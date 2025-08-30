بازار انقلاب شیراز طرحی نو برای احیا و جذب گردشگر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا نجیمی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور جهان نمای شهر راز، با آب و تاب فراوان از این طرح ایدهنو رونمایی کرد و گفت: این پروژه حلقه گمشده پازل گردشگری شیراز را کامل خواهد کرد.
یک بازار نو، با فضایی سبز و پارکینگ زیرزمینی
نجیمی ادامه داد: خبر خوب برای کسبه فعلی این است که فضای بازار جدید انقلاب به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد. اما هیجانانگیزتر این است که فضای فعلی بازار قرار است به یک فضای سبز دلنشین تبدیل شود و در زیر آن، یک پارکینگ سهطبقه بزرگ ساخته خواهد شد.
چالش آب منطقهای و اطمینان از موفقیت طرح
نجیمی گفت: در حال حاضر، مشکل ما با شرکت آب منطقهای استان فارس است و هنوز نتوانستهایم تأییدیههای بالادستی را از آنها بگیریم.
او گفت: این پروژه به سرنوشت بازار پروتئین دچار نخواهد شد و قطعاً موفق خواهد بود.
جهان نمای شهر راز؛ از سینما تا باغهای قصردشت
نجیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشارهای کوتاه به تاریخچه فعالیت شرکت جهان نمای شهر راز، گفت: این شرکت که از سال ۷۸ با نام دیگری شروع به کار کرده و از سال ۸۲ با نام فعلی فعال است، تنها شرکت مشاوره شهرداری شیراز در حوزه خدمات مهندسی است.
او تأکید کرد که نگاه آنها ایدهپردازی است تا از روال معمول شهرداریها فاصله بگیرند و هر پروژه را به عنوان یک چالش جدید میبینند.
نجیمی؛ طراحی نظارت و اجرای فضای داخلی مجموعه سالنهای سینمایی استاد تارخ، سالن آمفی تئاتر رو باز با ۵ هزار نفر ظرفیت، باغ ایرانی، پلازای بعثت، باغ موزه قرآنی، ساماندهی بازار انقلاب و اخذ مشاور تخصصی آب ویژه رودخانه خشک در مجاور این بازار، ساختمان جدید شهرداری شیراز، باغ موزه سرو، ۶ پارک سوار و… را از جمله پروژههایی عنوان کرد که توسط این شرکت مطالعه و طراحی شده و یا در دست طراحی قرار دارد.
او گفت: اما یکی از پروژههای شاخص دیگر، طرح مطالعاتی باغهای قصردشت است که قرار است در قالب باغ دهکده گردشگری قصردشت (از منصورآباد تا همت شمالی) اجرا شود. این طرح در ۵ بخش تخصصی تعریف شده و ۱۰۰ هکتار از هزار هکتار آن در حال حاضر در دست اجراست.
نجیمی با تأکید اعلام کرد که قطع درخت به هیچ عنوان در این طرح وجود ندارد.