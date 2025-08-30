باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بیش از ۶ سال از وقوع سیلهای ویرانگر سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان لرستان میگذرد؛ سیلهایی که خانهها، زمینهای کشاورزی، زیرساختها و معیشت هزاران خانوار را تخریب کرد و خاطرهای تلخ و ماندگار در ذهن مردم این دیار برجای گذاشت.
در همان روزها مسئولان کشوری و استانی بارها وعدهی پرداخت تسهیلات و کمکهای بلاعوض را مطرح کردند و مصوباتی برای جبران خسارت به تصویب رسید. اما امروز، با گذشت چندین سال، بخش قابل توجهی از این تسهیلات نهتنها به دست مردم نرسیده، بلکه در پیچوخمهای اداری و کمبود منابع مالی معطل مانده است.
اداوی فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه تعدادی از تسهیلات مربوط به سالهای ۹۸ و ۹۹ پس از وقوع سیل تاکنون پرداخت نشده است، گفت: بانکهای عامل موظف هستند در اسرع وقت نسبت به پرداخت تسهیلات تکمیلی واحدهای نیمهساز و همچنین متمم ساخت مسکن روستایی اقدام کنند.
وی همچنین بر ضرورت تسریع در پرداخت سایر تسهیلات تکلیفی از جمله وامهای ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغالزایی توسط بانکهای عامل تأکید کرد.
در ادامه جلسه، رؤسای بانکها به بیان مشکلات و چالشهای خود از جمله محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و مسائل مرتبط با تضامین پرداختند.
در چنین شرایطی، انتظار مردم لرستان این است که مسئولان کشوری و استانی با شفافیت توضیح دهند چرا این تسهیلات طی این سالها پرداخت نشده است و چه برنامهی زمانبندی مشخصی برای اجرای مصوبات در نظر گرفتهاند. اجرای عدالت منطقهای و توجه به حقوق مردم ایجاب میکند که وعدههای سالهای گذشته عملی شود و رنجی که سیل بر دوش مردم گذاشته، با بیعملیهای اداری تشدید نشود.
امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد مسئولان در قبال وعدههای خود پاسخگو باشند و نشان دهند که حافظ اعتماد و امید مردم هستند. تسهیلات سیل ۹۸ و ۹۹ نه فقط یک پرونده مالی، بلکه آزمونی برای صداقت مدیریتی و توجه به عدالت اجتماعی در لرستان است.