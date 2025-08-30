باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- پلدختر یکی از شهرستانهای کمتر برخوردار لرستان است که توسعه صنعتی در آن میتواند به معنای جهشی در اشتغال و رونق اقتصادی باشد.
در میان پروژههای نیمهتمام این شهرستان، کارخانه آهک هیدراته جایگاه ویژهای دارد؛ پروژهای که سالهاست خبر «بهرهبرداری قریبالوقوع» آن منتشر میشود اما به دلایل مختلف، از وعده تا تحقق فاصله داشته است.
حالا مسئولان بار دیگر نوید بهرهبرداری را دادهاند و انتظار میرود این واحد صنعتی آبانماه امسال به چرخه تولید بپیوندد. با این حال، مرور وعدههای پیشین مسئولان نشان میدهد که مردم پلدختر و لرستان بارها طعم تأخیرهای پیدرپی در پروژههای بزرگ را چشیدهاند
محمد عزیزی، سرپرست فرمانداری پلدختر گفت:در هفته دولت، ۳۴ طرح اقتصادی، عمرانی و خدماتی با مجموع اعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان در این شهرستان به بهرهبرداری رسید. همچنین ۲۷/۵ کیلومتر محور روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال تکمیل و افتتاح شد.
عزیزی افزود:۱۰ پروژه مخابراتی شامل یک طرح فیبر نوری و ۹ پروژه در حوزه شبکههای تلفن همراه با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است. علاوه بر این، در همین هفته ۱۰ واحد مسکونی، ۵۹۵ طرح اشتغالزایی ویژه جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) و ۹۰ طرح برای مددجویان بهزیستی افتتاح شد.
سرمایهگذاریهای بزرگ در راه پلدختر
سرپرست فرمانداری پلدختر با اشاره به ظرفیتهای نفتی شهرستان ادامه داد:بهزودی کلنگ احداث یک پالایشگاه ۲۰ هزار بشکهای نفت توسط هلدینگ خلیج فارس بر زمین زده میشود که بهرهبرداری از آن میتواند نقشی مهم در توسعه شهرستان و استان ایفا کند. همچنین یک نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات در پلدختر به بهرهبرداری رسیده است. در بخشداریهای مرکزی و بالاگریوه نیز ۱۷ طرح عمرانی و خدماتی افتتاح شدهاند.
او خاطرنشان کرد:صندوق بازنشستگی کشور در حال احداث یک مزرعه خورشیدی ۶۰ هکتاری در پلدختر است. همچنین کارخانه آهک هیدراته پلدختر با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی و ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر، آبانماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
چالشهای شهرستان پلدختر
عزیزی در ادامه به مشکلات شهرستان اشاره کرد و گفت:عدم تکمیل دیوار ساحلی و خیابان ساحلی از مهمترین مشکلات پلدختر است. این شهرستان در زمستان با سیلاب و در تابستان با خشکسالی مواجه است و برای حل این معضل، احداث سد در بالادست باید در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا، مطالعات سد چولهول به پایان رسیده است. همچنین برای ایمنی در محور پلدختر ـ خرمآباد، ۱۰ کیلومتر دیوار حائل احداث خواهد شد. بازسازی این محور یکی از مطالبات اصلی مردم پلدختر است که با تزریق اوراق به پروژه، قطعات دو و چهار آن فعال خواهند شد.
وعدههای تکراری؛ چرا افتتاح کارخانه یک سال به تعویق افتاد؟
این بخش از پروژه، اما نکته قابلتأملی دارد. ۲۸ دی ۱۴۰۳ بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرده بود:طرح تولید آهکهای صنعتی و هیدراتی، یکی از طرحهای بزرگ صنعتی لرستان است که به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تعلق دارد. این طرح تحت نظارت ایمیدرو اجرا میشود و بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ظرف سه ماه آینده آماده افتتاح خواهد شد.
اکنون و پس از گذشت حدود هشت ماه، فرمانداری پلدختر خبر داده است که افتتاح این پروژه به آبان ۱۴۰۴ موکول شده است. این تأخیر نزدیک به یک ساله، پرسشی جدی در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند: چرا پروژهای که بیش از ۹۸ درصد پیشرفت داشته، همچنان پشت خط افتتاح مانده است؟ آیا مشکلات فنی، اداری یا مالی مانع تکمیل آن شده یا وعدهها بیش از حد خوشبینانه مطرح شدهاند؟
کارخانه آهک هیدراته پلدختر، نماد امید مردم این شهرستان به توسعه صنعتی و اشتغال پایدار است. این پروژه میتواند برای ۱۵۰ نفر بهطور مستقیم شغل ایجاد کند و بر زنجیره تولید استان اثرگذار باشد.
با این حال، تجربه تأخیرهای مکرر در زمانبندی افتتاح، بار دیگر ضرورت شفافیت و پاسخگویی مسئولان را برجسته میکند. افکار عمومی انتظار دارد وعده «آبان ۱۴۰۴» آخرین وعده باشد و این واحد صنعتی بالاخره وارد چرخه تولید شود. توسعه صنعتی لرستان، بیش از هر چیز نیازمند عمل بهموقع به وعدههاست.