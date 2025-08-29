باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دکتر صالح امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در حضور خود در استان لرستان گفت: در کشور یک میلیون اثر تاریخی داریم که فقط ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده است.

وی افزود: سهم لرستان ۵ هزار اثر تاریخی است که ۲۶۰۰ اثر ثبت ملی شده است.

امیری بیان کرد: امکان حذب گردشگر وابسته به ایجاد زیرساخت گردشگری است که برای آن برنامه ریزی‌هایی شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: ۲۷۰۰ پروژه کردشگری در کشور در حال ساخت است.

امیری گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان در جهت گسترش میراث فرهنگی اختصاص داده شده است.

وی اظهار کرد: در سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار نفر گردشگری وارد کشور شد و در امسال ۴۷ درصد رشد گردشگر داشتیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: این رشد گردشگر در بحبوحه جنگ به ۱۴/۶ درصد کاهش پیدا کرد.

امیری بیان کرد: گردشگر‌های ایرانی به کشور عراق طبق توافقات به ۵ میلیون می‌رسد و تا پایان برنامه توسعه هفتم تعداد گردشگران خارجی کشور به ۱۵ میلیون برسد.