باشگاه خبرنگاران جوان - زغالاخته، میوهای کوچک، اما پرخاصیت، با طعم ترش و خواص دارویی فراوان، میتواند فشار خون را تنظیم کند، سیستم ایمنی را تقویت کند و از عفونتهای ادراری پیشگیری کند.
این روزها توجه به خوراکیهای طبیعی و پرخاصیت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مردم قرار گرفته است. در این میان، زغالاخته بهعنوان یکی از میوههای بومی جنگلهای شمال ایران، توانسته جایگاه ویژهای در سبد خوراکی خانوادهها پیدا کند. زغالاخته با رنگ قرمز تیره و طعم ترش و خاص خود نهتنها یک خوراکی خوشمزه تابستانی است، بلکه خواص دارویی و تغذیهای فراوانی نیز دارد که آن را به یک «میوه درمانگر» تبدیل کرده است.
پژوهشها نشان میدهد که مصرف منظم زغالاخته میتواند به تنظیم فشار خون و کاهش کلسترول بد (LDL) کمک کند. این میوه سرشار از ویتامین C و آنتیاکسیدان است که در مقابله با عفونتها و بیماریهای فصلی نقش مهمی ایفا میکند. زغالاخته همچنین به پیشگیری از عفونتهای مجاری ادراری شهرت دارد و پزشکان مصرف آن را بهویژه برای بانوان توصیه میکنند. برخی مطالعات حاکی از آن است که مصرف زغالاخته میتواند در کنترل قند خون افراد دیابتی مؤثر باشد و فیبر طبیعی موجود در آن نیز به عملکرد بهتر دستگاه گوارش کمک میکند.
خواص زغالاخته برای سلامتی
بهترین و طبیعیترین راه مصرف زغالاخته، خوردن آن بهصورت تازه است. البته فرآوردههای دیگری هم از این میوه پرخاصیت تهیه میشود؛ از جمله آب زغالاخته که بهعنوان یک نوشیدنی خنک و مفید شناخته میشود، مربا و لواشک که در ب سیاری از خانوادهها محبوبیت بالایی دارند و همچنین زغالاخته خشک یا پودر آنکه بهعنوان افزودنی به دمنوشها یا خوراکیها استفاده میشود.
روشهای مصرف زغالاخته
متخصصان تغذیه تأکید میکنند که اگرچه زغالاخته فواید بسیاری دارد، اما مصرف بیش از حد آن به دلیل خاصیت اسیدی ممکن است برای معدههای حساس مشکلاتی ایجاد کند؛ بنابراین توصیه میشود این میوه را در حد اعتدال و همراه با سایر میوهها در رژیم غذایی گنجاند و بهنظر میرسد زغالاخته دیگر تنها یک میوه جنگلی ساده نیست، بلکه داروخانهای کوچک در دل طبیعت است که میتواند به حفظ سلامت بدن کمک کند.
آب زغالاخته؛ نوشیدنی ترش، خنک و دارویی
با فرا رسیدن روزهای گرم تابستان، نوشیدنیهای خنک و طبیعی بیش از همیشه مورد توجه مردم قرار میگیرند. در این میان، آب زغالاخته بهعنوان یکی از محبوبترین و سالمترین نوشیدنیهای ایرانی جایگاه ویژهای دارد. این نوشیدنی خوشرنگ و ترشمزه نهتنها عطش را برطرف میکند، بلکه سرشار از خواص درمانی است.
آب زغالاخته منبعی غنی از ویتامین C، آنتیاکسیدانها و ترکیبات ضد باکتری است و به همین دلیل نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی ایفا میکند. مطالعات نشان دادهاند که مصرف منظم این نوشیدنی میتواند به کاهش فشار خون، کنترل قند خون و بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک کند.
همچنین یکی از شناختهشدهترین خواص زغالاخته و آب آن، پیشگیری از عفونتهای مجاری ادراری بهویژه در بانوان است.
روش تهیه آب زغالاخته بسیار ساده است و زغالاختههای تازه را پس از شستوشو با کمی آب و شکر (یا عسل برای طعم طبیعیتر) میجوشانند و سپس صاف میکنند، حاصل کار نوشیدنیای است با رنگ سرخ جذاب که میتوان آن را خنک نوشید و بهعنوان یک جایگزین سالم برای نوشابههای صنعتی مورد استفاده قرار داد. برخی افراد برای طعم بهتر، چند برگ نعنا یا کمی گلاب نیز به آن اضافه میکنند.
نکات مهم در مصرف زغالاخته
متخصصان تغذیه توصیه میکنند که مصرف آب زغالاخته در حد اعتدال انجام شود، چرا که اسیدی بودن آن در صورت زیادهروی ممکن است باعث تحریک معده شود.
آب زغالاخته نهتنها یک نوشیدنی تابستانی پرطرفدار است، بلکه داروخانهای طبیعی در لیوان به شمار میرود که با طعمی ترش و دلنشین میتواند هم خستگی را از تن بیرون کند و هم به سلامت بدن یاری برساند.
منبع: مهر