باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر «سید رضا صالحی امیری» اظهارداشت: اگر امروز ما در این جغرافیا، در حال برگزاری جشن ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد هستیم و شادی و نشاط داریم، بخاطر خون شهداست.

وی ادامه داد: در حقیقت لرستان دینش را به انقلاب و اسلام ادا کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی بابیان اینکه امروز نه از یک دره و نه از یک جغرافیا، بلکه از هویت یک سرزمین صحبت می‌کنیم، گفت: این ثبت نشان دهنده هویت سرزمینی ماست.

دکتر صالحی امیری اظهارداشت: وجود قلعه فلک‌الافلاک و ده‌ها اثر دیگر در همین محدوده نشان دهنده هویت ماست.

«جغرافیای لرستان، جغرافیای تمدنی ملی»

وی ادامه داد: ایران سرزمین رمز و رازهاست و هر جا که کاوشی کنید یک اثر پیدا می‌شود و البته همه جغرافیای لرستان، آثار تمدنی دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فضای ایجاد شده در لرستان گفت: امروز در لرستان باهمت استاندار کاربلد و سختکوش، زنان فرهیخته و مردان پرتلاش، این استان در آستانه یک تحول بزرگ در مسیر توسعه قرار گرفته است.

دکتر صالحی امیری افزود: در چنین شرایطی هرکس بر طبل نفاق بکوبد در خط دولت و ملت نیست، در این برهه باید خصم دشمن را پشت سر بگذاریم.

«پیام وفاق و تلاش دولت به مردم لرستان»

وی ادامه داد: امروز حامل پیام رییس جمهور به مردم لرستان هستم و پیام دولت در این زمان، پیام کار، وفاق، تلاش و پاسخگویی به نیاز‌های مردم است.

«تلاش برای فراهم کردن زیست شرافتمندانه»

وی تصریح کرد: ما از کمبود‌ها و مشکلات کنونی مردم آگاه هستیم و بابت آنها پوزش می‌خواهیم، اما بی شک با پشت سر گذاشتن نقشه ناتو و... تلاش‌های بیشتری برای ایجاد بستر جدید و زیست شرافتمندانه برای مردم، خواهیم داشت.

«امکان تغییر در قدمت سابقه زیست بشری»

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سرمایه اجتماعی، موتور محرکه دولت است، گفت: با اثبات قدمت تاریخی این جغرافیا می‌تواند اتفاق بزرگی شکل بگیرد و نظریه زیست بشر با اثبات قدمت غار‌های پیش از تاریخ دره‌ی خرم آباد، تغییر کند.

دکتر صالحی امیری افزود: با همت باستان شناسان و مردم می‌توانیم ثابت کنیم آغاز زیست بشر از این منطقه بوده است و فرزندان ما در لرستان باید از چنین رویدادی احساس غرور و غیرت کنند.

وی تاکید کرد: نباید احساس بی هویتی در جامعه و نسل جوان ایجاد شود، آموزش و پرورش باید در مدارس ما بیاموزد که لرستان آغازین زیست بشر بوده، لرستان شناسنامه و تبار ماست و به آن افتخار می‌کنیم.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان