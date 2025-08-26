قیمت گذاری دستوری محصولات لبنی مقدور نیست

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت: بر اساس برآورد انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران وضعیت فروش عادی است و همواره تقاضا برای خرید در سطح ثابتی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع لبنی با اشاره به وضعیت تولید و بازار لبنیات گفت: وضعیت تولید لبنیات صرف نظر از قطعی های مکرر برق مناسب ارزیابی می گردد، اگرچه قطعی برق در مناطق مختلف کشور و شهرک های صنعتی مختلف وبسته به وضع کارخانجات از نظر دارا بودن تجهیزات تأمین برق اضطراری اثراتی متفاوت دارد.

وی با اشاره به میزان تقاضا برای خرید بعد از افزایش قیمت افزود: تقاضا برای خرید کماکان در سطح ثابتی جریان دارد و از آنجاییکه آمار دقیقی از سطح فروش کارخانجات مختلف در دسترس نیست و از طرف دیگر گله و شکایتی از سوی کارخانجات نیز از وضع فروش تا کنون گزارش نشده است، لذا بر اساس برآورد انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران وضعیت فروش عادی است.

فربد درباره اینکه مصوبه قانونی برای افزایش قیمت لبنیات داشتیم یا خیر؟ گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم  ابلاغی به شماره ۱۸۹۹۲/۹۱۰مورخ ۴ تیرماه ۱۴۰۳ قیمت گذاری دستوری محصولات لبنی مقدور نبوده، اما بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کالاهای تولید داخل به شماره ۲۱۰۰۱۴۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ ابلاغی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت گذاری محصولات لبنی بر اساس مستندات تحت نظارت آن سازمان است.

