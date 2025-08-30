باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات هند روز شنبه اعلام کردند که در پی رانش زمین و طوفان در مناطق دوقلوی ریسی و رامبان در کشمیر تحت کنترل هند، حداقل ۱۱ نفر کشته و دو نفر مفقود شده‌اند.

یک مقام پلیس از طریق تلفن به آناتولی گفت که هفت عضو خانواده در روستای محلی بهادر در منطقه ریسی کشته شدند، زمانی که رانش زمین صبح زود خانه آنها را زیر خاک مدفون کرد.

این مقام رسمی گفت: «این یک حادثه ناگوار است، همه اعضای خانواده کشته شده‌اند و اجساد آنها پیدا شده است.»

تیم‌های امداد و نجات از جمله پلیس و نیروی واکنش به بلایای طبیعی ایالتی (SDRF) برای عملیات نجات و امداد در منطقه مستقر شده‌اند. در حادثه دیگری در منطقه رامبان، رگبار باران باعث سیل ناگهانی شد که منجر به مرگ چهار نفر و مفقود شدن دو نفر در راجگره شد.

رامبان محمد الیاس، یکی از مقامات منطقه تلفنی به آناتولی گفت: «عملیات امداد و نجات برای یافتن مفقودین در حال انجام است.»

در چند هفته گذشته، باران‌های شدید در منطقه ویرانی به بار آورده است و آمار کشته‌ها از ۸۰ نفر و مفقودین از بیش از ۳۰ نفر فراتر رفته است.

ده‌ها سازه نیز آسیب دیده‌اند، ارتباطات جاده‌ای کلیدی شسته شده‌اند و بسیاری از مناطق کم‌ارتفاع توسط سیل ناگهانی از بین رفته‌اند.

به ساکنان منطقه توصیه شده است که در مناطق رانش زمین و مستعد سیل احتیاط کنند.

منبع: آناتولی