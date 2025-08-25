باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به وضعیت ناترازی برق در استان تهران اظهار کرد: در سال گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان ناترازی ۳۰۰۰ مگاواتی برق بود. دولت چهاردهم با راهبری رئیس‌جمهور توانست با ایجاد گفتمان و بسیج دستگاه‌ها، مسیر حل این مشکل را هموار کند.

وی ادامه داد: تاکنون برای بیش از ۹ هزار مگاوات انرژی خورشیدی متقاضی برای کار در این حوزه ثبت‌نام کرده‌اند که ۵ هزار مگاوات آن به عقد قرارداد منجر شده و حدود ۱۰۲۲ مگاوات نیز وارد مرحله اجرایی شده است.

استاندار تهران اضافه کرد: همچنین ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی برای این طرح‌ها واگذار شده و در هفته دولت عملیات اجرایی ۲۰۰۰ مگاوات دیگر آغاز خواهد شد. با این روند پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده، مشکل ناترازی برق در تهران برطرف شود.

معتمدیان با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان تهران خاطرنشان کرد: علیرغم همه محدودیت‌ها کار‌های خوبی در استان صورت گرفته است. بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰۴ طرح و پروژه در هفته دولت صورت گرفته که اعتبار آن بالغ بر ۱۷۷ همت می‌باشد.

وی ادامه داد: همچنین در هفته دولت ۱۱۸۷ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۱ همت و ۸۱۷ پروژه با اعتبار بالغ بر ۱۲۶ همت در حوزه اقتصادی افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

استاندار تهران درباره وضعبت سرانه آموزشی استان گفت: در حوزه آموزش، ۹۹ مدرسه ۱۵ کلاسه معادل ۱۱۵۰ کلاس درس افتتاح خواهد شد که اعتباری حدود ۳ همت برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین تا پایان سال، ۵۶۴ مدرسه جدید آماده بهره‌برداری خواهد شد و عملیات اجرایی حدود ۳۲۰۰ کلاس دیگر نیز آغاز شده است.

وی اضافه کرد: این اقدامات موجب شد استان تهران که در ابتدای دولت چهاردهم در رتبه ۲۸ سرانه آموزشی کشور قرار داشت، طی یک سال هفت پله ارتقا یابد.

معتمدیان همچنین با اشاره به نرخ بیکاری در استان عنوان کرد: استان تهران در زمستان پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته است.

وی در خصوص آخرین وضعیت اتباع غیرمجاز بیان کرد: تاکنون حدود ۴۵۰ هزار نفر از اتباع خارجی از استان تهران به کشور‌های خود بازگردانده شده‌اند. این اقدام به‌عنوان یک مطالبه ملی و مردمی با همکاری وزارت کشور، فراجا، دستگاه قضایی، نهاد‌های امنیتی و استانداری اجرا شده است.

معتمدیان ادامه داد: اجرای این طرح آثار قابل توجهی داشته است؛ از جمله آزادسازی نزدیک به ۲۷۰۰ کلاس درس که پیش‌تر توسط فرزندان اتباع غیرمجاز اشغال شده بود. همچنین در حوزه اقتصادی، در مناطق جنوبی استان که بیشترین تراکم اتباع را داشتند، اجاره‌بها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است؛ این روند در هفته‌های آینده نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اقدامات استانداری در حوزه درمان تصریح کرد: مراکز جامعه سلامت روستایی و شهری، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های اورژانس فعال شده‌اند و پروژه ملی بیمارستان سوانح سوختگی منطقه ۲۲ به عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان دولتی غرب استان تهران در حال اجراست.

استاندار تهران ادامه داد: فاز اول این پروژه شامل تخت‌های بیمارستانی در هفته دولت افتتاح می‌شود و فاز دوم تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره حوزه مسکن و خدمات زیربنایی عنوان کرد: ۳۶ پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۵ همت از سوی دولت به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه‌ها عمدتاً در حوزه خدمات روبنایی و زیربنایی در شهرستان‌های اسلامشهر، رباط‌کریم و پردیس اجرا شده‌اند.

معتمدیان در خصوص کار در حوزه آب و فاضلاب گفت: ۳۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ همت در حال اجراست؛ این پروژه‌ها شامل احداث مخازن آب شور، تصفیه‌خانه‌ها، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و شبکه‌های انتقال آب و فاضلاب هستند.

وی همچنین در خصوص حوزه نیرو و برق بیان کرد: اجرای ۲۲۸ پروژه با اعتباری حدود ۳/۵ همت توسط وزارت نیرو در دستور کار است که این پروژه‌ها نیز شامل احداث ترانس‌ها و پست‌ها، تقویت شبکه‌های ضعیف و قوی و خطوط انتقال برق در سطح استان است. این اقدامات زیرساخت‌های مهمی برای توسعه و پایداری شبکه‌های برق و آب استان تهران ایجاد کرده‌اند.

