گردهمایی برخی شخصیت‌های افغانستان در اسلام‌آباد یک فعالیت اندیشکده است و دولت هیچ نقشی در سازماندهی آن ندارد.

وی افزود این رویداد علنی و شفاف بوده و نباید با موضع دولت اشتباه گرفته شود.

این نشست که قرار بود ۲۵ و ۲۶ سپتامبر، با حضور حدود ۳۶ چهره سیاسی، فعالان مدنی و زنان افغان، در پاکستان برگزار شود به علت مسائل صدور ویزا به تعویق افتاده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین حضور پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان را مانع توسعه روابط دوجانبه، تجارت و اتصال منطقه‌ای دانست و خواستار پاسخ طالبان به نگرانی‌های پاکستان شد.

وی تأکید کرد عملیات‌های ضدتروریستی در پاکستان کاملاً داخلی و توسط نیروهای پلیس و ارتش انجام می‌شود، هرچند همکاری اطلاعاتی با کشورهای دوست وجود دارد.

نعیم وردک معاون مالی و اداری وزارت خارجه طالبان، با اشاره غیرمستقیم به میزبانی اسلام‌آباد از نشست مخالفان این گروه گفت: «آغازکنندگان این بازی با زیان‌های بزرگ مواجه خواهند شد.»

خلیلزاد نیز اقدام پاکستان برای میزبانی این نشست را «غیرمسئولانه و تاسف‌برانگیز» خوانده و حمایت اسلام‌آباد از مخالفان طالبان را اقدامی «ناپخته و تحریک‌آمیز» توصیف کرده بود.

خلیلزاد همچنین سازمان استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) را برگزارکننده اصلی این نشست دانسته و هشدار داد که پاکستان در حال تکرار «اشتباهات گذشته» و قرار دادن افغان‌ها در مقابل یکدیگر است.

نشریه نیوز۱۸ نیز گفت این اقدام با هدف تحت فشار قرار دادن طالبان و تغییر موازنه نفوذ در کابل صورت می‌گیرد.

افراسیاب ختک، سیاستمدار برجسته پاکستانی، در واکنش به برگزاری نشست مخالفان طالبان در اسلام‌آباد، این رویداد را با سیاست‌ این کشور در زمینه اخراج زنان و جوانان مهاجر افغان را که برای آموزش در پاکستان هستند، مقایسه و شدت محکوم کرد و آن را پوششی برای مداخله در امور افغانستان دانست.

نشست اسلام آباد که قرار است در پاکستان برگزار شود، اولین نشست علنی احزاب و جریان‌های متکثر افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان خواهد بود و چهره‌های شناخته‌شده‌ای مانند نصیراحمد اندیشه، مصطفی مستور، فوزیه کوفی و زهرا جویا در آن حضور خواهند داشت.

پیش از این ماریا سلطان، رئیس «انستیتوت ثبات استراتژیک آسیای جنوبی (SASSI)» تأکید کرده بود که هدف اصلی نشست، گفت‌وگو پیرامون صلح، ثبات و آینده افغانستان است و این ابتکار «سیاسی یا ضد طالبان» توصیف نمی‌شود. او افزود: «این نشست فرصتی است تا افغان‌ها در مورد اوضاع کشورشان تبادل نظر کنند و به یک موضع مشترک برسند.»

برچسب ها: مخالفان طالبان ، پاکستان ، تحولات افغانستان
خبرهای مرتبط
ائتلاف مجمع ملی برای نجات افغانستان اعلام موجودیت کرد
نشست مخالفان طالبان در اتریش آغاز شد
حقانی:
با برخی سران مخالف در ارتباط هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
آخرین اخبار
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد
تولسی گبرد: دولت پنهان در نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا لانه کرده است
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
سی‌ان‌ان، میدان جدل بر سر اخراج ژنرال آمریکایی و موضوع هسته‌ای ایران
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
مفتی لیبی: فاجعه غزه لکه ننگی بر میانجی گران عرب است
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
آفریقای جنوبی خواستار دیدار پوتین و زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد
معترضان در سراسر اروپا خواستار پایان جنگ غزه شدند
پدافند روسیه یک پهپاد در نزدیکی مسکو را سرنگون کرد
شهادت یک خبرنگار دیگر در غزه هنگام پوشش خبری در مراکز پخش کمک‌های بشردوستانه
سیل در یمن ۸ کشته بر جا گذاشت
سوریه انتخابات پارلمانی را در سه استان به تعویق انداخت
دارفور جنوبی از ماه مه ۱۵۸ مورد مرگ ناشی از وبا را ثبت کرده است
وزرای خارجه روسیه و آذربایجان آخرین تحولات قفقاز جنوبی را بررسی کردند
حدود ۶۰ درصد از آلمانی‌ها از دولت و صدراعظم مرتس ناراضی هستند
زلزله ۶ ریشتری السالوادور را لرزاند