باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از شروع بزرگترین مزایده سازمان میادین از روز شنبه ۸ شهریورماه خبر داد و گفت: در این مزایده قرار است آگهی بهرهبرداری بیش از ۲۰۰۰ غرفه در بیش از ۳۰۰ بازار میوه و تره بار شهرداری تهران روی پرتال سازمان قرار گیرد.
مهدی بختیاریزاده با اشاره به شروع بزرگترین مزایده سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریورماه گفت: در این مزایده قرار است آگهی بهرهبرداری بیش از ۲۰۰۰ غرفه در بیش از ۳۰۰ بازار میوه و تره بار شهرداری تهران روی پرتال سازمان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بعد از انتشار آگهی این مزایده تأمین کنندگان، بهرهبرداران و کشاورزان میتوانند ثبت نام و پیشنهاد خود را ارائه داده تا وارد فرایند عرضه بدون واسطه شوند، افزود: این مزایده در قالب کاربریهای میوه و فرنگی، پروتئینی خرده فروشی، پروتئینی عمده فروشی، بازرگانی، دام زنده و حق بهرهبرداری پارکینگها ارائه میشود.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران ادامه داد: شروع بزرگترین مزایده سازمان مدیریت میادین از روز شنبه ۸ شهریور ماه است.
وی بیان کرد: این مزایده بزرگ نیز همچون سنوات گذشته به صورت شفاف برگزار میشود تا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان واقعی حضور پیدا کنند و در نهایت بتوانیم خدماترسانی شایستهای را به شهروندان تهرانی داشته باشیم.
بختیاریزاده در پایان یادآور شد: علاقهمندان به مدت ۱۰ روز میتوانند از طریق سایت سازمان به نشانی mayadin.tehran.ir و سامانه مزایده الکترونیک به نشانی: mayadinonline.tehran.ir در این مزایده بزرگ شرکت کنند.
انتهای پیام/