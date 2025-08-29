وزیر میراث فرهنگی گفت: در کشور یک میلیون اثر تاریخی داریم که فقط ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر صالح امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در حضور خود در استان لرستان گفت: در کشور یک میلیون اثر تاریخی داریم که فقط ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده است.

وی افزود: سهم لرستان ۵ هزار اثر تاریخی است که ۲۶۰۰ اثر ثبت ملی شده است.

امیری بیان کرد: امکان حذب گردشگر وابسته به ایجاد زیرساخت گردشگری است که برای آن برنامه ریزی‌هایی شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: ۲۷۰۰ پروژه کردشگری در کشور در حال ساخت است.

امیری گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان در جهت گسترش میراث فرهنگی اختصاص داده شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر گردشگری وارد کشور شد و در امسال ۴۷ درصد رشد گردشگر داشتیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این رشد گردشگر در بحبوحه جنگ به ۱۴/۶ درصد کاهش پیدا کرد.

امیری بیان کرد: گردشگر‌های ایرانی به کشور عراق طبق توافقات به ۵ میلیون می‌رسد و تا پایان برنامه توسعه هفتم تعداد گردشگران خارجی کشور به ۱۵ میلیون برسد.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، لرستان
خبرهای مرتبط
دیوار هزار ساله ۱۲ برجی خرم‌آباد احیا می‌شود
ثبت ملی ۶ میراث معنوی لرستان
نرم افزار «لرستان سفر» چندزبانه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طبیعت لرستان در محاصره آتش‌های دنباله دار؛ جنگ با شعله‌ها ادامه دارد
حق‌آبه لرستان قربانی سیاست‌های انتقال؛ سایه خشک‌سالی و تصمیمات ناعادلانه بر سر استان
افتتاح طرح‌های مخابراتی برای آینده‌ای متصل در لرستان
دسترسی دشوار به درمان؛ قصه مشکلات بهداشت و درمان در دل کوه‌های لرستان
جهش بزرگ گردشگری در لرستان؛ زیرساخت‌ها تا پایان برنامه هفتم ۲ برابر می‌شود
لرستان در محاصره تخریب؛ ۳۰۰ محیط‌بان کم داریم
پلدختر، مقصد سرمایه‌گذاری و اشتغال؛ پروژه‌های بزرگ افتتاح شد
از تخریب جنگل تا آلودگی رودها؛ لرستان بی‌پناه در برابر بحران زیست‌محیطی
جاده‌های پرحادثه زیر تیغ اصلاح
آب سالم برای مردم سپیددشت؛ واحد آب‌شیرین‌کن راه‌اندازی شد
آخرین اخبار
آغاز فصل تازه‌ای در زیرساخت ارتباطی الیگودرز با افتتاح طرح‌های مخابراتی
جغرافیای لرستان، جغرافیای تمدنی ملی
پادگان ۰۷ خرم‌آباد در مسیر تبدیل به مجموعه فرهنگی گردشگری
تحقق ۱۵۹ درصدی اهداف عمرانی؛ ۸.۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد
آب سالم برای مردم سپیددشت؛ واحد آب‌شیرین‌کن راه‌اندازی شد
جهش بزرگ گردشگری در لرستان؛ زیرساخت‌ها تا پایان برنامه هفتم ۲ برابر می‌شود
دسترسی دشوار به درمان؛ قصه مشکلات بهداشت و درمان در دل کوه‌های لرستان
از تخریب جنگل تا آلودگی رودها؛ لرستان بی‌پناه در برابر بحران زیست‌محیطی
رشد تقاضای کسب‌وکار در لرستان؛ ثبت ۱۱۵ هزار درخواست در سامانه ملی
جاده‌های پرحادثه زیر تیغ اصلاح
لرستان در محاصره تخریب؛ ۳۰۰ محیط‌بان کم داریم
پلدختر، مقصد سرمایه‌گذاری و اشتغال؛ پروژه‌های بزرگ افتتاح شد
افتتاح طرح‌های مخابراتی برای آینده‌ای متصل در لرستان
حق‌آبه لرستان قربانی سیاست‌های انتقال؛ سایه خشک‌سالی و تصمیمات ناعادلانه بر سر استان
طبیعت لرستان در محاصره آتش‌های دنباله دار؛ جنگ با شعله‌ها ادامه دارد