باشگاه خبرنگاران جوان - شاید ندانید اما بسیاری از برندهای زیرمجموعه تویوتا، نامی کاملاً متفاوت دارند. امپراتوری غول ژاپنی بسیار بزرگتر از آن چیزی است که تصور میکنید و این تازه شروع ماجراست.
تویوتا احتمالاً شناختهشدهترین برند خودرو در جهان است. طبق پیشبینیها، در نیمه اول سال ۲۰۲۵، کرولا پرفروشترین خودروی جهان خواهد بود و پس از آن راوفور قرار دارد که نشاندهنده سلطه جهانی این برند است. این شرکت فقط به ساخت خودروهای خودش مشغول نیست و در واقع، یک امپراتوری بزرگ و چندلایه را مدیریت میکند.
شاید تعجب کنید، اما خود برند تویوتا بزرگترین بخش فروش این شرکت را تشکیل میدهد. در سال ۲۰۲۵، راوفور به عنوان پرفروشترین خودروی غیروانت در آمریکا شناخته شد. این موفقیت در حالی به دست آمد که تویوتا نسل کاملاً جدید و تماماً هیبریدی راوفور ۲۰۲۶ را معرفی کرده که احتمالاً فروش را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
تویوتا همچنین با عرضه مدلهای اسپرت سری GR، تعهد خود به خودروهای هیجانانگیز را نشان داده است. در حالی که رقبا پروژههای خودروهای اسپرت را کنار میگذارند، تویوتا همچنان مدلهایی جذاب از یک هاچبک رالیمحور تا یک هیولای توربوشارژ شش سیلندر خطی را عرضه میکند.
با این حال، این غول ژاپنی با چالشهایی نیز روبروست. تویوتا در پذیرش خودروهای تمام برقی کند عمل کرده است، هرچند این تصمیم با توجه به کاهش اخیر فروش خودروهای برقی، هوشمندانه به نظر میرسد. از سوی دیگر، ظهور خودروهای مبتنی بر نرمافزار (Software-defined vehicles) میتواند مانعی برای این شرکت باشد، اما زیرمجموعه جدید «Woven by Toyota» در حال کاهش این فاصله با پلتفرم نرمافزاری Arene است.
لکسوس در سال ۱۹۸۹ بهعنوان برند لوکس تویوتا تأسیس شد. مدل LS ۴۰۰، یک سدان لوکس با موتور V۸، یک شاهکار مهندسی بود که رقبای آلمانی را در اکثر زمینهها شکست داد. این خودرو کمصداتر، خوشساختتر و مهمتر از همه، بهطور قابل توجهی قابل اعتمادتر بود.
ترکیب تجمل و قابلیت اطمینان، پاشنه آشیل رقبای آلمانی بوده است. در مطالعه قابلیت اطمینان خودروی جی. دی. پاور در سال ۲۰۲۵، مرسدس بنز و آئودی بسیار پایینتر از میانگین قرار گرفتند، اما لکسوس رتبه اول را کسب کرد. این اعتبار باعث شده تا مدلهای RX و NX دو جایگاه برتر پرفروشترین خودروهای لوکس آمریکا را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص دهند.
آینده لکسوس تماماً برقی است. این برند قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ در آمریکا و تا ۲۰۳۵ در سطح جهانی، به یک برند تمام الکتریکی تبدیل شود. در حال حاضر مدل RZ تنها خودروی برقی لکسوس در آمریکا است، اما نسل جدید لکسوس ES ۲۰۲۶ نیز با دو پیشرانه تمام برقی عرضه خواهد شد.
تویوتا در سال ۲۰۱۶ دایهاتسو را به یکی از شرکتهای تابعه کاملاً تحت مالکیت خود تبدیل کرد. هدف، یکپارچهسازی استراتژی برای بخش خودروهای کوچک بود که تخصص اصلی دایهاتسو است. این همکاری به تویوتا اجازه داد تا به تولید خودروهای کوچک و کممصرف، عمدتاً برای بازار آسیا ادامه دهد.
با این حال، در سال ۲۰۲۳، اخباری مبنی بر تقلب در تستهای تصادف خودروهای مبتنی بر پلتفرم دایهاتسو منتشر شد. این رسوایی باعث شد تویوتا توسعه بسیاری از خودروهای کامپکت دایهاتسو را متوقف کند و تیمهای مدیریتی آن را به زیرمجموعه خود منتقل کند. بهنظر میرسد آینده دایهاتسو به پلتفرمهای تویوتا گره خورده است.
این یک پایان تلخ برای برندی است که خودروهای جذابی مانند رودستر Copen GR Sport را برای تویوتا توسعه داد. دایهاتسو از سال ۱۹۰۷ فعالیت داشته و اولین موتور سیکلت خود را شش سال قبل از اولین خودروی تویوتا تولید کرده بود.
هینو موتورز یکی دیگر از زیرمجموعههای بزرگ گروه تویوتا و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کامیونهای تجاری در ژاپن است. تویوتا در سال ۲۰۰۱ مالکیت ۵۰.۱ درصدی هینو را به دست آورد. هرچند هینو مستقیماً زیرمجموعه شرکت خودروسازی تویوتا (TMC) نیست، اما بخشی از گروه تویوتا محسوب میشود.
کامیونهای هینو در آمریکای شمالی نیز به فروش میرسند و در دو کارخانه در آمریکا و یک کارخانه در کانادا تولید میشوند. این شرکت در بازار آمریکا کامیونهای متوسط سری L و سری XL را با موتورهای دیزل کامینز عرضه میکند. جالب اینجاست که هینو در گذشته خودروهای سواری نیز تولید میکرده است، اما آخرین تلاشش در این زمینه به دهه ۱۹۶۰ بازمیگردد.
امپراتوری تویوتا فقط به شرکتهای تحت مالکیتش محدود نمیشود. این شرکت سهام قابل توجهی در سایر خودروسازان ژاپنی نیز دارد که به همکاریهای استراتژیک منجر شده است.
تویوتا مالک ۲۰ درصد از سهام سوبارو است که به آن حق رأی در این شرکت را میدهد. نتیجه این همکاری، تولید خودروهای اسپرت مشترک مانند تویوتا GR ۸۶ و سوبارو BRZ و همچنین برخی خودروهای برقی اخیر بوده است. تویوتا همچنین مالک ۵.۱ درصد از سهام مزدا است که منجر به تأسیس کارخانه مشترک در آمریکا شد.
این سه شرکت اکنون در حال همکاری روی نسل بعدی موتورهای درونسوز هستند که برای سوختهای جایگزین و سیستمهای هیبریدی طراحی شدهاند. در این اتحاد، سوبارو روی موتورهای باکسر هیبریدی و مزدا روی موتورهای روتاری (چرخشی) کار خواهد کرد. بله، تویوتا به نوعی در حال نجات موتور روتاری است!
آیسین (Aisin) و دنسو (Denso)، دو تا از بزرگترین تأمینکنندگان قطعات خودرو در جهان، نیز متعلق به گروه تویوتا هستند. آیسین در تولید گیربکسهای اتوماتیک و CVT تخصص دارد و محصولاتش به دلیل قابلیت اطمینان بالا شهرت دارند. دنسو نیز قطعات الکترونیکی باکیفیت مانند دینام، شمع، سنسور و کویل تولید میکند و قطعات آن در بسیاری موارد از محصولات بوش، رقیب آلمانی، بادوامتر هستند.
وسعت امپراتوری تویوتا نشان میدهد که موفقیت این غول ژاپنی تنها به خودروهایی که با نام خودش میفروشد، وابسته نیست. به نظر شما کدامیک از این همکاریها و مالکیتها، آینده صنعت خودرو را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
منبع: گجت نیوز