باشگاه خبرنگاران جوان - همانطور که می‌دانید بسیاری از افراد برای مرتب نگه داشتن منزل و نگهداری از کفش‌های خود از جاکفشی استفاده می‌کنند، اما عدم رعایت برخی نکات ساده موجب بوی بدی می‌شود که بسیار آزار دهنده است. به همین دلیل در این بخش از نکات خانه داری نمناک به ارائه راه کار‌هایی برای رفع بوی بد جاکفشی می‌پردازیم.

راه و روش‌های طبیعی و خانگی برای رفع بوی بد جاکفشی عبارتنداز:

از جوش شیرین استفاده کنید

یک قاشق سوپ خوری جوش شیرین، داخل جاکفشی به خصوص در کف آن بریزید. این کار علاوه بر جذب رطوبت جا کفشی، مانع تکثیر باکتر‌هایی می‌شود که در مناطق گرم و مرطوب رشد می‌کنند. صبح روز بعد، جوش شیرین را از داخل جاکفشی پاک کنید.

سرکه مصرف کنید

در فصول برفی و بارانی، جاکفشی علاوه بر بوی بد، بوی نم و رطوبت نیز می‌دهد. برای از بین بردن بوی بد جاکفشی، مقداری سرکه را با آب ترکیب کرده و به قسمت‌های مختلف جاکفشی اسپری کنید.

روغن درخت چای را امتحان کنید

روغن‌های گیاهی مثل درخت چای خاصیت ضد عفونی کنندگی دارد و باعث از بین بردن بوی باکتری‌ها می‌شود. چند قطره روغن درخت چای را هفته‌ای یک بار داخل جا کفشی بریزید و در صورت ممکن جاکفشی را در هوای آزاد قرار دهید تا بوی بد کفش‌ها از بین برود.

از گل و گیاه کمک بگیرید

گیاهانی مانند مریم گلی، اسطوخودوس و ریحان در از بین بردن بو‌ها عالی هستند. یک از این گیاهان را یک شب داخل جا کفشی قرار دهید. صبح روز بعد، گیاه را دور بریزید و قبل از قرار دادن مجدد کفش‌ها در داخل جاکفشی، اجازه دهید کمی هوا در آن جریان داشته باشد. این کار را تا زمانی که بو از بین رود هر شب انجام دهید.

پوست مرکبات را به کار ببرید

پوست مرکبات مثل پرتقال، لیمو و گریپ فروت برای جذب بو‌های بد مثل بوی جاکفشی شگفت انگیز است، زیرا پوست پرتقال حاوی روغن‌های طبیعی است که از رشد باکتری و کپک داخل جاکفشی جلوگیری می‌کند.

جا کفشی مناسب انتخاب کنید

شاید قبلا جا کفشی خریداری کرده‌اید، اما اگر به دنبال خرید یک مدل جدید هستید، در ابتدا مدلی را تهیه کنید که هوا به خوبی در آن گردش کند. مثل یک جاکفشی طبقه‌ای با جنس چوب طبیعی، سپس مدل انتخابی شما بتواند کفش‌ها را از گرد و غبار و نور فرابنفش محافظت کند.

کفش‌های فرسوده را نگهداری نکنید

بعد از پوشیدن یک جفت کفش، تقریبا ۲۴ ساعت طول می‌کشد تا رطوبت به جا مانده از عرق پا خشک شده و باکتری‌ها کاهش یابند؛ بنابراین بهتر است که کفش‌هایتان را قبل از قرار دادن در جاکفشی، در هوای آزاد بگذارید، زیرا به احتمال زیاد کاملا خشک نمی‌شود و می‌تواند باعث ایجاد باکتری بیشتر و بوی تعفن شود.

از خوشبوکننده هوا استفاده کنید

هر چقدر هم که مراقب باشید احتما آن وجود دارد که جا کفشی شما بو بگیرد. یک راه برای مبارزه با این مساله، قرار دادن خوشبو کننده‌های موجود در بازار داخل جاکفشی است.

چای کیسه‌ای سیاه در جاکفشی بگذارید

چای سیاه حاوی تانن‌هایی است که در از بین بردن باکتری‌هایی که در داخل جاکفشی یا کفش یافت می‌شوند مؤثر هستند. چای کیسه‌ای را به مدت چند دقیقه در آب جوش بگذارید سپس اجازه دهید تا خنک شود. بعد از آن کیسه چای را به مدت یک ساعت یا بیشتر در داخل جاکفشی یا کفش قرار دهید تا بوی بد را به خود جذب کند.

کفش‌ها را مرتب کنید

اگر جز آن دسته افرادی هستید که به محض آمدن از بیرون، کفش‌های خود را داخل جاکفشی قرار می‌دهید باید بگویم دلیل بوی بد جا کفشی می‌تواند همین باشد، زیرا کفش‌ها را همراه با کثیفی و آلودگی که از بیرون به همراه دارد داخل جا کفشی قرار می‌دهید.

برای خوشبو کردن جاکفشی و رفع بوی بد، در یک ظرف پلاستیکی که چند سوراخ روی درب آن ایجاد کرده‌اید کمی قهوه بریزید و به مدت چند روز آن را در گوشه‌ای از داخل جاکفشی قرار دهید تا بو‌های نامطبوع را جذب کند. علاوه براین می‌توانید یک شیشه عطر را نیز در جاکفشی قرار دهید.

اسپری بوبر کفش به کار ببرید

جاکفشی به دلیل وجود کفش‌های مختلف و استفاده مدام از آنها ممکن است که بو بگیرد. برای رفع بوی بد آن هر چند وقت یکبار از اسپری بوبر کفش استفاده کنید تا بوی موجود در آن به طور کامل و البته موقتی رفع شود.

کفش‌ها را بر اساس فصل دسته بندی کنید

اگر کفش‌های خود را طبق فصل از هم جدا و کفش‌هایی که نیاز ندارید را در جای دیگری ذخیره کنید، می‌توانید جاکفشی را مرتب نگه دارید. با این حال، همیشه قبل از نگهداری به طور کامل کفش‌ها را تمیز کنید، در غیر این صورت احتمال افزایش کثیفی، بو و دوده بیشتر می‌شود.

منبع: نمناک