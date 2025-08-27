\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0632\u0648\u0627\u0631\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u06f4\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u0634\u0631\u0628 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0645\u06cc \u0631\u0633\u062f. \u0628\u062d\u062b \u0645\u0627 \u06a9\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0628 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n