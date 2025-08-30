ماهوردشت لرستان مقصد نوین گردشگران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مجتمع بزرگ ماهوردشت در سال ۱۳۵۴ در حومه جنوبی خرم‌آباد برای پرورش دام و طیور راه‌اندازی شد، پس از چند دهه رکود، در سال ۱۳۹۵ با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با نام "کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا" به بهره‌برداری مجدد رسید.

در اردیبهشت ۱۴۰۳، نام آن رسمی به «کشت، صنعت و گردشگری ماهور دشت یافته لرستان» تغییر یافت. این پروژه در مساحتی حدود ۱۸۰۰ هکتار در جنوب غربی دره خرم‌آباد قرار دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین پارک گردشگری کشاورزی ایران شناخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری کل در این مجموعه از سوی بخش خصوصی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است؛ که حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش گردشگری اختصاص یافته است.

وزیر میراث‌فرهنگی در جربان سفر دور روزه به لرستان و در بازدید از مجتمع گردشگری کشت و صنعت «ماهور دشت یافته «گفت: این مجموعه یکی از قطب‌های گردشگری کشور خواهد بود.

دکتر «سیدرضا صالحی امیری» با بیان اینکه گردشگری کشاورزی یکی از مهمترین و جذاب‌ترین بخش‌های گردشگری است، اظهارداشت: مجموعه باغات ایجاد شده، مجاورت با فرودگاه خرم آباد، راه دسترسی مناسب و ... می‌تواند این مجموعه را به یکی از قطب‌های گردشگری کشاورزی و پذیرش گردشگر تبدیل کند.

وی ادامه داد: این مجموعه یکی از مجموعه‌های منسجم و هدفمند حوزه گردشگری در کشور است و در استان‌های دیگر نیز طبق برنامه زمانبندی و بااستفاده از منابع از قبل تامین شده، پروژه‌های مختلفی ایجاد کرده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه لرستان ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه گردشگری دارد، افزود: در صورتی که سرمایه گذاری مناسب در این حوزه انجام شود لرستان می‌تواند یکی از قطب‌های گردشگری کشور شود.

صالحی امیری تصریح کرد: دولت مصمم است که موانع کاری را از میان بردارد و از نظر منابع و تسهیل گری شرایط نیز اتفاقات خوبی در این حوزه رخ بدهد.

وی تاکید کرد: یکی از استراتژی‌های سه گانه‌ای که در دستور کار دولت قرار دارد، توسعه گردشگری است و ماهم در مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این مسیر با جدیت فعالیت می‌کنیم.

کشت، صنعت و گردشگری ماهور دشت یافته لرستان، از یک مجتمع پرورش دام قدیمی، به یک پارک گردشگری کشاورزی مدرن تبدیل شده جایی که کشاورزی دانش‌بنیان، گردشگری جذاب و صنعت اقتصادی با هم ادغام شده‌اند. این پروژه نه‌تنها اشتغال و صادرات را تقویت می‌کند بلکه یک مسیر قابل‌اتکا برای توسعه پایدار، حفظ منابع و تعامل دانشگاهی فراهم کرده است.