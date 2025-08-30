تاثیر مثبت مطالعه گروهی بر کتابخوان شدن

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامههای گروهی و جمعی، یک پیامد خوب دارد؛ اینکه ناخودآگاه از انرژی گروه و جمعی که در کوران آن قرار داریم، بهرهمند میشویم و اگر جایی دلسرد شدیم، انگیزه دیگران زیرپوستی به ما تزریق میشود و ما را به جلو هل میدهد و خلاصه در راه نمیمانیم.
از همین فرمول تجربهشده و ساده میتوانیم برای کتابخوانشدن بهره ببریم. یعنی بهجای تکخوانی، خودمان را در معرض جریان گروهخوانی مطالعه قرار دهیم؛ حتی برای مطالعه بهجای خانه، به سالن قرائتخانه یک کتابخانه برویم؛ جایی که همه سر در کتاب دارند و با انگیزههای گوناگون در حال مطالعهاند. اما بهتر آن است که خودمان را در جریانهای کتابخوانیهای گروهی قرار دهیم و در رویدادهای گروهی کتابخوانی شرکت کنیم. یعنی اگر در فضای حقیقی یا مجازی، به یک رویداد کتابخوانی گروهی برخوردیم، در آنجا ثبتنام کنیم.
مثلا همین روزها در فضای مجازی با رویدادی مواجه شدم به نام «جشن کتاب سال بومرنگ»! در این رویداد، میتوانیم بهعنوان داور جشن کتاب سال به شکل رایگان ثبتنام کنیم و در تاریخهای مشخص، تعدادی کتاب مشخص بخوانیم و در جلسههای مجازی، هر هفته، کتابها را نقد و بررسی کنیم و در پایان رویداد، با توجه به امتیازهای داوران، کتاب برگزیده را انتخاب کنیم و خلاصه جشن کتابی برپا میشود با حضور داوران، نویسنده یا مترجم کتاب منتخب و دوستداران کتاب و کتابخوانی! درواقع در این رویداد، شرکتکنندگان با هم کتاب میخوانند، آنها را نقد و بررسی میکنند و در جشن کتاب شرکت میکنند و خلاصه از مطالعه کتاب و رفتوآمد آگاهی لذت میبرند.
برخلاف تصورتان از این دست برنامهها هم فراوان است؛ زیرا آدمهای زیادی دغدغه مطالعه دارند و برای ترویج کتابخوانی، چنین برنامههایی برپا میکنند؛ برنامههایی مثل جشن کتاب سال، رونمایی از یک کتاب در کتابفروشیها یا شهر کتابها و کلی برنامههای متنوع دیگر مربوط به مطالعه و کتابخوانی!
خلاصه اینکه برای کتاب خواندن، میشود دست به دامن انرژی مثبت جمعی اهالی عاشق کتاب شد و از کتاب خواندن و بودن در کنار همقطارانمان لذت ببریم.
