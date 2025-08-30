رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: فرآیند شناسایی مکان‌های رویداد جنگ ۱۲ روزه همچنان در حال انجام است و قطعاً پس از نهایی شدن، چندین یادبود در نقاط مختلف شهر تهران نصب خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت ثبت یادمان‌های مرتبط با «جنگ ۱۲ روزه» گفت: جنگ ۱۲ روزه سبب شد تا برخی مناطق تهران از جمله زندان اوین و میدان تجریش مورد حمله قرار گیرند که اینها به واقع نماد مظلومیت مردم تهران بودند و شورای شهر وظیفه دارد برای ثبت و ماندگار کردن این خاطرات کار ویژه‌ای انجام دهد، به ویژه اکنون که میدان تجریش نیز در حال بهسازی است.

وی افزود: یکی از اقدامات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در این زمینه، بحث نامگذاری ویژه برای جنگ ۱۲ روزه بود که آن را در چهار بخش تقسیم‌بندی کرده‌ایم؛ شهدای شاخص نظامی و هسته‌ای، شهدای مردمی، شهدای اقشار مختلف و همچنین مکان‌های وقوع رویدادها. به طوریکه میدان تجریش جایی بود که حمله شد و اینگونه مکان‌ها نیز در دستور کار نامگذاری قرار دارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تأکید کرد: در کنار نامگذاری، موضوع نصب المان‌های خاص و طراحی یادبود‌ها نیز در دستور کار است. در جلسات گذشته کمیسیون، مرحله نخست نامگذاری شهدای شاخص نظامی و هسته‌ای، انجام شد و مقرر گردید سایر بخش‌ها نیز به صورت مرحله‌ای وارد صحن شورا شوند تا مصوبه کمیسیون به تصویب برسند.

وی ادامه داد: به دلیل تعدد شهدا در حوزه‌های مختلف مردمی، اقشار، نظامی، قضایی و هسته‌ای، فرایند نامگذاری زمان‌بر است. از این‌رو تصمیم گرفته شد هر بخشی که نهایی شد، بلافاصله اجرا شود و همزمان سایر بخش‌ها نیز در حال پیگیری باشند.

معدنی‌پور خاطرنشان کرد: مکان‌های رویداد نیز جزو برنامه‌های اصلی ما هستند و تعدادی از این نقاط تاکنون شناسایی شده است. بدیهی است که اسامی انتخابی باید زیبایی و سنخیت لازم با رویداد رخ‌داده را داشته باشند. علاوه بر این، هماهنگی‌های لازم با سازمان زیباسازی نیز صورت گرفته تا پس از نهایی شدن نامگذاری، طراحی و نصب المان‌های یادبود در این مکان‌ها اجرا شود.

وی در پایان گفت: فرآیند شناسایی مکان‌های رویداد همچنان در حال انجام است و هنوز به‌طور کامل به اتمام نرسیده است، اما قطعاً پس از نهایی شدن، چندین یادبود در نقاط مختلف شهر تهران نصب خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: شهرداری تهران ، المان شهری ، جنگ ۱۲ روزه
